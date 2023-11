Mensajes de texto entre Apple y usuarios de Android para mejorar el próximo año.

A partir del próximo año, debería ser menos frustrante para los usuarios de iPhone y Android enviarse mensajes de texto entre sí.

Apple dice que las fotos y videos enviados entre esos dispositivos serán de mayor calidad. Los mensajes de grupo serán más confiables, y los usuarios también podrán activar los recibos de lectura y enviar sus ubicaciones en hilos de mensajes de texto.

Los cambios llegarán una vez que Apple agregue soporte para una tecnología llamada servicios de comunicación enriquecida, también conocida como RCS, el próximo año, dijo la compañía. RCS es como el pariente más moderno del servicio de mensajes cortos, o SMS.

Los bultos de mensajes verde señalan que provienen de un usuario de Android u otro no iPhone. Pero han llegado a estar asociados con una experiencia de texto desagradable para los usuarios de iPhone, cuyos mensajes son azules para indicar que han sido enviados a través de iMessage. Sin embargo, el bulto verde llegó para quedarse: señalará cuando se esté utilizando RCS.

La tecnología “funcionará junto con iMessage, que seguirá siendo la experiencia de mensajería mejor y más segura para los usuarios de Apple”, dijo Apple en un comunicado.

Hasta ahora, Apple no había mostrado ningún deseo de hacer los cambios.

Cuando le preguntaron en la Conferencia de Código del año pasado sobre la tecnología de mensajería por un asistente que expresó dificultades para enviar videos a su madre, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, respondió: “Cómprale un iPhone a tu mamá”.

El cambio de rumbo puede haber sido desencadenado por la presión de competidores como Google y Nothing, una empresa de tecnología móvil, y la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

“Apple es realmente la única empresa importante que, hasta ahora, no ha adoptado los estándares de RCS”, dijo Caitlin Seeley George, directora de campañas y gestión de Fight for the Future, un grupo sin fines de lucro de derechos digitales. El grupo ha presionado a Apple para que adopte la tecnología.

“Creemos que es una buena señal que Apple esté haciendo este cambio y una señal de que tal vez estén escuchando al público en este caso”, dijo.

La Sra. Seeley George dijo que habilitar la tecnología de mensajería también permitiría a los usuarios ver si alguien está escribiendo y si sus mensajes fueron recibidos.

Google adoptó RCS hace años, y la empresa ha intentado presionar a Apple para que lo haga prácticamente desde entonces.

Google inició una campaña el año pasado llamada Get the Message, que incluyó un video burlándose de un video de lanzamiento de producto de Apple e incluyó un localizador con funciones como “tecnología de mensajería obsoleta”, “pesadillas de mensajería de texto” y “chat en grupo fallido”.

“Al no incorporar RCS, Apple está frenando la industria y obstaculizando la experiencia del usuario no solo para los usuarios de Android, sino también para sus propios clientes”, escribió Hiroshi Lockheimer, vicepresidente senior de Google, en las redes sociales el año pasado.

En un comunicado, Google dijo que estaba “contento de ver a Apple dar su primer paso hoy al subirse al tren de RCS”.

“Todos merecen comunicarse entre sí de manera moderna y segura, sin importar el teléfono que tengan”, decía el comunicado.

Apple también enfrenta una creciente competencia de Nothing, la empresa de tecnología móvil.

Nothing presentó recientemente Nothing Chats, una aplicación que permite a los usuarios que no tienen iPhone enviar iMessages como si estuvieran usando iPhones. La aplicación, que está en modo beta, reemplaza los bultos verdes con azules y permite chats grupales, notas de voz, intercambio de medios de alta resolución y más entre esos dispositivos.

“Si los servicios de mensajería dividen a los usuarios de teléfonos, entonces queremos romper esas barreras”, decía el sitio web de la empresa.

El anuncio de Apple también llega antes de que entre en vigor la Ley de Mercados Digitales de Europa en 2024, que podría llevar a un mayor escrutinio de su sistema de mensajería.

La ley se aplicará a las llamadas plataformas guardianas, incluida Apple, y tiene como objetivo obligar a esas empresas a aflojar su control sobre el mercado. Apple, por ejemplo, puede tener que permitir alternativas a su App Store.

La Sra. Seeley George calificó el anuncio de Apple como un “gran cambio en una nueva dirección”. Pero aún queda un trabajo importante por hacer, dijo, especialmente en el cifrado de extremo a extremo.

Los mensajes enviados entre iPhones están cifrados, pero los mensajes entre usuarios de iPhone y Android no pueden ser cifrados sin RCS, dijo. Fight for the Future también ha presionado a Apple y a otras empresas para que adopten el cifrado.

“Esta es una gran preocupación para varias comunidades vulnerables que a menudo están bajo vigilancia o son blanco de las fuerzas del orden”, dijo la Sra. Seeley George, refiriéndose a una adolescente en Nebraska que fue condenada en julio a 90 días de cárcel después de que la policía obtuvo sus mensajes de Facebook sobre planes para poner fin a su embarazo.