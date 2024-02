Multitud prende fuego a vehículo autónomo de Waymo en San Francisco por Reuters.

2/2





Por Hyunjoo Jin, Mariana Sandoval, y Abhirup Roy

(Reuters) – Una multitud vandalizó y prendió fuego a un automóvil autónomo de Waymo con un fuego artificial en San Francisco el sábado, dijo la compañía propiedad de Alphabet y las autoridades, destacando el ataque más destructivo hasta ahora a vehículos sin conductor en Estados Unidos.

El sábado por la noche, una multitud rodeó un vehículo utilitario deportivo blanco que se desplazaba por una calle en el distrito de Chinatown de la ciudad, dijo un portavoz de la empresa.

Michael Vandi, un testigo que publicó videos del incidente, dijo a Reuters que la gente estaba celebrando el Año Nuevo Lunar de China con fuegos artificiales. Una persona saltó al capó del vehículo Waymo y rompió su parabrisas. Otra persona también saltó al capó 30 segundos después mientras algunos en la multitud aplaudían en señal de aprobación, dijo a Reuters en un mensaje directo a Twitter.

“Eso fue cuando se volvió salvaje”, escribió, describiendo a personas con patinetas rompiendo el vidrio y otros graffiteando el automóvil. “Había 2 grupos de personas. Personas que lo animaron, y otros que estaban sorprendidos y comenzaron a filmar. Nadie se puso de pie, es decir, no había nada que pudieras hacer frente a decenas de personas.”

Su video mostró el vehículo envuelto en llamas con una gran columna de humo negro. Waymo dijo que alguien tiró un fuego artificial al interior, lo que causó el incendio del vehículo. El departamento de bomberos publicó fotos en redes sociales de los restos carbonizados del automóvil y dijo que un fuego artificial provocó el incendio.

“El vehículo no transportaba pasajeros y no se han reportado lesiones. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales para responder a la situación”, dijo la compañía. No especificó qué causó el ataque.

El Departamento de Policía de San Francisco dijo que está investigando la causa del incendio y no dijo si se han realizado arrestos. El caro eléctrico, un Jaguar I-PACE, está equipado con 29 cámaras y otros sensores.

El último incidente ocurrió un día antes del campeonato Super Bowl de la NFL que involucra a los San Francisco 49ers y a los Kansas City Chiefs. “Este fue un evento aislado”, dijo el portavoz de Waymo a Reuters, agregando que la empresa “continuará brindando servicios a los pasajeros durante las festividades de hoy”.

El incidente no fue la primera vez que la gente ha hostigado a los automóviles autónomos, pero su gravedad puede ilustrar una creciente hostilidad pública tras un accidente en el que involucró a un vehículo operado por la unidad Cruise de General Motors el año pasado.

En ocasiones anteriores en San Francisco y Phoenix, Arizona, grupos han interrumpido las operaciones de los vehículos autónomos, bloqueando su camino, intentando entrar a ellos y saltando en sus capós. Videos que se volvieron virales mostraron a personas colocando conos de tráfico naranja encima de los vehículos para obstruir sus sensores y obligarles a detenerse abruptamente.

La semana pasada, un automóvil autónomo de Waymo chocó con un ciclista en San Francisco, causando lesiones leves. El incidente está siendo revisado por el regulador automotriz del estado.

Waymo ofrece un servicio de transporte autónomo por Phoenix y está trabajando para expandir el servicio a Los Ángeles y Austin, Texas.

El 2 de octubre de 2023, un peatón golpeado por otro vehículo fue lanzado al camino de un vehículo sin conductor Cruise y arrastrado 20 pies (6 metros). California suspendió posteriormente la licencia de pruebas autónomas de la compañía, y Cruise retiró todos sus vehículos sin conductor de pruebas en Estados Unidos.

Vehículos de prueba sin conductor, en su mayoría de las flotas de Cruise y Waymo, recorrieron casi 3.3 millones de millas (5.3 millones de km) en California el año pasado.