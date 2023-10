Marsella vs. Lyon aplazado tras ataque al autobús del equipo visitante en camino al partido.

Una imagen cercana del autobús del equipo de Lyon muestra daños en algunas de las ventanas.

El partido en casa de la Ligue 1 del Marsella contra el Lyon fue pospuesto después de que el entrenador visitante Fabio Grosso resultó herido cuando el autobús de su equipo fue atacado camino al estadio.

Imágenes en las redes sociales mostraron a Grosso ensangrentado y tendido en una camilla.

Según AFP, el autobús del Lyon fue golpeado por piedras en su camino al Stade Velodrome.

El partido entre el Lyon, último en la tabla, y el Marsella, décimo clasificado, estaba programado para comenzar a las 19:45 GMT del domingo.

“Estas son circunstancias completamente inaceptables”, dijo el presidente del club del Marsella, Pablo Longoria.

“Mi primer pensamiento es para Fabio Grosso, a quien respeto y conozco desde hace mucho tiempo. Fui a verlo tan pronto como llegué al estadio, vi cómo estaba”.

Tras el ataque, se convocó una reunión de crisis en la que se decidió que el partido no debía seguir adelante.

“Durante la reunión después de los incidentes que ocurrieron fuera del estadio Velodrome en la ruta de su autobús, el Olympique Lyonnais manifestó su oposición a participar en la reunión dadas las circunstancias”, dijo un comunicado de la liga francesa.

Añadió que su Comisión de Competencias decidiría los próximos pasos.

“Imagen terrible para el fútbol francés”

Miles de aficionados ya estaban dentro del estadio cuando se anunció que el partido había sido pospuesto.

“Tomamos en cuenta los deseos del Lyon de que el partido no tuviera lugar”, dijo el árbitro del partido, Francois Letexier, en una conferencia de prensa.

“Basado en los deseos del Lyon y en el protocolo, se tomó la decisión de no comenzar el partido”, añadió, y agregó que los informes “se han enviado a las autoridades pertinentes que decidirán qué acción tomar”.

AFP informó que una fuente del club del Lyon dijo que Grosso, el exdefensor de Italia, estaba experimentando mareos.

Julien Laurens, experto en fútbol francés, escribiendo en X, describió esto como una “imagen terrible para el fútbol francés”.

“Qué escandaloso desastre”, agregó. “Esta no es la primera vez que esto sucede (y desafortunadamente no será la última), pero no tengo palabras para esto. Inaceptable una vez más”.

El Lyon, siete veces campeón, ganó su última Ligue 1 en 2007-08. Grosso, de 45 años, fue nombrado como su entrenador en septiembre después de que el exdefensor francés Laurent Blanc fuera despedido.