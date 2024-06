Elon Musk dice que la votación del acuerdo salarial de Tesla le favorece.

El jefe de Tesla, Elon Musk, dijo que las votaciones de los accionistas sobre un pago récord al multimillonario y un plan para trasladar la sede legal de la empresa a Texas están “pasando actualmente por amplios márgenes!” Los accionistas de Tesla han estado votando sobre varias propuestas, incluida una que podría confirmar un acuerdo de pago para el Sr. Musk que valía $56 mil millones cuando se acordó por primera vez en 2018. La compañía está a punto de hacer un anuncio oficial sobre el resultado de la votación en una reunión el jueves. Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la BBC. En una publicación en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter, Musk agradeció a sus seguidores. Sin embargo, los expertos legales dicen que no está claro si el tribunal aceptará la revotación, que no es vinculante, y permitirá que la empresa restaure el paquete de pago. A principios de este año, un juez de Delaware anuló el acuerdo de compensación después de que un pequeño inversor demandara. El juez dictaminó que la suma era “injusta” y que el proceso para determinar el paquete, por una junta dominada por Musk, era “profundamente defectuoso”. Tesla calificó la decisión de “fundamentalmente injusta e inconsistente con la voluntad de los accionistas”. La compañía luego sometió el acuerdo a otra votación y pidió a sus accionistas que respaldaran un plan para reincorporar la empresa fuera del estado de Delaware. La junta directiva dijo que Musk merece el paquete porque Tesla alcanzó sus ambiciosos objetivos bajo su liderazgo y que es necesario para asegurarse de que permanezca dedicado a la empresa. Los ejecutivos de Tesla también expresaron su apoyo al paquete en publicaciones en redes sociales, diciendo que Musk es crucial para el éxito de la empresa. Mientras tanto, Musk prometió un recorrido personal por la fábrica de Tesla en Texas a algunos accionistas que lo apoyaron. El paquete, que vale aproximadamente 300 veces lo que ganó el jefe mejor pagado de Estados Unidos el año pasado, recibió el respaldo del 73% de los accionistas que votaron hace seis años.