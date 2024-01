Netflix Games gana impulso con instalaciones hasta un 180% año tras año en 2023, gracias a GTA y otros juegos” “Netflix Games gana terreno con un aumento del 180% en las instalaciones año tras año en 2023, gracias a GTA y otros juegos

Hace poco más de dos años, Netflix anunció que entraría en un nuevo negocio: los videojuegos. En medio de un mercado de juegos móviles dominado por modelos de negocio gratuitos y respaldados por anuncios, el plan de Netflix era ofrecer sus juegos de forma gratuita sin anuncios ni compras dentro de la aplicación. El gambito ahora comienza a dar sus frutos. En 2023, las descargas de Netflix Games aumentaron más del 180% año tras año, según estimaciones de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower. En total, los juegos se descargaron 81,2 millones de veces en todo el mundo a través de la App Store y Google Play en 2023, y el cuarto trimestre representó alrededor del 53% de esas descargas.

Eso representa un aumento del 36% con respecto a las descargas de juegos de Netflix en 2022 impulsadas por instalaciones del cuarto trimestre, indican los datos. En 2022, los juegos de Netflix se descargaron 28,7 millones de veces, y en 2021, 5,2 millones de veces, estima Sensor Tower.

Inicialmente, fue un pequeño esfuerzo que vio a Netflix construir un catálogo con una variedad de juegos casuales y juegos vinculados a los programas de éxito de Netflix, como “Stranger Things”. La compañía pronto comenzó a adquirir estudios de juegos, incluido el desarrollador de “Oxenfree”, Night School Studio en 2021, seguido al año siguiente por el desarrollador de juegos acogedores Spry Fox, Next Games de Finlandia (editora de un título de “Stranger Things”) y Boss Fight Entertainment con sede en Texas, fundada por ex empleados de Zynga Dallas y Ensemble Studios.

El objetivo era desarrollar rápidamente un portafolio de juegos que atrajera los diversos gustos y preferencias de género de los jugadores móviles.

Con las adquisiciones, Netflix también estableció estudios en varias partes del mundo, además de sus propios estudios internos, incluida una ubicación en Helsinki dirigida por un ex GM de Zynga y otra en el sur de California dirigida por Chacko Sonny, el ex productor ejecutivo de Overwatch de Blizzard Entertainment.

Ahora que la empresa mira hacia el juego en la nube como su próxima frontera, continúa ganando tracción en el frente móvil. A pesar de haberse lanzado a mediados del año pasado, la incorporación más reciente de Netflix, Grand Theft Auto: San Andreas, ya se ha convertido en el juego más descargado de todos los tiempos del servicio de streaming. Además, obtuvo la mayor cantidad de descargas en un solo mes en todo el porfolio de juegos, según la firma de inteligencia de aplicaciones móviles Appfigures. Además, GTA: Vice City es el sexto juego más descargado de Netflix en 2023, y GTA III fue el undécimo juego más descargado del año, indica la data de Sensor Tower.

Los juegos de GTA fueron un éxito instantáneo, con los tres acumulando conjuntamente más de 6,4 millones de descargas en menos de una semana después de llegar a Netflix. En total, el trío de juegos GTA representó alrededor del 17% de las descargas de juegos de Netflix en 2023, lo que demuestra ser un éxito entre la audiencia móvil, y posiblemente una razón para mantener una suscripción de Netflix para el acceso gratuito. Las descargas mensuales de la cartera de juegos de Netflix se triplicaron en diciembre después de duplicarse en noviembre, señaló Appfigures.

Gracias a la popularidad de los títulos de GTA, los juegos de “Acción” son el género de juego principal de Netflix, pero la audiencia de juegos de Netflix no está atada a un solo tipo de juego. Su segundo género más popular es el juego “Lifestyle”, gracias a los juegos “Too Hot to Handle” que representaron la mitad de las descargas de la categoría “Lifestyle”, muestra la data de Sensor Tower.

Los juegos de “Puzzle” ocuparon el tercer puesto, gracias al segundo juego más popular de Netflix, un puzle de cuentos de hadas llamado Storyteller, lanzado en septiembre de 2023, que representó el 10% de las descargas de juegos de Netflix en el último año, según Sensor Tower. El título se lanzó originalmente en PC y Nintendo Switch a principios de año a un costo de $10. Dado que la suscripción más económica de Netflix es de $6.99 al mes, el servicio de juegos podría atraer a los consumidores que buscan una variedad de títulos para rotar durante el año.

Debido al momento del lanzamiento de GTA: San Andreas, Storyteller también fue el juego más descargado en diciembre de 2023, superando a GTA: San Andreas por alrededor de 500,000 instalaciones, señala Appfigures.

Muchos de los juegos de Netflix están vinculados a sus títulos de streaming, como “Stranger Things”, que tuvo su propio subconjunto de juegos y apareció en la versión de Netflix del popular juego de fiesta “Heads Up!”. Otros títulos que se convirtieron en juegos incluyen “The Queen’s Gambit,” “Too Hot to Handle,” “Money Heist,” “Shadow & Bone,” “Love Is Blind” y “Narcos.” Pero muchos otros son títulos licenciados o adquiridos que no están vinculados a la programación de Netflix.

Por ejemplo, otro juego más descargado es “SpongeBob: Get Cooking,” un juego casual de gestión del tiempo basado en el popular dibujo animado. Según un análisis de Appfigures, los títulos de GTA, Storyteller y Football Manager también están sumando millones de descargas, lo que indica que no es necesario que un juego esté relacionado con un programa de Netflix para tener éxito. La firma también señaló que el título de defensa de torres Bloons TD 6 fue una de las principales descargas a finales del año pasado. Sin embargo, la empresa advirtió que el reciente aumento en las descargas se produjo después de “meses de estancamiento”, lo que sugiere que Netflix puede necesitar lanzamientos regulares y promoción continua para mantener su motor de juegos en funcionamiento.

El año pasado, trabajó hacia ese objetivo con el lanzamiento de 40 juegos, incluidos títulos populares como “Monument Valley” y dos juegos desarrollados internamente, “Oxenfree II: Lost Signals” y “Netflix Stories: Love Is Blind”. También comenzó a probar juegos en televisores en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, y sugerencias personalizadas de juegos dentro de su aplicación.

Pero las descargas diarias de juegos después de los lanzamientos de GTA han estado disminuyendo. GTA: San Andreas tuvo 1 millón de descargas el 16 de diciembre de 2023, pero ha caído a menos de 100,000 este lunes, por ejemplo (ver gráfico).

Ahora la empresa está construyendo un estudio AAA (de gran presupuesto) desde cero para trabajar en un juego multiplataforma basado en una “propiedad intelectual única”, según una publicación de LinkedIn de un reclutador de Netflix a finales del año pasado. Los desarrolladores de juegos trabajarían con veteranos de la industria, incluidos Chacko Sonny, Gavin Irby, Joseph Staten, Rafael Grassetti y Jerry Edsall, que están a cargo del estudio, señaló el post. Las listas de trabajo de hoy apuntan a roles abiertos para diseñadores de juegos y un ingeniero móvil senior, lo que indica que el título será un juego multiplataforma.

El título se uniría a los 89 juegos en total de Netflix en todas las plataformas, una cifra segura de aumentar en 2024, ya que Netflix anunció en diciembre que tiene cerca de 90 juegos más en desarrollo.