Más de 2,500 camiones se acumulan en la frontera bloqueados por camioneros polacos en huelga, las filas siguen creciendo.

Andriy Demchenko, portavoz del Servicio de Guardia Fronteriza del Estado de Ucrania, informó en la televisión nacional el 12 de noviembre que más de 2,500 camiones están esperando para cruzar la frontera desde Polonia hacia Ucrania en tres puntos de control bloqueados por camioneros polacos en huelga.

“El tráfico está interrumpido en la mayoría de las rutas en tres direcciones: hacia y desde Ucrania. La única dirección en la que los coches que salen de Ucrania hacia Polonia se están moviendo de manera más o menos intensiva es el punto de control Krakovets-Korchova”, dijo Demchenko.

Las filas siguen creciendo. Más del 50% de los camiones se dirigen al punto de control Yahodyn-Dorohusk, el resto se encuentran en los puntos de control Rava-Ruska-Hrebenne y Krakovets-Korchova.

Demchenko espera que los cruces fronterizos se desbloqueen después de que el Ministerio Ucraniano de Comunidades, Territorios y Desarrollo de Infraestructuras se reúna con las autoridades polacas y los camioneros el 13 de noviembre.

Los camioneros polacos han estado en huelga desde el 6 de noviembre en tres cruces fronterizos con Ucrania: Korczowa-Krakówiec, Hrebenne-Rava-Ruska, y Dorohusk-Yagodin.

Programada hasta el 3 de enero, la huelga se basa en varias demandas, incluyendo el retorno de los permisos a transportistas ucranianos, el refuerzo de las reglas de transporte internacional para transportistas extranjeros bajo el CEMT, la restricción de registros de empresas en Polonia a aquellas con finanzas en la UE, la implementación de colas separadas para coches con matrícula de la UE y camiones vacíos, y el acceso al sistema ‘Shliakh’.

Más tarde se descubrió que los camioneros polacos que participaban en la huelga habían trabajado previamente en Rusia y Bielorrusia.

