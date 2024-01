Mejores pantallas USB-C/Thunderbolt para MacBooks

Las opciones de display USB-C/Thunderbolt realmente se han expandido en los últimos años. Si bien el Pro Display XDR de Apple no es la mejor opción para la mayoría de los usuarios de Mac con un precio de $5,000+, también ofrece el más asequible Studio Display. Pero también hay muchas opciones sólidas de LG, Samsung, BenQ y más. Vamos a ver los mejores displays USB-C/Thunderbolt con muchos disponibles en el rango de $400-$1,600. Actualización 1/15/24: Dell ha anunciado su monitor UltraSharp curvo de 40 pulgadas 5K2K Thunderbolt 4 que se lanzará en febrero. Echa un vistazo a todos los detalles en nuestra cobertura completa. Y un nuevo lanzamiento proviene de la joven empresa Dough llamado Spectrum One. Ofrece soporte para el MacBook Pro ProMotion, resolución 4K, USB-C con una salida de 100W y más a partir de $599. Sigue leyendo para todos los detalles. Todos los displays a continuación funcionan con una configuración de un solo cable con tu MacBook Pro, MacBook Air e incluso PCs. El iPad Pro y el iPad Air de 2020 en adelante también se pueden usar con cualquiera de estos displays USB-C/Thunderbolt pero con limitaciones. A pesar de que el Pro Display XDR de 6K de Apple es un producto fantástico, la realidad es que con un precio de $5,000+, es excesivo para las necesidades, presupuestos o ambos de muchos dueños de MacBook. Afortunadamente, hay algunas opciones sólidas de más de 32 pulgadas de otras compañías en el rango de $1,000 que ofrecen una experiencia convincente. Y también veremos algunos displays USB-C de 27-32 pulgadas en el rango de $400-$800. Mejores displays USB-C/Thunderbolt para Mac: Opciones de gama alta Samsung ViewFinity S9 Esta es una alternativa interesante al Studio Display de Apple. El Samsung ViewFinity S9 cuenta con un panel de 27 pulgadas 5K, construcción parcialmente de metal, 99% DCI-P3, conectividad Thunderbolt 4 y más. Especificaciones: Diseño metálico delgado (soporte de aluminio pero panel trasero de plástico plateado) Panel IPS de 27 pulgadas 5K – 5120 x 2880 99% DCI-P3 600 nits de brillo Frecuencia de actualización de 60Hz Tiempo de respuesta de 5ms Contraste de 1000:1 Acabado mate en la pantalla Motor de calibración de color incorporado Precisión de color promedio Delta E ≦ 21 Conectividad USB-C y Thunderbolt 4 1 puerto Thunderbolt 4, 3 USB-C, 1 mini DisplayPort Suministro de energía de 90W Cámara SlimFit 4K incorporada Altavoces integrados con Adaptive Sound+ Samsung Smart Hub para usar como TV (control remoto incluido) Altura ajustable, inclinación y pivote Montable VESA 100 x 100 mm Precio: $1,599 pero a menudo en oferta El monitor 5K ViewFinity S9 está disponible ahora en samsung.com, Amazon y Best Buy. BenQ PD3220U El BenQ PD3220U de 32 pulgadas cuenta con Thunderbolt 3, resolución 4K, color DCI-P3 del 95%, suministro de energía de 85W para MacBooks, una variedad de modos profesionales, puck de teclas, soporte metálico sólido y muchos puertos de entrada/salida. Especificaciones: Resolución de 3840 x 2160 Relación de aspecto de 16:9 Frecuencia de actualización de 60Hz Brillo: 250 típico, 300 nits pico HDR10 DCI-P3 del 95% 1 x Thunderbolt 3 – suministro de energía de 85W 1 x Thunderbolt 3 – suministro de energía de 15W 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 3 x USB 3.1 1 x USB C 1 x USB B Toma de auriculares Biseles delgados PVP: $1,199 pero a menudo disponible por menos En Amazon y Adorama, normalmente puedes encontrar el BenQ PD3220U. LG UltraFine OLED Pro Después de comenzar a vender el modelo de 32 pulgadas a un precio de $3,999, el modelo de 27 pulgadas llegó con un precio de $2,999, pero esos precios han disminuido desde entonces. El paso a OLED es interesante. Si bien hay algunos beneficios como negros más profundos y más, puede haber preocupaciones sobre el quemado de pantalla. Especificaciones: Opciones de pantalla OLED de 27 y 31.5 pulgadas (27 pulgadas aún no disponible) Resolución 4K de 3840 x 2160 Frecuencia de actualización de 60Hz USB-C con un suministro de energía de hasta 90W Brillo de hasta 500 nits Dolby HDR 400 True Black Tiempo de respuesta de 1 ms Profundidad de color de 10 bits 2 x DisplayPort 3 x USB 1 x HDMI DCI P3 al 99% Ado…