Mejor SSD Externo para Mac 2024

Los discos de estado sólido, también conocidos como SSD, solían ser realmente caros, pero los precios han bajado mucho en los últimos años, y ahora puedes conseguir SSD rápidos y confiables que cuestan solo un poco más que sus homólogos de disco duro. Además de ser más rápidos que los discos duros convencionales, los SSD también son más ligeros y resistentes, lo que los hace ideales para usar con una computadora portátil cuando estás viajando. Eso se refleja en las unidades que revisamos aquí, la mayoría de las cuales son lo suficientemente pequeñas y ligeras como para caber en tu bolsillo. Sin embargo, los últimos SSD también pueden ofrecer hasta 8TB de almacenamiento, lo que los convierte en una buena opción para su uso con una Mac de escritorio en una oficina. También pueden ayudar a reducir el desorden de cables, ya que generalmente obtienen su energía de un puerto USB en su Mac, en lugar de necesitar una fuente de alimentación externa separada. Incluso los SSD más lentos son generalmente más rápidos que los discos duros mecánicos, pero todavía hay diferencias de velocidad, con modelos de nivel de entrada que ofrecen velocidades de alrededor de 500MB/s, mientras que los modelos más avanzados pueden alcanzar hasta 1000MB/s o incluso 2000MB/s. Otras características a tener en cuenta incluyen clasificaciones IP para protección contra el clima y protección con contraseña para sus archivos importantes. Solo asegúrese de comprobar que las aplicaciones proporcionadas por el fabricante funcionen con Mac y bien con las PC con Windows. Mejor SSD para Mac 1. Kingston XS1000 Pros Precio muy competitivo Diseño de tamaño de bolsillo Pesa solo 28,7g Contras Sin interfaz Thunderbolt Sin software incluido El cable es USB-A a USB-C Nos gustó el resistente XS2000 que Kingston lanzó en 2022, pero era bastante caro y usaba una versión de USB conocida como USB 3.2 Gen 2×2, que no es completamente compatible con Mac en este momento. Las unidades que usan ‘Gen 2×2’ aún funcionarán con una Mac, pero la Mac no obtendrá la velocidad completa que la unidad es capaz de alcanzar. Sin embargo, Kingston ahora ha lanzado un modelo más asequible llamado XS1000. Este es un disco USB-C más convencional, que utiliza USB 3.2 Gen 2 estándar, por lo que es una buena opción y asequible para los usuarios de Mac que solo desean un disco de respaldo compacto y ligero. El XS1000 es uno de los SSD más pequeños y ligeros que hemos visto hasta ahora, de hecho, se parece más a un pequeño USB que a un disco de respaldo de alta capacidad. Mide solo 13,5 mm de grosor, 32,5 mm de ancho y 69,5 mm de largo, y pesa solo 28,7 g, por lo que puede deslizarse fácilmente en su bolsillo de la camisa o pantalón cuando está viajando. No es tan resistente como el más caro XS2000, que tenía una clasificación IP55 para resistencia al agua y al polvo, pero la carcasa de plástico y metal se siente lo suficientemente resistente como para soportar algunos golpes cuando está viajando, y Kingston también ofrece una garantía de cinco años. También tiene un precio muy competitivo, cuesta $84,99/£74,99 con 1TB de almacenamiento, o $109,99/£99,99 con 2TB. La interfaz USB de la unidad proporciona una velocidad de escritura de 1000MB/s, mientras que la velocidad de lectura es ligeramente más alta, a 1050MB/s. No alcanzó completamente esas velocidades en nuestras pruebas, pero su velocidad de escritura de 875MB/s y su velocidad de lectura de 950MB/s aún serán suficientes para las copias de seguridad rutinarias con Time Machine. Nuestra única queja es que Kingston solo incluye un cable USB-A a USB-C con el XS1000, por lo que deberá comprar un adaptador o un nuevo cable si su Mac solo tiene USB-C. Los usuarios profesionales pueden preferir un disco más rápido o un diseño más resistente, pero si solo desea un disco de respaldo asequible que pueda llevar con usted de viaje, entonces el XS1000 es una gran relación calidad-precio. 2. SanDisk Professional Pro-G40 Pros Interfaz Thunderbolt 3 (compatible con USB-C) Diseño ultrarresistente Rendimiento de nivel profesional Contras Muy caro No es compatible con Thunderbolt 4 Muchas unidades portátiles utilizan un puerto USB-C estándar para conectarse a una Mac o PC, pero la Pro-G40 de SanDisk opta por un puerto Thunderbolt 3 de alta velocidad para proporcionar un rendimiento máximo para usuarios profesionales que necesitan trabajar con grandes archivos de video y gráficos (y, por supuesto, también es compatible con USB-C). La Pro-G40 se lanzó por primera vez en 2022, y ya estaba en nuestra lista de los mejores discos SSD para Mac, pero este modelo actual brinda tanto un rendimiento mejorado como una capacidad