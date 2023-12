Mejores juegos de NVIDIA GeForce NOW

“`html

GeForce NOW no es el único servicio de juegos en la nube que existe, pero ahora quizás sea el mejor escaparate para la tecnología, con más de 1.500 juegos y los recientemente lanzados RTX 4080 SuperPODs a los que los suscriptores Ultimate tienen acceso. Hemos pasado mucho tiempo con las nuevas características para verificar las cosas durante el último año y hasta ahora nos ha encantado todo sobre la actualización. Con tantos juegos disponibles, sin embargo, se le perdonaría por tener problemas para decidir qué jugar. Especialmente si es un recién llegado al servicio y no está seguro por dónde empezar. Obviamente, querrá usar GeForce NOW para jugar los juegos que ya juega en una máquina local. Si ya los está jugando, probablemente se esté divirtiendo haciéndolo. Y los juegos se tratan de diversión después de todo, así que deberías jugar en última instancia los juegos con los que te diviertes. Dicho esto, hay algunos juegos disponibles en GeForce NOW que muestran la tecnología mejor que otros, y hemos reunido algunas de las mejores opciones como sugerencias para comenzar. También ten en cuenta que con GeForce NOW necesitas ser dueño del juego en una plataforma compatible como Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect o GOG. También vale la pena señalar que los precios de estos juegos cambian. Los precios enumerados pueden no ser el precio actual, ya que algunos juegos estarán en ventas por tiempo limitado.

Mejor shooter multijugador: Call of Duty: Modern Warfare III

Precio: $59.99

Dónde comprar: Steam

Call of Duty Modern Warfare III aterrizó en GeForce NOW en noviembre y es uno de los mejores juegos que puedes jugar en el servicio en este momento. Además, marca un momento monumental para el servicio en general. Es el primer juego de Activision que llega a GeForce NOW después de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Si has estado con GeForce NOW desde la beta, es posible que recuerdes que solía haber juegos de Activision en el servicio. Pero Activision, al igual que muchos editores, retiró sus juegos mucho antes del lanzamiento oficial. Eso fue hace años. Así que esto es bastante importante. Todo eso aparte, Modern Warfare III en GeForce NOW significa que puedes jugar el juego donde quieras siempre que tengas internet rápido y confiable. Incluso desde tu teléfono. Si te gusta mucho el juego, esta será una forma fácil de continuar tu progresión incluso si no estás en casa frente a tu PC. El acceso a GeForce NOW para este juego llega en un momento perfecto. Porque la Temporada 1 de Modern Warfare III acaba de lanzarse esta semana. Con ella viene un nuevo pase de batalla para completar con un montón de recompensas desbloqueables. Incluyendo fichas 2XP, nuevas armas, nuevas skins de operador y mucho más. Si bien el juego tiene críticas negativas en Steam, gran parte de eso parece ser para la campaña, ya que muchos dicen que se siente más como un DLC que como un juego completamente nuevo. Digo que ignores a los haters. La campaña fue divertida. Debería haber costado menos dinero, pero seamos honestos. El multijugador y el modo zombies son el meollo y las patatas de este juego y ambos son excelentes modos de juego. Si tienes curiosidad por el modo zombies, piensa en él como una versión de zombies de DMZ pero sin elementos PvP en absoluto. Es estrictamente PvE y es impresionante. Escoges tu equipamiento como lo harías en DMZ, ingresas en solitario o con un escuadrón de otros dos jugadores, y luego haces tu camino por el mapa haciendo cualquier cantidad de cosas. Puedes completar contratos por dinero para poder subir de nivel tus armas en las estaciones Pack-a-Punch y luego trabajar hacia el centro del mapa donde están todos los zombies y monstruos más peligrosos. Atrévete a la zona de nivel y quizás obtengas algunas recompensas realmente geniales. Los zombies también son una excelente manera de subir de nivel las armas. Y una vez que las subes de nivel, ese progreso se mantiene cuando estás jugando en multijugador. Así que si estás buscando desbloquear camuflajes, los zombies son excelentes para subir de nivel armas que son más molestas de nivelar en multijugador. Hablando de multijugador, con la temporada 1 ahora activa, hay tres nuevos mapas 6v6 disponibles en todos los modos en los modos normales y extremos. Además, la temporada 1 marca la llegada de Warzone en Modern Warfare III. Ahora es sin duda el momento de volver a meterse en Call of Duty. Comprar en Steam

