Mujeres encarceladas salen de la prisión con una licencia certificada para hacer sentir hermosas a las personas. El programa ‘me dio la oportunidad de sentirme humana nuevamente’

Stephanie F., quien pidió a Fortune que retuviera su apellido por preocupaciones de privacidad, tenía 39 años cuando fue encarcelada en 2018 en el Centro Correccional de Coffee Creek, una prisión de mujeres de seguridad media en Oregón que alberga desde cargos por drogas hasta aquellos que cumplen sentencias de por vida sin libertad condicional. En ese momento, dijo, “realmente nunca cuidé de mí misma” y necesitaba aprender a “controlar mi temperamento y mantener mi boca cerrada”.

Cinco años después de su sentencia, estaba desesperada por un nuevo comienzo. Su fecha de liberación en 2032 estaba a una década de distancia, y la prisión podía ser desmoralizante. Fue entonces cuando conoció a otra mujer bajo custodia que estaba inscrita en un programa de cosmetología en Coffee Creek, que otorga a las graduadas una licencia estatal en cabello, estética y uñas para ejercer como esteticistas y cosmetólogas al momento de la liberación. Todo cambió para ella.

“Vi esta transformación que esta persona hizo y en quien se convirtió”, dijo a Fortune en una entrevista telefónica, “y simplemente pensé, quiero eso para mi vida. Quiero ser una mejor persona”.

Ahora, con 45 años, Stephanie lleva 11 meses en el programa de dos años, y está en camino de unirse a una cohorte de 36 graduadas, nueve de las cuales han sido liberadas. La instalación correccional ha estado en asociación con la empresa de terapia para la piel Dermalogica en el programa desde 2019, con el objetivo de ayudar a las mujeres a administrar sus propios negocios o asegurar un ingreso digno a su liberación. Cuando salga, se unirá al grupo de alrededor de 650,000 personas liberadas de prisiones estatales y federales cada año, algunas de las cuales encuentran la libertad con “poco más que algunos dólares y un boleto de autobús”, según una declaración del presidente Joe Biden al proclamar abril como el “Mes de la Segunda Oportunidad”.

Históricamente, los estadounidenses con antecedentes penales enfrentan un mercado laboral hostil. Según un informe del Buró de Estadísticas de Justicia que rastreó a 50,000 personas después de salir de prisión en 2010, más de un tercio no encontró empleo cuatro años después de su liberación, y en cualquier momento, no más del 40% estaban empleados. Pero las cosas están cambiando: en una encuesta a 1,000 buscadores de empleo realizada por Indeed, el 92% dijo que estaría cómodo con un compañero de trabajo que tenga antecedentes penales no violentos. Las empresas, como Dermalogica, también se comprometen más a los esfuerzos de equidad. En 2022, la empresa de ferrocarriles Union Pacific comenzó a contratar personas anteriormente encarceladas, citando evidencia de que el empleo ayuda a evitar más arrestos y hace que sus hijos sean menos propensos a ser encarcelados.

Para las personas liberadas de la cárcel, la reinserción en la sociedad es uno de los “desafíos más significativos que enfrenta el sistema de justicia penal”, según un informe del Instituto Nacional de Justicia. Y con 78,000 mujeres siendo liberadas de prisión cada año, mientras el número de mujeres ingresando a prisiones y cárceles crece, es un problema que merece atención.

Además del empleo, el informe indica, los desafíos incluyen asegurar vivienda, manejar enfermedades mentales, reunificación familiar, cuidado de niños y crianza. De hecho, la mayoría de las mujeres encarceladas son madres de hijos menores de 18 años.

Para la asociación de Dermalogica con Coffee Creek, la intención es ayudar a las mujeres a salir de la cárcel con algunas de esas bases cubiertas, principalmente la capacidad de ganar un sueldo digno y brindar apoyo a sus familias. La asociación involucra un programa de certificación de 1,835 horas en cabello, piel y uñas para cohortes de 20 mujeres a la vez.

La estructura del programa incluye dos instructores del personal de Dermalogica, que la prisión contrata para enseñar clases mensuales a través de Zoom mientras las mujeres bajo custodia practican técnicas entre sí y en maniquíes. También estudian teoría a través de libros de texto y cuadernos de trabajo que proporciona la empresa. Dermalogica no revela cuánto financiamiento recibe el programa, pero proporciona más de 50 productos como limpiadores faciales, exfoliantes, humectantes, pinceles y máquinas de LED para tratamientos avanzados de cuidado de la piel dos veces al año, junto con materiales de estudio para los exámenes de certificación de licencia al final del programa.

En clase, las mujeres estudian cómo tratar diferentes condiciones de piel, mientras también realizan tratamientos prácticos. Cuando una estudiante completa 1,835 horas, otra puede comenzar de forma continua. El objetivo es darles a las mujeres bajo custodia un conjunto de habilidades en las que puedan confiar una vez que sean liberadas y que puedan aplicar en una industria en crecimiento.

La industria profesional de cuidado de la piel está creciendo a un ritmo acelerado, según Aurelian Lis, CEO de Dermalogica, quien agregó que el programa “trabaja en todos los aspectos para capacitar a los estudiantes para puestos que serán más demandados que nunca”.

