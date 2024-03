Más sobre el Poder del Mercado de la UE

Viernes, 29 de marzo de 2024

Un par de asuntos de seguimiento con respecto a mi columna el otro día, en la que especulé ociosamente sobre si el DMA podría llevar a Apple (y/o tal vez a Meta y Google) a retirarse del mercado de la UE.

Primero, una corrección/aclaración. Según la transcripción de Six Colors de la llamada de analistas del primer trimestre de 2024 de Apple en enero, cité al CFO de Apple, Luca Maestri, diciendo, en respuesta a una pregunta sobre si los inversores deberían preocuparse de que el cumplimiento del DMA obstaculice los ingresos de servicios, “Solo para mantenerlo en contexto, los cambios se aplican al mercado de la UE, que representa aproximadamente el 7% de nuestros ingresos absolutos globales”.

Sin embargo, la palabra “absoluto” fue un error de transcripción. Escuche la grabación publicada de la llamada y queda claro que lo que Maestri realmente dijo fue específicamente en respuesta a la pregunta: “Solo para mantenerlo en contexto, los cambios se aplican al mercado de la UE, que representa aproximadamente el 7% de nuestros ingresos absolutos de la App Store a nivel mundial” (Mis agradecimientos a Oliver Reichenstein por la referencia a la grabación con marca de tiempo).

Esa es una corrección importante que, como siempre, me complace hacer, pero realmente no cambia mi especulación. Escribí:

No está claro si Maestri dijo que la UE representa el 7 por ciento de los ingresos de la App Store de Apple en todo el mundo, o el 7 por ciento de todos los ingresos, pero sospecho que no importa y que ambos son alrededor del 7 por ciento. Los ingresos de la App Store deberían ser un buen indicador de los ingresos generales, no hay razón para pensar que los usuarios de Apple en la UE gastan más o menos en la App Store que los usuarios en todo el mundo.

Es ciertamente posible que los ciudadanos de la UE representen significativamente más (o incluso menos) del 7 por ciento de los ingresos globales de Apple, pero me parece muy poco probable que la participación de la UE en los ingresos globales de Apple sea significativamente diferente de su participación en los ingresos de la App Store. Me cuesta encontrar una explicación de por qué la UE podría representar solo el 7 por ciento de los ingresos de la App Store pero significativamente más (o menos) de los ingresos globales de Apple. ¿Por qué los ingresos generales de una región diferirían significativamente de los ingresos de la App Store de la misma región, en términos porcentuales? Pero es una pregunta abierta. (Espero que un analista pregunte directamente a Cook y Maestri al respecto en la próxima llamada trimestral en mayo).

En segundo lugar, pasé por alto que la Comisión Europea, junto con su anuncio de que había abierto investigaciones de no cumplimiento contra Google, Apple y Meta bajo el Acta de Mercados Digitales, también publicó por separado comentarios de sus dos líderes, la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager y el comisario Thierry Breton.

De los comentarios de Vestager, que fueron entregados en inglés:

El tercero se refiere al objetivo del DMA de abrir ecosistemas cerrados para permitir la competencia en todos los niveles. Según el Artículo 6(3) del DMA, los gatekeepers tienen la obligación de permitir la desinstalación fácil de aplicaciones y el cambio fácil de configuraciones predeterminadas. También deben mostrar una pantalla de elección. El modelo de cumplimiento de Apple no parece cumplir con los objetivos de esta obligación. En particular, nos preocupa que el diseño actual de la pantalla de elección del navegador web prive a los usuarios de la capacidad de tomar una decisión completamente informada. Por ejemplo: no mejoran la interacción del usuario con todas las opciones disponibles. Apple también no ha logrado que varias aplicaciones sean desinstalables (una de ellas sería Fotos) y evita que los usuarios cambien su estado predeterminado (por ejemplo, la Nube), como exige el DMA.

No sé a qué se refiere con “deprivar a los usuarios de la capacidad de tomar una decisión completamente informada” o “no mejorar la interacción del usuario con todas las opciones disponibles”. Solo puedo suponer que se está quejando de que la pantalla actual de elección de navegador de Apple no alienta activamente a los usuarios a elegir un navegador que no sea Safari. Pero tampoco anima a los usuarios a elegir Safari, y las opciones se enumeran en orden aleatorio cada vez. La pantalla de elección de iOS 17.4 simplemente explica lo que es un navegador web predeterminado, y luego ofrece una lista de los navegadores más populares en el país del usuario.

