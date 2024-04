Callsheet es una aplicación esencial para iPhone e iPad para amantes del cine

A todos les gusta ver películas y sumergirse en programas de televisión. Pero si eres el tipo de persona que siempre quiere saber mucho más sobre las películas y series que disfrutas, como de dónde reconoces a alguien o cuándo se lanzó por primera vez una serie de televisión, necesitas la aplicación Callsheet para el iPhone o el iPad.

Callsheet es una aplicación completa repleta de todo tipo de información sobre películas y programas de televisión, incluidas clasificaciones de edad, fechas, títulos, historial de reparto, información sobre el equipo y mucho más.

La primera línea de la descripción de Callsheet en la App Store de Apple dice: “Encuentra información sobre tus películas y programas favoritos, sin constantes solicitudes de inicio de sesión, anuncios, videos que se reproducen automáticamente y otros problemas”. Si piensas que suena como una crítica directa al competidor IMDb, creemos que estás en lo correcto.

Por qué Callsheet es más fácil de usar que IMDb

IMDb es genial y desde hace mucho tiempo ha sido el primer recurso si necesitas más información sobre una película, un actor o un miembro del equipo. Pero no está diseñado pensando en los usuarios. Especialmente los usuarios que podrían estar en medio de un maratón de series de televisión y solo quieren información fácil de encontrar rápidamente.

La aplicación para iOS siempre te pide que inicies sesión. También a menudo se queda atascada en mi iPhone. Tiene un diseño desordenado y es difícil encontrar lo que buscas la mayor parte del tiempo. He tenido una molestia con IMDb desde hace un tiempo, pero no me di cuenta de que no soy el único que no disfruta de la experiencia.

En cambio, Callsheet está diseñado para ayudarte realmente de manera rápida y fácil a encontrar lo que necesitas saber sobre el elenco y el equipo en programas de televisión y películas. Quiere brindarte lo que necesitas, no venderte cosas ni interrumpir tu camino con distracciones y problemas. También es desarrollado por un desarrollador independiente, por lo que tampoco tiene anuncios ni agendas.

Alguien en las reseñas de Callsheet dijo “Es como si Apple hiciera IMDb” y no he dejado de pensar en lo perfecta que es esa comparación. No es de extrañar que Callsheet haya ganado anteriormente un premio de ‘Elección del editor’ en la App Store de Apple.

iMore ofrece consejos y orientación precisos de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos de Apple para respaldar. ¡Aprende más con iMore!

Además de una experiencia más simplificada, Callsheet tiene algunas características integradas geniales que lo diferencian aún más de IMDb. Para empezar, te ayuda a evitar spoilers de televisión al darte la opción de ocultar nombres de personajes, conteos de episodios, títulos de episodios y miniaturas de episodios.

También te brinda acceso rápido a los datos curiosos más interesantes, Wikipedia, guía parental y dónde puedes ver las cosas que estás buscando, información que debería estar actualizada ya que es proporcionada por JustWatch.

Callsheet ofrece 20 búsquedas de forma gratuita. Después de eso, necesitarás suscribirte por $9/£9 al año. Regístrate para una suscripción y obtendrás una semana de prueba gratuita, que vale la pena si crees que obtendrás el valor de tu dinero pero quieres comprobarlo antes.