La presencia continua de menos de 1,000 mercenarios rusos de Wagner en Bielorrusia beneficia el esfuerzo de guerra de Rusia al obligar a Ucrania a mantener posiciones defensivas y personal a lo largo de su frontera norte para protegerse contra posibles incursiones adicionales, según el último informe de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido del 4 de febrero.

Están presentes en el país desde junio de 2023, momento en el que había 8,000 mercenarios de Wagner. Wagner casi con certeza continúa entrenando a las fuerzas militares y de seguridad bielorrusas.

Es poco probable que el dictador bielorruso Aleksander Lukashenko utilice a los mercenarios de Wagner más allá de su misión actual. Están involucrados en el entrenamiento de tropas del Ministerio del Interior, pero es muy poco probable que participen directamente en el mantenimiento de la seguridad doméstica o fronteriza en Bielorrusia.

Varios cientos de mercenarios del Grupo Wagner continúan operando en Bielorrusia, participando en actividades de entrenamiento para las tropas internas y las fuerzas armadas del país, informó el grupo de monitoreo Belaruski Hahyun en Telegram el 10 de enero.

Los mercenarios persisten en llevar a cabo sesiones de entrenamiento sistemático con las tropas internas y ejercicios sistemáticos con las Fuerzas Armadas bielorrusas.

Anteriormente, la inteligencia británica informó que el liderazgo ruso había comenzado a “rehabilitar” algunos elementos del PMC Wagner después del fallido motín de los combatientes en junio.

Los mercenarios recibieron documentos oficiales que los identificaban como veteranos de combate. El PMC de Wagner también se integró en la estructura de mando de la Guardia Rusa.

Todas las unidades del PMC de Wagner han sido reformateadas, dijo anteriormente el representante de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Vadym Skibitskyi.

Un accidente que incluyó a un avión Embraer Legacy 600 tuvo lugar en la óblast de Tver en Rusia el 23 de agosto. La Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia) confirmó que entre los pasajeros a bordo estaban Yevgeny Prigozhin, el líder de la compañía de mercenarios Wagner, y su mano derecha Dmitry Utkin.

Hubo un total de diez personas a bordo: siete pasajeros (combatientes del PMC de Wagner) y tres miembros de la tripulación.

El incidente de aviación ocurrió exactamente dos meses después de un motín de los mercenarios de Wagner.