Como escribí esta semana, no hay muchas aplicaciones desinstalables en iOS. Puede que me esté perdiendo algunas, pero la lista que se me ocurrió es: Ajustes, Cámara, Fotos, App Store, Teléfono, Mensajes y Safari. Vestager deja en claro en sus comentarios lo que no estaba claro en el anuncio de la investigación de la EC: tienen un problema con Fotos. Si siguen adelante con la demanda de que Fotos sea completamente desinstalable (no solo ocultable en la pantalla de inicio, como lo está ahora), esto constituiría otra forma en que la EC se está entrometiendo como el diseñador de cómo deberían funcionar los sistemas operativos. Fotos no es solo una aplicación en iOS; es la interfaz de nivel de sistema para la galería de fotos. Esto está integrado en todo el sistema iOS, con solicitudes de permiso por aplicación para otorgar diferentes niveles de acceso a sus fotos. Vestager está diciendo que para cumplir con el DMA, Apple necesita permitir que aplicaciones de terceros actúen como la galería de fotos de nivel de sistema. Esta es una exigencia monumental, y honestamente ni siquiera sé cómo esa demanda podría conciliarse con los permisos de nivel de sistema para el acceso a las fotos. Esto es diseño de producto, no mera regulación. ¿Por qué detenerse ahí? ¿Por qué no obligar a que el Springboard, la pantalla de inicio, sea un componente reemplazable? ¿O el propio sistema operativo entero? ¿Por qué los usuarios de iPhone están obligados a utilizar iOS? ¿Por qué los usuarios de iOS están obligados a comprar iPhones?

Entonces llegamos a los comentarios de Breton, cuya primera mitad se entregó en su francés nativo. Aquí están dos traducciones de sus comentarios en francés, de la aplicación iOS Translate y de Google Translate. A mi lectura, no hay diferencias semánticas significativas entre las dos traducciones. Aquí está la mayor parte, amalgamando lo mejor de ambas traducciones:

Y te diré algo simple pero importante: en 18 días, el DMA ha movido las líneas de los gigantes digitales más que en los últimos 10 años.

No soy yo quien lo dice, sino los desarrolladores y los usuarios que finalmente ven cambios concretos y aperturas para dar a todos la oportunidad de ganar cuota de mercado, por ejemplo para los navegadores.

En 18 días, por lo tanto, ya resultados muy concretos. ¿Por qué?

Porque es una regulación de mercado interno. Aquí es donde opera la revolución.

Sabes cuánto luché para que el DMA fuera una regulación de mercado interno, ex ante por lo tanto. Porque es la mejor manera de promover nuestro continente, Europa, que es un continente abierto, pero según nuestras condiciones.

Y un mercado de 450 millones de clientes es simplemente impensable para que alguien no esté allí.

Donde los gigantes digitales podrían pagar multas de varios mil millones de dólares sin pestañear; por cierto, cuando tuvieron que pagarlas, después de largos años de procedimientos, que no eran sistemáticos, lejos de eso… hoy ninguno de ellos puede permitirse no estar en nuestro mercado.

Esta es la realidad del equilibrio de poder del mundo en el que operamos.

Entonces, ¿todos juegan perfectamente el juego la primera vez? Por supuesto que tenemos derecho a dudarlo y estamos aquí para dudar por definición, de una manera que yo diría.

Al menos, para comprobar.

Y eso es lo que estamos haciendo hoy.

Los comentarios de Breton en francés fueron, en ciertos aspectos, mucho más enérgicos que sus comentarios posteriores en inglés. Breton pone al descubierto la creencia de la EC de que tienen todas las cartas, que es “impensable” que ninguno de los gatekeepers designados no realice negocios en la UE, y que “ninguno de ellos puede permitirse no estar en nuestro mercado”.

Tal vez tenga razón y yo esté completamente equivocado al especular si uno o más de los gatekeepers retirarán uno o más de sus productos del mercado de la UE como resultado de las exigencias onerosas del DMA y la amenaza de enormes multas. Pero, personalmente, considero que es muy pensable. (Especialmente para Meta, como verás a continuación).

De los comentarios de Breton entregados en inglés:

Primero, hoy estamos abriendo un caso contra Meta. Sospechamos que Meta está infringiendo las reglas del DMA sobre combinación de datos [Artículo 5(2) DMA].

Todos han oído hablar del modelo de “Suscripción sin anuncios” de Meta. Con este nuevo modelo, los usuarios deben pagar si quieren usar Facebook e Instagram sin publicidad dirigida. Y esto ha obligado a millones de usuarios en toda Europa a elegir entre dos opciones: “pagar o consentir”. Y si consientes, Meta puede utilizar tus datos, generados por ejemplo en Messenger, para dirigir anuncios en Instagram.

