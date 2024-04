Mohan Bhagwat dice que Sangh siempre ha defendido las reservas, en medio de la polémica | Noticias de la India

NUEVA DELHI: El jefe del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, dijo el domingo que la organización siempre ha apoyado las reservas según la Constitución, desacreditando un video viral que afirmaba que el Sangh estaba en contra de la cuota.

Hablando en un evento organizado para marcar la inauguración del Vidya Bharati Vignana Kendra (VBVK) en Hyderabad el domingo, el jefe del Sangh dijo: “Se está difundiendo un video en las plataformas de redes sociales que afirma que el Sangh está en contra de las reservas. Detrás de este video patente y engañoso hay personas que predican las reservas cuando están afuera, entre la gente, pero trabajan en contra de la idea entre bambalinas. Tales afirmaciones son totalmente infundadas”.

“El Sangh siempre ha apoyado las reservas, según lo sancionado y garantizado por la Constitución, desde el principio. Creemos que las reservas deben continuar siempre que sea necesario para aquellos que lo necesitan, ya que se proporcionan por razones de atraso y falta de igualdad en términos de su nivel de vida o posición social. Las cuotas deben permanecer en su lugar mientras no se eliminen las discriminaciones”, agregó Bhagwat.

La reiteración de Bhagwat se produjo en medio de una guerra de palabras entre el BJP y el Congreso sobre las reservas.

Anteriormente, el jefe de gobierno de Telangana, A Revanth Reddy, el sábado acusó a RSS-BJP de estar en contra de las reservas. Dijo que el BJP tiene una agenda oculta de implementar el plan del RSS de hacer de India un país “libre de reservas” mediante una intervención quirúrgica en las reservaciones de SC, ST y OBC.

“El primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior Amit Shah deberían decirle al pueblo del país que las reservas de SC y ST no se eliminarán y que la cuota de OBC se incrementará según su población, si el BJP no tiene una agenda oculta de acabar con las reservas”, dijo.

“En el pasado, el RSS y sus grupos afiliados se opusieron a la Comisión Mandal y a la idea de las reservas. El Tribunal Supremo, también, permitió las reservas para las clases atrasadas, al tiempo que establecía un límite del 50 por ciento en las cuotas asignadas”, afirmó el CM de Telangana.

También acusó al BJP de intentar imponer la ideología del RSS de hacer de India un país “libre de reservas”.

Sin embargo, Bhagwat había dicho el año pasado en Nagpur que las reservas deben continuar mientras haya discriminación en la sociedad. La discriminación existe en la sociedad aunque sea invisible, dijo.

(Con información de la agencia)

