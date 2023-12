Netflix lanza la trilogía de Grand Theft Auto para sus suscriptores.

Justo al final del mes pasado, Netflix anunció que estaba agregando la serie Grand Theft Auto a su línea de ofertas de juegos móviles a través de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Este lanzamiento salió en consolas y PC en noviembre de 2021. Y ahora finalmente está dando el salto a dispositivos móviles. Puedes jugar la trilogía en dispositivos Android e iOS si tienes una cuenta de Netflix. Y al igual que todos los demás lanzamientos de Netflix, puedes acceder a estos juegos sin costo adicional.

Curiosamente, especulamos que cada uno de los tres juegos podría estar disponible en un paquete como el lanzamiento para PC. Pero ese no es el caso. Cada juego es una instalación separada. Necesitarás una suscripción a Netflix si quieres acceder a la versión de Netflix. La buena noticia es que si no te suscribes a Netflix, aún puedes jugar las versiones de edición definitiva de cada juego en el móvil.

Los juegos de la trilogía Grand Theft Auto se pueden jugar fuera de Netflix en móviles

Netflix es la forma menos costosa de experimentar estos juegos en móviles si ya estás suscrito al servicio. Pero no todos lo hacen. Sin embargo, no te quedarás sin jugar estos juegos. Rockstar los está publicando en Android e iOS como lanzamientos regulares, no exclusivos de Netflix.

De todos modos, terminarán costándote $19.99 cada uno si eliges esa opción. Esto está en línea con el costo de las versiones de PC y consola. Por lo tanto, no estás pagando más ni menos. Con eso en mente, quizás quieras considerar si el móvil es donde te gustaría comprarlos. También hay otra alternativa.

Si no quieres pagar los $19.99 por la Edición Definitiva, Rockstar sigue ofreciendo las versiones clásicas en móviles. Los tres juegos todavía están disponibles actualmente en Android por $4.99 cada uno. Aún obtienes el mismo juego, aunque puede perder algunas de las características introducidas en las ediciones definitivas. También vale la pena señalar que Rockstar podría retirarlos de la Play Store en cualquier momento. Rockstar no ha dicho que lo haría. Pero hay razones para creer que podría hacerlo en algún momento.

Las tres versiones originales del juego solían estar disponibles en Steam. Sin embargo, Rockstar las retiró en octubre de 2021. Luego lanzó la Edición Definitiva de la trilogía al mes siguiente. En resumen, descarga las versiones de $4.99 mientras puedas si no te importan las características de la Edición Definitiva. O si tienes Netflix, descarga los tres juegos de la Edición Definitiva de forma gratuita.