La esposa de Kejriwal, Sunita, le fue negado el permiso para visitar al CM de Delhi en la cárcel: AAP | Noticias de India

NUEVA DELHI: La esposa del jefe de Gobierno de Delhi, Arvind Kejriwal, Sunita Kejriwal, fue negada de la autorización para reunirse con su esposo el 29 de abril por las autoridades de la Cárcel de Tihar, informó el Partido Aam Admi (AAP) el domingo.

Según fuentes de la cárcel de Tihar, se había otorgado permiso al ministro de Delhi Atishi, quien había solicitado la reunión con Kejriwal el 29 de abril, mientras que la solicitud de Sunita se recibió temprano el mismo día.

Una fuente de la cárcel de Tihar dijo: “Sunita ha estado reuniéndose con Kejriwal, y no hay duda de negarle permiso. Debemos seguir protocolos, y ya se han realizado preparativos para la reunión de Atishi”.

Sin embargo, fuentes del AAP cuestionaron la afirmación hecha por la administración de la cárcel de Tihar.

“Sunita Kejriwal tenía programada reunirse con él mañana (lunes), pero la administración de Tihar ha denegado el permiso. La administración de la cárcel no ha dado ninguna explicación para la negativa”, comentó el partido.

“Se enviaron los nombres de Sunita Kejriwal y Atishi a la administración de Tihar el 27 de abril para reunirse con el jefe de Gobierno el lunes (29 de abril). La administración de la cárcel nos informó recién que no permitirían a Sunita Kejriwal reunirse con el CM el lunes. Solo permitirían a Atishi”, dijo un funcionario del partido.

En una publicación, el partido acusó a la administración de la cárcel de Tihar de cancelar la reunión de Sunita Kejriwal con su esposo, Arvind Kejriwal, a instancias del gobierno de Modi. La publicación también mencionó que las acciones del gobierno eran inhumanas. “A instancias del gobierno de Modi, la administración de Tihar anuló la reunión de Sunita Kejriwal con su esposo, Arvind Kejriwal. El gobierno de Modi está superando todos los límites de la humanidad.”

Según el manual de la cárcel, un recluso tiene derecho a dos reuniones por semana. Dos personas pueden visitar a un prisionero a la vez, con un máximo de cuatro visitas permitidas en una semana. La fuente de la cárcel aclaró además que mientras el permiso para la reunión de Atishi se solicitó al menos hace una semana, la solicitud de Sunita se realizó temprano el mismo día. Por lo tanto, el número de ficha y formalidades para Atishi se habían finalizado, y Sunita podría reunirse con Kejriwal más tarde.

Mientras tanto, los arreglos de seguridad y protocolo para Atishi y el jefe de Gobierno de Punjab Bhagwant Mann, quienes están programados para reunirse con Kejriwal el lunes y martes respectivamente, son diferentes de los de otros visitantes comunes.

Kejriwal ha estado en custodia judicial desde el 21 de marzo en relación con un caso de lavado de dinero relacionado con la política de impuestos. Su custodia está programada hasta el 7 de mayo.

(Con información de agencias)