De hecho, la industria está creciendo: el tamaño del mercado profesional de cuidado de la piel se valoró en aproximadamente $12.4 mil millones en 2022, y se prevé que crezca a $15.3 mil millones para 2029, según un informe de Market Reports World en LinkedIn. La Oficina de Estadísticas Laborales también espera un crecimiento del 9% en los especialistas en cuidado de la piel de 2022 a 2032, una tasa que es mucho más rápida que el promedio para otras ocupaciones.

Pero las clases, que también cubren el emprendimiento y habilidades blandas, ofrecen mucho más que solo una buena perspectiva laboral.

Lis describió cómo el programa es único para una instalación correccional porque “es el único lugar donde los adultos bajo custodia pueden tocarse”. Con la regla de no tocar, “se pierde la humanidad”, agregó, y es algo con lo que muchas de las mujeres luchan. Stephanie estuvo de acuerdo, señalando que cree que es un comportamiento humano normal querer abrazar a tus amigos y que el contacto físico puede mejorar la salud mental.

Sarah E., una graduada del programa que pasó cinco años en la instalación hasta su liberación en febrero de 2020, dijo a Fortune que sin el apoyo y las amistades que formó en clase, “tal vez no estaría viva hoy”, y agregó que el programa “me dio la oportunidad de sentirme humana de nuevo”.

“A veces nuestras familias simplemente no pueden apoyarnos en ese lugar”, dijo. “Ellos están viviendo la vida afuera, y nosotros estamos atrapados en esta caja. Nos preocupa lo que está sucediendo con nuestras familias y sus vidas, y el apoyo y el cuidado de personas en la misma situación es enorme.”

No sorprende que la regla de no tocar deba flexibilizarse para el programa, donde las mujeres encarceladas aprenden habilidades como faciales, peelings químicos, coloración y peinado del cabello, así como manicuras, mientras practican los servicios en otros adultos bajo custodia e incluso el personal de la prisión. Practicar servicios en el personal, dijo Stephanie, mejoró las interacciones que a menudo son deshumanizantes para ambas partes: ella tiene tendencia a poner “etiquetas de oficial” en los guardias, mientras que dijo que a menudo pueden ser “condescendientes”.

“Es difícil para ellos ver que somos personas comunes”, dijo.

Pero cuando realiza servicios que requieren comunicación y acuerdos mutuos con los miembros del personal, “les permite ver que he tomado decisiones en mi vida, pero no significa que no vaya a ser su vecina algún día”.

Tammy Kennedy, una instructora del programa de cosmetología en la instalación, dijo a Fortune que el personal puede solicitar cortes de cabello, faciales y tratamientos de piel a precios de escuela de belleza, que a menudo son una fracción de lo que cobran los salones. Otros adultos bajo custodia pueden recibir tratamientos de forma gratuita o por una pequeña tarifa. Tratar al personal de la prisión como clientes ha sido una experiencia positiva para las mujeres, dijo, porque “tienen que elevarse a un nivel diferente y aprender a tener conversaciones apropiadas con personas que no tienen que ver con las cosas que suceden en la instalación”. Se enfoca en habilidades blandas conversacionales que son vitales para los trabajadores en salones.

Más allá de eso, los servicios son una forma para que las mujeres ganen un salario digno de inmediato tras su liberación.

Esa es una razón por la que el trabajo resuena para Sarah, quien sintió que los otros cursos ofrecidos en la instalación, como capacitación en centros de llamadas con el Departamento de Vehículos Motorizados y cursos de costura, no le ayudarían a proporcionar lo suficiente para sus tres hijos, de 22, 16 y 12 años.

Antes de la prisión, estaba trabajando en la industria alimentaria, donde ganaba alrededor de $10 por hora. Ahora, gana más del doble de eso, además de propinas, pero el comienzo de su carrera fue difícil debido a la pandemia. Sarah fue liberada en febrero de 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a desbaratar industrias que dependen de un contacto cercano, como la suya.

En septiembre de ese año, consiguió un trabajo en el campo de la estética, y cuando el salón cerró sus puertas dos años después, en noviembre de 2022, comenzó un nuevo trabajo en una oficina de cirugía plástica en Eugene, Oregón, donde ahora trabaja como esteticista y asistente médica en servicios como Botox, rellenos, faciales y uno de sus tratamientos favoritos, peelings químicos.

Junto con una licencia para practicar la belleza, Sarah salió de la prisión con amistades que considera serán “de por vida”. Una de las mujeres con las que se graduó, dijo, pasa el rato en su casa y pasa tiempo con sus hijos, y también la ayuda a ahorrar más de $300 al hacerle el cabello gratis.

La comunidad que las mujeres obtuvieron de las clases también las inspiró a devolver a otras mujeres que podrían estar pasando por un momento difícil. Para Stephanie, quien tiene una hija de 15 años esperándola fuera de la prisión, estar encarcelada es difícil cuando piensa en los eventos que se está perdiendo en la vida de su hija, como los primeros días de escuela y el baile de graduación. Cuando “eres una mamá encarcelada”, dijo, “todo está limitado. Pero sabes que la apariencia puede importarles tanto a ellos”. Ella espera devolver al programa ofreciéndose a ayudar a otros niños con padres encarcelados a prepararse para el baile de graduación.

Por su parte, Sarah cree que las habilidades del programa pueden ayudar a mantener a las mujeres en “la vida fuera de esas paredes”, especialmente considerando que muchas mujeres salen con puntajes crediticios bajos, historiales de alquiler pobres o experiencias laborales. “Es un programa tan hermoso”, dijo, “no sé si hubiera sobrevivido a la prisión sin él.”