más alta para sus archivos de trabajo. Sin embargo, el diseño no ha cambiado, con un disco compacto y portátil que mide solo 12 mm de grosor, 58 mm de ancho y 111 mm de largo. Pesa un poco más de 120 g, dependiendo de la capacidad que elija, por lo que puede deslizarlo en el bolsillo de una chaqueta o en un estuche de transporte junto con su MacBook sin problemas. El disco también es extremadamente resistente, con una carcasa de metal resistente que tiene una clasificación IP68, una de las clasificaciones más altas posibles, para resistencia al agua, polvo y otras partículas. Western Digital, que ahora es propietaria de la marca SanDisk, también afirma que el disco puede sobrevivir a caídas desde una altura de 3 m y resistir una presión aplastante de hasta 4000 libras. El disco incluso incluye una garantía de cinco años. La versión de 2022 de la Pro-G40 proporcionaba velocidades de lectura y escritura de 2700MB/s y 1900MB/s respectivamente cuando se usaba el cable Thunderbolt incluido en la caja, pero el modelo actual tiene una velocidad de lectura de 3000MB/s y una velocidad de escritura de 2500MB/s. Nuestras pruebas mostraron que fue absolutamente acertado en cuanto al rendimiento de escritura, alcanzando consistentemente los 2500MB/s. El rendimiento de lectura no alcanzó completamente los 3000MB/s citados, estableciéndose en poco más de 2700MB/s, pero sigue siendo mucho más rápido que la mayoría de los discos USB-C, y proporciona el tipo de rendimiento que los usuarios profesionales necesitan para hacer copias de seguridad de sus archivos de trabajo. Esa combinación de alto rendimiento y diseño ultrarresistente significa que la Pro-G40 es bastante más cara que muchos discos USB-C, por lo que probablemente sea exagerado si solo necesita un disco portátil asequible para hacer copias de seguridad de archivos personales. Sin embargo, los usuarios profesionales estarán encantados de saber que el precio de la Pro-G40 se ha reducido recientemente, con el modelo de 1TB que ahora cuesta $299,99/£294,99, mientras que la versión de 2TB cuesta $449,99/£441,99. Y, como se mencionó, hay una nueva versión de 4TB que ofrece capacidad adicional, a un precio de $699,99/£687,99. Read our full SanDisk Professional PRO-G40 review 3. SanDisk Pro Blade System Pros Interfaz Thunderbolt 3 (compatible con USB-C) Diseño ultrarresistente Rendimiento de nivel profesional Contras Muy caro No es compatible con Thunderbolt 4 Normalmente organizamos las revisiones de discos portátiles y discos de escritorio por separado, pero el nuevo SanDisk Pro Blade es un sistema modular de almacenamiento SSD que está muy diseñado para usuarios profesionales y creativos, y que le permite cambiar entre modos portátiles y de escritorio según sea necesario. Puede comenzar comprando el Pro Blade SSD Mag, que es un módulo de almacenamiento de estado sólido disponible en tamaños de 1TB, 2TB o 4TB (el de 1TB se descontó de $179,99 a $119,99 en el momento de nuestra revisión). El SSD Mag está preformateado en formato APFS para usuarios de Mac, y es lo suficientemente resistente como para resistir caídas desde una altura de 3 metros o 9,8 pies, y resistir una presión de aplastamiento de 4000 lb (1814 kg), por lo que es ideal para uso en exteriores. Sin embargo, los módulos SSD Mag no pueden conectarse a una computadora por sí solos, por lo que SanDisk proporciona dos opciones para uso portátil y de escritorio. Para uso portátil, puedes comprar el Pro Blade Transport, que es un estuche compacto para el SSD Mag, y está equipado con un puerto USB-C para conectarlo a tu Mac. El Transporte mide solo 130,4 mm de largo, 71,5 mm de ancho y 16 mm de grosor, por lo que puedes deslizarlo fácilmente en tu bolsillo o en un estuche de transporte como cualquier otro disco portátil. También es posible conectar el Transporte a una cámara que tenga una interfaz USB-C para que puedas grabar video de alta resolución en lugar de tener que llevar muchos más pequeños memoria SD tarjetas. Cuando regreses a la oficina, también tienes la opción de insertar los módulos SSD Mag en el Pro Blade Station ($499,99/£490,99). Este sistema de almacenamiento de escritorio no incluye ningún almacenamiento incorporado, pero tiene cuatro ranuras que te permiten insertar módulos SSD Mag (no incluidos) proporcionando hasta 16TB de almacenamiento de estado sólido de alta velocidad. El Pro Blade Station tiene dos puertos Thunderbolt 3, con uno utilizado para conectar su Mac, mientras que el otro puerto se puede utilizar para encadenar dispositivos de almacenamiento adicionales si es necesario. El Pro Blade Station es bastante caro, dado que no incluye ningún almacenamiento propio, pero le brinda…