Pero el DMA es muy claro: los gatekeepers deben obtener el consentimiento de los usuarios para utilizar sus datos personales en diferentes servicios. ¡Y este consentimiento debe ser gratuito! Tenemos serias dudas de que este consentimiento sea realmente gratuito cuando te enfrentas a una elección binaria. Con el DMA, los usuarios que no consientan deben recibir una opción menos personalizada del servicio, por ejemplo, financiada gracias a la publicidad contextual. Pero no tienen que pagar.

El problema de la CE aquí es que, cuando se enfrentan a la clara elección entre usar las plataformas de Meta de forma gratuita con publicidad dirigida, o pagar una tarifa mensual, la abrumadora mayoría de las personas elige usar el servicio de forma gratuita con anuncios dirigidos. Solo porque la gente común prefiere abrumadoramente los servicios gratuitos con anuncios dirigidos no significa que una suscripción de pago no sea una alternativa justa. Aquí está Margrethe Vestager misma, de regreso en 2018, en una entrevista con Jorge Valero de Euractiv:

Mi preocupación es más sobre si elegimos las opciones correctas. Me gustaría tener un Facebook en el que pague una tarifa mensual, pero no tenga seguimiento, publicidad y todos los beneficios de la privacidad. Es un pensamiento provocador después de todo el escándalo de Facebook. Este mercado no se está explorando.

Un pensamiento provocador en efecto, pero al parecer esto solo valía la pena explorar hasta que descubrieron que los ciudadanos de la UE cumplirían abrumadoramente el consentir a los servicios gratuitos con anuncios dirigidos. Los fundamentalistas de la privacidad parecen no poder aceptar que la mayoría de las personas no comparten su fervor de que la publicidad dirigida consensual sea inherentemente incorrecta. La mayoría de las personas lo ven como una buena oferta.

La solución obvia sería que la Comisión Europea aprobara una ley que prohibiera la publicidad dirigida. Pero sospecho que no lo han hecho, y no lo harán, porque muchos editores en la UE utilizan la publicidad dirigida (junto con ofertas de suscripción “pagar o aceptar OK”). No quieren eliminar toda la publicidad dirigida, solo la de Meta (y Google), pero es difícil ponerlo en una ley escrita mientras afirman no estar apuntando a empresas estadounidenses muy específicas.

Es ciertamente posible que Meta pueda idear formas de servir anuncios contextuales no personalizados que generen ingresos por usuario en el mismo rango que los anuncios dirigidos o las suscripciones mensuales pagas. Pero si no pueden, se pone a prueba la creencia de Breton de que ninguno de los gatekeepers designados “puede permitirse no estar en nuestro mercado”. ¿Por qué exactamente Meta elegiría permanecer en la UE si se ven obligados a ofrecer sus servicios por centavos en el euro? ¿Por la bondad del corazón de Mark Zuckerberg?

Ten en cuenta también que si Meta acepta esta interpretación de la EC sobre los requisitos del DMA y ofrece una opción gratis mucho menos lucrativa para usar Instagram y Facebook sin anuncios dirigidos en la Unión Europea, no hay nada que impida que los reguladores y legisladores de todo el mundo exijan lo mismo. Ceder a esto podría significar no solo generar una fracción de los ingresos actuales de Meta en la UE, sino generar solo una fracción de sus ingresos actuales en todo el mundo.

Breton, después de fulminar a Google por presentar sus propias recomendaciones de hoteles, vuelos y compras en los resultados de búsqueda web, y a Amazon por promocionar sus propios productos de marca Amazon (una práctica impactante para un minorista, buena suerte encontrando productos de Kirkland en Costco, Up & Up en Target, o, digamos, comida para perros Ol ‘Roy en Walmart, ¿verdad?) concluye con una amenaza:

Si tenemos indicios de incumplimiento ineficaz o posible elusión del DMA, no dudaremos en utilizar toda la caja de herramientas de aplicación completa del DMA, incluidas herramientas innovadoras que no existían en la aplicación de la normativa de competencia, como las órdenes de retención. Y si nuestras investigaciones concluyen que hay falta de pleno cumplimiento del DMA, los gatekeepers enfrentarán fuertes multas.

Tenemos un deber: garantizar el cumplimiento total del DMA. Y haremos todo lo posible para crear un espacio en línea que sea justo y competitivo en beneficio de todos los consumidores y empresas que operan en nuestro Mercado Único.

Resulta que, sin embargo, los usuarios reales no están de acuerdo en que quitar características establecidas de los resultados de búsqueda de Google sea de alguna manera en beneficio de ellos. Supongo que verían aún menos beneficios si se eliminan servicios y productos populares completos del mercado de la UE.