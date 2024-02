Apoyando a los enemigos sobre los amigos, Trump amenaza con trastornar el orden internacional.

Después de que el ex presidente Donald J. Trump asumiera el cargo, su personal explicó cómo funcionaban las obligaciones de defensa mutua de la OTAN.

“¿Quieres decir que si Rusia atacara a Lituania, iríamos a la guerra con Rusia?” respondió. “Eso es una locura.”

El Sr. Trump nunca ha creído en el concepto fundamental de uno para todos y todos para uno de la alianza atlántica. De hecho, pasó gran parte de su presidencia de cuatro años socavándola, presionando a los miembros para que cumplieran sus compromisos de gastar más en sus propios ejércitos con la amenaza de que no acudiría en su ayuda de lo contrario.

Pero llevó esto a un nivel completamente nuevo durante el fin de semana, declarando en un mitin en Carolina del Sur que no solo no defendería a los países europeos a los que consideraba en mora de un ataque de Rusia, sino que iría tan lejos como para “animar” a Rusia a “hacer lo que quiera” contra ellos. Nunca antes un presidente de Estados Unidos, incluso un ex aspirante a volver a ocupar el cargo, había sugerido que incitaría a un enemigo a atacar a los aliados estadounidenses.

Algunos pueden descartar eso como el típico bullicio de un mitin de Trump o simplemente como un pobre intento de humor. Otros incluso pueden aplaudir la línea dura contra los supuestos aliados morosos que, en esta visión, han aprovechado la amistad estadounidense durante demasiado tiempo. Pero la retórica del Sr. Trump presagia cambios potencialmente de gran alcance en el orden internacional si gana la Casa Blanca nuevamente en noviembre con consecuencias impredecibles.

Es más, el discurso del Sr. Trump una vez más planteó preguntas incómodas sobre sus amistades. Alentar a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN, incluso si no estaba completamente serio, es una declaración impactante que destaca su extraña afinidad por el presidente Vladimir V. Putin, quien ya ha demostrado su disposición a invadir países vecinos que no cuentan con la protección de la OTAN.

De toda la vida reacio a las alianzas de cualquier tipo, el Sr. Trump en un segundo mandato podría poner fin efectivamente al paraguas de seguridad que ha protegido a amigos en Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio durante casi ocho décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Solo la sugerencia de que los Estados Unidos no podían depender negaría el valor de tales alianzas, llevaría a amigos de mucho tiempo a cubrirse y quizás alinearse con otros poderes, y fortalecería a figuras como el Sr. Putin y Xi Jinping de China.

Por si las críticas a su último comentario no lo habían desanimado, el Sr. Trump redobló el domingo. “Ningún dinero en forma de ayuda exterior debe entregarse a ningún país a menos que sea como un préstamo, no solo como un regalo”, escribió en las redes sociales en letras mayúsculas. “Nunca más deberíamos dar dinero sin la esperanza de un reembolso, o sin ‘condiciones’ adjuntas”.