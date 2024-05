Apple lanza iOS 17.5, iPadOS 17.5 y macOS Sonoma 14.5: Aquí está lo nuevo

Apple hoy finalmente lanzó las actualizaciones de software muy esperadas para iPhone, iPad y Mac. Las actualizaciones, iOS 17.5, iPadOS 17.5 y macOS Sonoma 14.5, comenzaron a implementarse hoy, alrededor de dos meses después de que Apple pusiera iOS 17.4, iPadOS 17.4 y macOS Sonoma 14.4.

iOS 17.5 y iPadOS 17.5 son dos de las principales actualizaciones repletas de una gran cantidad de nuevas características, incluida una versión actualizada de Apple News+ (con Cuarteles), un nuevo conjunto de fondos de pantalla del Orgullo 2024, un enlace universal para la instalación de eSIM, detección de seguimiento interplataforma y algunas actualizaciones exclusivas para la UE.

Como sabes, iOS 17.5 se centra principalmente en las reglas establecidas por la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE. Dicho esto, la nueva actualización permite descargar aplicaciones desde la web en lugar de tiendas de aplicaciones de primera o tercera parte, como parte de la Distribución Web. Sin embargo, hay condiciones. Los desarrolladores que deseen poner sus aplicaciones en la web deben cumplir con las reglas, que incluyen aceptar los nuevos términos comerciales de la UE, ser parte del Programa para Desarrolladores de Apple durante dos años y tener una aplicación popular en la UE. En caso de que no cumplan con los requisitos, los desarrolladores pueden presentar una solicitud, pero se requerirá una carta de crédito.

Además, iOS 17.5 también trae Repair State, como parte de Find My. Entonces, cuando envíes tu iPhone a reparar ahora, no tienes que desactivar Find My. Siguiendo el mismo rumbo, Apple y Google han anunciado colaborativamente alertas de seguimiento no deseadas para ambos iOS y Android.

Hablando de la actualización de macOS Sonoma 14.5, también introduce un nuevo juego de palabras exclusivo para suscriptores de Apple News+, incluido Quartiles (similar a Wordle de NY Times), junto con la habilitación de estadísticas de seguimiento y victorias consecutivas en los juegos de News+.

Dicho esto, deberíamos estar contando los días para la WWDC a medida que Apple avanza con el próximo lote de importantes actualizaciones de software, es decir, iOS 18, iPadOS y macOS 15. Cupertino podría presentarlas en la WWDC si todo sale según lo programado.

Junto con esto, Apple también lanzó watchOS 10.5, HomePod Software 17.5 y tvOS 17.5.