México y Chile piden a la Corte Penal Internacional investigar posibles crímenes en Gaza

MÉXICO, D.F. (AP) — México y Chile han solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue posibles crímenes contra civiles en Gaza y el ataque de Hamas el 7 de octubre en Israel.

El Departamento de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que presentó la solicitud “debido a la creciente preocupación por la reciente escalada de violencia, especialmente contra civiles”.

Desde que estalló la guerra, ha habido amplias reclamaciones de violaciones al derecho internacional por parte de Hamas y las fuerzas israelíes.

Israel lanzó una operación militar en la Franja de Gaza después del ataque del 7 de octubre, en el que murieron 1,200 personas y alrededor de 250 personas fueron tomadas como rehenes por militantes de Hamas.

El Ministerio de Salud de Gaza sostiene que más de 24,400 palestinos han muerto durante la operación militar de Israel, y las Naciones Unidas afirman que una cuarta parte de los 2.3 millones de personas atrapadas en Gaza se están muriendo de hambre.

Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, dijo en diciembre que investigar posibles crímenes cometidos por militantes de Hamas y las fuerzas israelíes era “una prioridad”.

La CPI es un tribunal de último recurso establecido para enjuiciar crímenes de guerra cuando los tribunales locales no pueden o no quieren actuar. Israel no es un estado miembro de la corte y no reconoce su jurisdicción.

Cualquier procedimiento de la CPI sería independiente del caso de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio en la corte mundial de la ONU, una acusación que Israel niega.

Khan dijo en diciembre que en Gaza, la lucha se dio “en áreas densamente pobladas donde se alega que los combatientes están ilegalmente incrustados en la población civil, lo que es inherentemente complejo, pero el derecho internacional humanitario todavía debe aplicarse y el ejército israelí conoce la ley que debe aplicarse”.