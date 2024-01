Nick Dunlap: Un aficionado gana un evento del PGA Tour por primera vez desde Phil Mickelson en 1991

Nick Dunlap mantuvo la calma para convertirse en el primer amateur en ganar un torneo del PGA Tour desde Phil Mickelson en 1991.

El joven de 20 años embocó un putt de par de seis pies en el último hoyo para llevarse el título de The American Express por un golpe de ventaja sobre el sudafricano Christiaan Bezuidenhout.

Fue su cuarto evento del PGA Tour después de no superar el corte en sus tres participaciones anteriores.

“Es genial estar viviendo esto como amateur”, expresó emocionado el estadounidense después de ser abrazado por sus padres en California.

“Ya sea que hubiera embocado ese putt o no, si me hubieran dicho el miércoles por la noche que tendría un putt para ganar este torneo, no lo habría creído.”

Mickelson, seis veces campeón de torneos mayores, escribió en X: “Una actuación impresionante de Nick Dunlap. Felicidades por una victoria increíble.”

Dunlap es apenas el séptimo amateur en ganar un torneo del PGA Tour, pero su reputación ya es alta después de igualar el logro de Tiger Woods del año pasado al convertirse en el segundo jugador en ganar los títulos del US Junior Amateur y US Amateur.

Su ronda final en el Pete Dye Stadium Course en La Quinta incluyó un doble bogey seis después de enviar su bola a un lago en el séptimo hoyo, viendo cómo su ventaja de tres golpes se esfumaba.

Pero el estudiante de la Universidad de Alabama respondió magníficamente con tres birdies en sus siguientes nueve hoyos para cerrar con un 70 de dos bajo par y resistir el avance de Bezuidenhout.

El sudafricano, quien embocó un tiro de 138 yardas con un wedge para un águila en el hoyo 15, también hizo birdie en el último hoyo en una ronda de 65 de siete bajo par para establecer un objetivo en el club house de 28 bajo par.

Dunlap, quien se puso en 29 bajo par con un birdie en el 16, admitió que no se había dado cuenta del birdie final de Bezuidenhout y cuando estaba parado sobre su segundo tiro en el último hoyo, pensó que tenía una ventaja de dos golpes.

Su enfoque se desvió a la derecha y golpeó a un espectador antes de detenerse afortunadamente a un par de yardas del borde del green. Y chipó a seis pies y embocó el putt con serenidad luego de que su caddie le dijera “es a la izquierda, has embocado un millón de estos antes”.

Debido a que es un amateur, Dunlap no recibirá ningún premio en metálico, con el cheque de ganador de $ 1.5 millones (£ 1.18 millones) yendo a Bezuidenhout.

Y cuando se le preguntó si el siguiente paso natural era convertirse en profesional, respondió: “No lo sé. Debo tomarme un tiempo para asimilar lo que acaba de suceder un poco.

“Esa es una decisión que no solo concierne a mí. Afecta a mucha gente, y obviamente voy a intentar disfrutarlo”.