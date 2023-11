Sobreviviendo la guerra en Gaza, un mensaje de texto a la vez.

nuevo video cargado: Sobrevivir la guerra en Gaza, un mensaje de texto a la vez

Sobrevivir la guerra en Gaza, un mensaje de texto a la vez

Cada mañana, Ahmed Mansour, un cineasta palestino en los Estados Unidos, envía mensajes de texto a su familia en Gaza para verificar si todavía están vivos. El asedio de Israel al territorio ha causado apagones de comunicación generalizados, lo que dificulta que él pueda comunicarse con sus padres y hermanos.

“¡Libertad, libertad, libertad para Palestina!” “¡Alto el fuego ahora!” “Cada mañana, escribo en el grupo, ‘Por favor, ¿están todos bien?’ Este es el cuarto día que intento comunicarme con mamá. Sabes, vengo de una familia relativamente pequeña. Padre. Madre. Muhammad. Reema. Reham. Mahmoud. Rula. Ruwaa. Shaimaa. Mis recuerdos de la infancia. Puedo oler la comida que cocinaban mis tías y vecinos. Y cuando llegaba el verano y la brisa de la playa. ¿Pero ahora? Cada día desde el 7 de octubre, mi cuerpo está aquí, pero mi corazón está conectado con cada uno de los miembros de mi familia. Hasta ahora están vivos, pero no están bien. Shushu es la niña más joven, y yo soy el niño más joven. Ayudé a criarla. Siempre jugábamos juntos, éramos un poco consentidos en la familia. Así que Shushu, yo y mi madre siempre estábamos juntos. No hay un solo lugar seguro en Gaza. Cada vez que leo que bombardean una casa en Nuseirat o bombardean una casa en Maghazi o en Zawayda o Deir al Balah o Rafah, inmediatamente pienso, ¿es la casa de mi hermana? ¿es la casa de mis padres? Nunca pensé que este grupo de chat es lo más importante en mi vida. Rompe la noticia si mi familia está viva o no. Sigo intentando y rezando. Intentando y rezando.”

