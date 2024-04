Mis principales 3 acciones “Magníficas Siete” para comprar ahora mismo.

El grupo de acciones “Magnificent Seven” ha sido una potencia en el mercado desde el inicio de 2023, con todas superando al S&P 500. Incluye:

Esta colección ha tenido un buen desempeño, pero no todas son una compra sólida en este momento, en mi opinión. Casi todas estas compañías tienen aspiraciones de inteligencia artificial (IA), pero mi razón para comprar tres de las siete acciones está centrada en una práctica mucho más antigua: la publicidad.

La publicidad es una industria masiva

Si la publicidad es mi motivo para comprar algunas de estas acciones, entonces Alphabet, Amazon y Meta Platforms son las que estoy mencionando. Este trío genera una cantidad masiva de ingresos cada trimestre a partir de la publicidad.

Compañía

Ingresos publicitarios Q4

Alphabet

$65.5 mil millones

Meta Platforms

$38.7 mil millones

Amazon

$14.7 mil millones

Fuentes de datos: Alphabet, Meta Platforms y Amazon.

Aunque Alphabet y Meta son líderes en esta categoría, algunos pueden sorprenderse al saber que Amazon también está muy involucrado en el mercado publicitario. De hecho, los servicios de publicidad fueron el segmento de más rápido crecimiento de Amazon en el cuarto trimestre, con un aumento del 27% año tras año.

La división de publicidad de Meta también registró cifras sólidas de crecimiento en el cuarto trimestre, con sus ingresos por publicidad aumentando un 24% año tras año. Alphabet fue el rezagado del trío, pero esto también tiene sentido debido a su tamaño. Tuvo una tasa de crecimiento del 11% en el cuarto trimestre.

Entonces, ¿por qué son importantes estas tasas de crecimiento? Bueno, si retrocedemos el reloj a esta época del año pasado, estas tasas no eran tan impresionantes (excepto Amazon). El mercado publicitario tuvo dificultades a principios de 2023 debido a temores de una recesión. Cuando las empresas temen una posible caída económica, ahorran en todo lo posible. Uno de los lugares más fáciles para recortar son los presupuestos de publicidad, lo que afecta negativamente a empresas como Meta y Alphabet, que están altamente concentradas en esta industria.

Sin embargo, el miedo a una recesión inminente ha disminuido, por lo que las empresas están felices de comenzar a aumentar sus presupuestos publicitarios. Es por eso que empresas centradas en la publicidad como Meta y Alphabet han tenido éxito recientemente.

Amazon es una historia diferente, ya que su crecimiento en ingresos publicitarios nunca disminuyó como los de Alphabet o Meta. Esto probablemente se deba a la relativa juventud del negocio publicitario de Amazon y al hecho de que todavía está trabajando en desarrollar sus capacidades. Cuando este segmento madure, probablemente mostrará las tendencias cíclicas que muestran los otros dos, pero actualmente está en pleno modo de crecimiento.

Con el mercado publicitario mejorando cada trimestre, las tres empresas se beneficiarán, lo que las convierte en excelentes compras.

La historia continúa

Las acciones siguen siendo compras atractivas

Además de un mercado publicitario en recuperación, estas tres son algunas de las acciones más atractivas del grupo “Magnificent Seven”. Mi métrica de valoración elegida para Alphabet y Meta es la relación precio-ganancias (P/E) futura, ya que los últimos 12 meses utilizados en la relación precio-ganancias más común todavía incluyen algunos trimestres en los que el negocio publicitario estaba a la baja. Si se utiliza esta métrica, queda claro que estas dos acciones están valoradas de forma justa.

Gráfico del P/E Ratio Futuro de GOOGL

Podemos utilizar el P/E futuro de Amazon (que está en 44), pero eso no es justo para el negocio ya que partes de la empresa (como su división de comercio internacional) no son rentables y no se espera que sean completamente rentables por algún tiempo. Por lo tanto, utilizaré la relación precio-ventas (P/S) para valorar a Amazon.

Gráfico del P/S Ratio de AMZN

Desde esta perspectiva, Amazon aún tiene un camino por recorrer antes de ser valorada en los mismos niveles que entre 2018 y 2021. Por lo tanto, los inversores pueden comprar la acción con confianza, sabiendo que todavía no ha vuelto a las normas de valoración históricas.

La publicidad es un negocio excelente en el que estar en este momento, lo que hace que este trío sea una elección fantástica en 2024.

