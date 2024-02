Muere en prisión Aleksei Navalny, crítico de Putin, según autoridades rusas. Muere en prisión Aleksei Navalny, crítico de Putin, según autoridades rusas.

MOSCÚ — Aleksei A. Navalny, un activista anticorrupción que durante más de una década lideró la oposición política en la Rusia del presidente Vladimir V. Putin, falleció el viernes en una prisión dentro del Círculo Ártico, según las autoridades rusas.

Su muerte fue anunciada por el Servicio Penitenciario Federal de Rusia, que dijo que el Sr. Navalny, de 47 años, perdió el conocimiento el viernes después de dar un paseo en la prisión a la que fue trasladado a finales del año pasado. Fue visto por última vez el jueves, cuando apareció en una audiencia judicial a través de un enlace de video, sonriendo detrás de los barrotes de una celda y haciendo bromas.

Leonid Volkov, el jefe de gabinete de Navalny, dijo que aún no estaba listo para aceptar la noticia de que el Sr. Navalny había muerto. “No tenemos motivos para creer en la propaganda estatal”, escribió Volkov en la plataforma social X. “Si esto es cierto, entonces no es ‘Navalny murió’, sino ‘Putin mató a Navalny’, y solo eso. Pero no confío ni un penique en ellos. ”

El Sr. Navalny había estado cumpliendo múltiples condenas que lo habrían mantenido en prisión hasta al menos 2031 por cargos que sus partidarios dicen que fueron en gran parte fabricados en un esfuerzo por amordazarlo. A pesar de las condiciones cada vez más duras, incluidas múltiples estancias en confinamiento solitario, mantuvo presencia en las redes sociales, mientras que miembros de su equipo continuaron publicando investigaciones sobre la élite corrupta de Rusia desde el exilio.

El Sr. Navalny fue condenado a tres años y medio de prisión en febrero de 2021 después de regresar a Rusia desde Alemania, donde se había estado recuperando después de ser envenenado con un agente nervioso en agosto del año anterior. En marzo de 2022, recibió una condena de nueve años por malversación de fondos y fraude en un juicio que observadores internacionales denunciaron como “políticamente motivado” y una “farsa”. Y en agosto de 2023, fue condenado a 19 años de prisión por “extremismo”.

El Sr. Navalny había regresado efectivamente de la muerte después de su envenenamiento en 2020 y había llevado a cabo múltiples huelgas de hambre para mejorar su trato, con muchos de sus seguidores creyéndolo prácticamente invencible.

Durante su detención, el Sr. Navalny fue recluido en repetidas ocasiones en confinamiento solitario y se quejó de enfermedades graves. En diciembre, desapareció durante tres semanas durante su traslado a un campo penal ubicado a 40 millas al norte del Círculo Ártico.

El Sr. Navalny era un crítico inflexible del Sr. Putin, un ex oficial de la K.G.B. a quien acusó de esquilar de forma corrupta los beneficios del petróleo del país para enriquecer a sus amigos y séquito en los servicios de seguridad. El partido político de Putin, dijo, era un partido de “estafadores y ladrones”, y acusó al presidente de intentar convertir a Rusia en un “estado feudal”.

El Sr. Navalny era conocido por sus innovadoras tácticas en la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia. Desafiando las expectativas, utilizó astutamente la política callejera y las redes sociales para construir un tenaz movimiento de oposición a pesar de que la mayor parte de los medios de comunicación independientes en Rusia fueran silenciados y otros críticos fueran llevados al exilio o asesinados en asesinatos no resueltos.

En los años previos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, muchos de los asociados de Navalny, y en algunos casos sus familiares, fueron arrestados o forzados al exilio.

Antes de su muerte reportada, era el crítico más destacado de Putin que aún se mantenía firme en Rusia, en un momento en que el presidente ha ideado un camino para permanecer en el poder hasta al menos 2036.

Se pensaba que al Sr. Navalny le habían atacado físicamente al menos dos veces antes: un presunto intento de envenenamiento cuando estaba en la cárcel en 2019; y un asalto en 2017 en el que alguien le arrojó un líquido verde en la cara, dejándolo casi ciego.

Había hablado abiertamente de la posibilidad de que pudiera ser asesinado.

“Trato de no pensar demasiado en ello”, dijo en una entrevista con CBS News en 2017. “Si empiezas a pensar en qué tipo de riesgos tengo, no puedes hacer nada”.

El Sr. Navalny se puso violentamente enfermo y cayó en coma el 20 de agosto de 2020, poco después de abordar un vuelo desde Siberia, donde se había reunido con candidatos de la oposición para un cargo local.

Dijo que el veneno le habían colocado en la ropa interior de su habitación de hotel antes de abordar el avión. El vuelo realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad rusa de Omsk, donde los médicos durante dos días se resistieron a las súplicas de su esposa para que lo trasladaran a Alemania para recibir tratamiento.

Finalmente, el Sr. Navalny fue evacuado a Berlín en un vuelo de ambulancia aérea organizado por la fundación de un productor de cine con sede allí. Un poco más de una semana después, el gobierno alemán anunció que había sido envenenado con un agente nervioso perteneciente a la familia de toxinas altamente potentes de Novichok. Las pruebas, dijeron funcionarios alemanes, eran “inequívocas”.

Los funcionarios rusos anteriormente habían desplegado una campaña de acoso de bajo nivel contra el Sr. Navalny. Fue arrestado y encarcelado con frecuencia durante breves períodos, generalmente por delitos menores relacionados con protestas sin un permiso para desfilar.

El Sr. Putin apenas mencionaba el nombre del Sr. Navalny, y los medios de comunicación estatales lo ignoraban con firmeza a lo largo de su campaña anticorrupción de una década. Sin embargo, el Sr. Navalny, un político joven y combativo, encontró una base de apoyo en la clase media rusa, y eso claramente irritó al Kremlin.

Descartándolo como un abejorro no patriótico, en ocasiones parecía dispuesto el Kremlin a pasar por alto sus críticas para dar a entender que el Sr. Putin dirigía un Gobierno que toleraba el desacuerdo. Las detenciones cortas permitían a las autoridades rusas mantener al Sr. Navalny fuera de la vista en eventos importantes, como protestas organizadas, mientras escapaban a la crítica por un trato duro que podría convertirlo en un mártir.

A pesar de los ataques y las condenas a prisión, el Sr. Navalny perseveró, dijo, por el deseo de cambiar el rumbo de su país y no defraudar a las personas que trabajaron con él. Estaba enojado por lo que llamó el círculo interno de auto-trato del Sr. Putin y los servicios de seguridad que lo protegían.

“Soy crítico porque odio a estas personas”, dijo en una entrevista con The New York Times en 2011, antes de alcanzar prominencia.