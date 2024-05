China acusada de ‘represión transnacional’ de estudiantes

Mantente informado con actualizaciones gratuitas

Simplemente inscríbete en el Chinese politics & policy myFT Digest – entregado directamente en tu bandeja de entrada.

Estudiantes chinos estudiando en Europa y Estados Unidos están siendo objeto de acoso e intimidación por parte de las autoridades de Pekín, lo que lleva a la autocensura y la ansiedad, según un informe de Amnistía Internacional.

El grupo de defensa de los derechos humanos dijo que sus hallazgos, basados en testimonios de estudiantes, planteaban serias preguntas para los líderes universitarios y los gobiernos sobre cómo proteger a los estudiantes chinos de lo que denominó “represión transnacional”.

Los estudiantes, incluidos algunos entrevistados por separado por el Financial Times, dijeron que el acoso incluía fotografiarlos asistiendo a protestas, rastrear sus actividades en redes sociales y presionar a familiares en China para instarlos a conformarse.

El informe se suma a los llamados de otros grupos de defensa, incluidos Human Rights Watch y Freedom House, para tomar más medidas para proteger a los estudiantes extranjeros de la presión de los gobiernos autoritarios de sus países de origen.

Sarah Brooks, directora de China de Amnistía Internacional, dijo que la interferencia de Pekín dejaba a muchos estudiantes de China y Hong Kong “viviendo con miedo” mientras estudian en Europa y Estados Unidos.

“El impacto de la represión transnacional de China representa una seria amenaza para el libre intercambio de ideas que está en el corazón de la libertad académica, y los gobiernos y universidades deben hacer más para contrarrestarlo”, agregó.

El gobierno chino dijo que “se oponía firmemente” a los hallazgos del informe, diciendo que estaba “lleno de suposiciones subjetivas y desinformación”.

“El gobierno exige a los estudiantes chinos que cumplan con las leyes y regulaciones locales, los anima a desempeñar un papel positivo como constructores de puentes y trabaja para crear condiciones para su estudio y vida en el extranjero”, dijo la embajada china en Londres en un comunicado.

Se estima que hay 900,000 estudiantes chinos estudiando en el extranjero. Amnistía entrevistó a 32 estudiantes de China continental, Hong Kong y Macao entre octubre y diciembre en Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Un estudiante chino que participó en protestas contra los controles anti-Covid mientras estaba en China le dijo al FT que la policía de su ciudad natal se había puesto en contacto con él después de que llegó a estudiar en Estados Unidos y le advirtió que tuviera cuidado.

Agregó que ahora evita a otros estudiantes chinos por temor a ser denunciado.

“No hablo con estudiantes chinos. Me gusta hablar de política china y quién sabe si me denunciarán si digo algo que cruce una línea roja. Soy muy crítico con China delante de estudiantes no chinos ya que hay poco riesgo al hacerlo”, dijo.

Un estudiante de Hong Kong estudiando en Ámsterdam dijo que una ley de seguridad nacional impuesta en el territorio chino en 2020 tuvo un efecto escalofriante incluso en el extranjero.

La estudiante le dijo al FT que su teléfono había sido bombardeado con mensajes y llamadas de números desconocidos después de ayudar a organizar una manifestación en los Países Bajos en apoyo de los derechos LGBT+ en China.

“Personas chinas nos tomaron fotos durante la manifestación con cámaras profesionales. Traté de detenerlos”, dijo.

El informe de Amnistía planteó preguntas sobre la eficacia de las medidas de las universidades europeas y estadounidenses para proteger a los estudiantes chinos, como no grabar las clases para fomentar la libertad de expresión.

“[Si bien] algunas instituciones han reconocido y tomado acciones que podrían responder a las preocupaciones de estos estudiantes, muchas de esas acciones parecen no estar logrando el efecto deseado”, dijo.

El Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, un grupo de líderes universitarios y universitarios estadounidenses, dijo que estaba explorando el desarrollo de nuevas directrices sobre la represión transnacional. “Este es un fenómeno emergente que los colegios y universidades aún no han reconocido ni abordado completamente”, dijo la directora ejecutiva de la alianza, Miriam Feldblum.

En el Reino Unido, los halcones del partido Conservador gobernante han pedido una acción más dura del gobierno para proteger a los disidentes chinos en los campus.

Recomendado

The Russell Group, que representa a 24 de las principales universidades del Reino Unido, dijo que tomaba muy en serio la defensa de la libertad de expresión y la libertad académica y tenía políticas para garantizar que los estudiantes pudieran estudiar sin miedo.

El gobierno del Reino Unido dijo que trabajarían con las universidades para proteger a los estudiantes, incluyendo dar a la policía los poderes necesarios.

“No toleraremos ningún intento de cualquier potencia extranjera de intimidar, acosar o dañar a individuos o comunidades en el Reino Unido, incluidos los estudiantes que han viajado desde China y Hong Kong para estudiar aquí”, dijo.

Reportaje adicional de Edward White en Shanghái y Lucy Fisher en Londres