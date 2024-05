Para el Holi de Udaipur, los árboles de semal de Rajasthan se están incendiando.

En la víspera de Holi en Udaipur, Subash Chowk, una intersección prominente rodeada de hoteles de lujo, es transformada. Bhajans y canciones de Bollywood retumban desde los altavoces y los fuegos artificiales vuelan al cielo. En el centro se erige alto el Holika Dahan, un árbol de 50 pies de alto envuelto en heno y prendido fuego, enviando lenguas de llamas saltando sobre un edificio de dos pisos. Los lugareños y los turistas acuden en masa al chowk para echar un vistazo. Rodean la hoguera y celebran una victoria mitológica del bien sobre el mal. Este es una de las principales atracciones de Holi en Udaipur.

Central en las festividades de Holika Dahan está el árbol de algodón de seda (Bombax ceiba L.), conocido localmente como semal. Tradicionalmente, el tronco o la rama descorchada de un árbol semal se usa como el pilar principal de la hoguera. “Es asombroso ver al ecológicamente importante árbol semal llorando en el Holika Dahan más alto de Udaipur. Sus raíces, frutos, semillas, tallo, corteza del tallo, y goma son todos valiosos medicinalmente”, Vartika Jain, profesora asistente en el Colegio de Niñas Gobierno Meera, Udaipur, escribió recientemente en el grupo de Facebook ‘Misión de Conservación del Semal’.

En 2009, el Dr. Jain coescribió un documento informando que alrededor de 1,500-2,000 árboles o ramas de semal fueron cortados, descorchados e incendiados durante Holi en el distrito de Udaipur en ese año. El trabajo del Dr. Jain sugiere que la situación no es mejor en 2024. Grandes cantidades de semal son cortados en el sur de Rajasthan, en lugares como Bhil y Garasia, y vendidos en Udaipur. El corte viola una serie de leyes, desde la Ley Forestal de Rajasthan de 1953 hasta la Ley de Conservación Forestal de 1980. El precio varía desde Rs 500 a Rs 1500 por árbol, dependiendo de su tamaño. Una vez ubicua en la región, la flor escarlata del semal es ahora una vista rara.

Sosteniendo el bosque unido

Además de las flores, el árbol de algodón de seda se caracteriza por su tronco espinoso y sus vainas de semillas esponjosas, y es nativo de India. “Tiene múltiples propósitos y es útil para animales salvajes, insectos e incluso para comunidades tribales”, dijo Satish Sharma, ex conservador asistente de bosques, Udaipur, y experto en biodiversidad de Rajasthan, por teléfono.

Según el Dr. Jain, el semal es una especie integral que mantiene unido el ecosistema forestal…

*There’s still room for improvement in the overall quality of translation. Keep practicing!