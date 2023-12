Mejores ofertas de Apple de la semana: Las mejores precios de la temporada disponibles para M3 MacBook Pro, iPad, Apple Watch y más.

Estamos a solo dos semanas de las vacaciones de Navidad, y numerosos productos de Apple todavía están disponibles a precios históricamente bajos este fin de semana, con entrega garantizada antes del 25 en muchos casos. Esta semana, las mejores ofertas se centraron en M3 MacBook Pros, Apple Watches, el iPad de 10 ª generación y algunas ventas de accesorios de Anker.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos vendedores. Cuando haga clic en un enlace y realice una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

MacBook Pro

¿Cuál es el trato? Obtén hasta $250 de descuento en M3 MacBook Pro

¿Dónde puedo conseguirlo? Best Buy

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí mismo

Best Buy tiene precios históricamente bajos en el M3 MacBook Pro de 14 pulgadas este fin de semana, con precios que comienzan en solo $1,399.00 para el modelo M3 de 512GB y aumentan a $1,549.00 para el modelo M3 de 1TB. Esto significa un ahorro de hasta $250 sobre los precios originales del MacBook Pro de 14 pulgadas, y son exclusivos para miembros de My Best Buy Plus/Total, aunque los no miembros también pueden obtener buenos precios en estos notebooks.

Apple Watch

¿Cuál es el trato? Obtén hasta $100 de descuento en Apple Watch Ultra 2, Series 9 y SE

¿Dónde puedo conseguirlo? Amazon

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí mismo

Nota: No verá el precio del trato hasta el momento del pago.

Amazon presentó una serie de grandes descuentos en Apple Watch esta semana, incluido Ultra 2, Series 9 y SE. Estos pueden obtenerle hasta $100 de descuento en modelos seleccionados, con el mayor descuento para el Apple Watch Ultra 2 a $699.00, un precio históricamente bajo.

iPad

¿Cuál es el trato? Obtén $100 de descuento en el iPad de 10ª generación

¿Dónde puedo conseguirlo? Amazon

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí mismo

Los precios del Viernes Negro regresaron para el iPad de décima generación esta semana, con un precio de $349.00 para el modelo Wi-Fi de 64GB, a la baja desde $449.00. Está disponible en varios colores en Amazon y puede entregarse para Navidad si se solicita pronto.

Anker

¿Cuál es el trato? Obtén hasta un 50% de descuento en los populares accesorios de carga de Anker

¿Dónde puedo conseguirlo? Anker

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí mismo

Anker continúa con su serie de eventos estacionales con una nueva venta de cuenta regresiva para la Navidad que tiene hasta un 50 por ciento de descuento en populares accesorios de carga. Además de las ofertas en Anker.com, también estamos rastreando algunos descuentos para accesorios de Anker en Amazon. Estos incluyen cargadores de pared, cables y el nuevo Nano Power Bank con conector USB-C integrado para dispositivos iPhone 15 a $20.99, a la baja desde $29.99.

Si estás en la búsqueda de más descuentos, asegúrate de visitar nuestro resumen de ofertas de Apple donde recapitulamos las mejores gangas relacionadas con Apple de la semana pasada.