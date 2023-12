Manzana en 2024: Grandes lanzamientos, productos nuevos y algunas sorpresas.

¡Nos vemos más tarde, 2023–no dejes que la puerta te golpee al salir. Mientras que el año pudo haber terminado con un poco de incertidumbre (¿quién pensó en una pelea de patentes de Apple Watch en su tarjeta de bingo?), 2024 parece ser un gran año para la empresa de Cupertino: nuevos productos, importantes actualizaciones, y tal vez incluso alguna sorpresa a lo largo del camino.

Entonces, para aumentar tu anticipación por los 12 meses que vienen, voy a repasar lo que creo serán las historias más significativas relacionadas con Apple para el próximo año–aquellas que volveremos a ver en diciembre del próximo año como los movimientos importantes de 2024.

Pienso, luego iPad

¡Una cosa que faltó en la alineación de Apple en 2023? El iPad. La tablet ha tenido un tiempo sorprendentemente difícil a lo largo de su existencia de más de una década: sus ventas han subido y bajado más que cualquier otro producto de Apple. Últimamente, ha sido plagada por desafíos de hardware que superan con creces a su software, una alineación de productos confusa, y lanzamientos de funciones inconsistentes (orientación de cámara en paisaje en el iPad de décima generación, por ejemplo).

Con un año sin iPad por delante, Apple está preparada para hacer algunas actualizaciones a la tablet en 2024. Pero la gran pregunta es si esos serán pequeños ajustes, impulsando lentamente los modelos a la siguiente generación, o una reelaboración más significativa de cómo encaja el iPad en la mezcla de la empresa.

El iPad Pro puede ver una actualización importante en 2024.

Dominik Tomaszewski / Foundry

De cualquier manera, cada modelo—desde el iPad de décima generación y el iPad mini hasta el iPad Air y el iPad Pro—deberá recibir una actualización en 2024, y será fascinante ver si Apple puede–o incluso pretende–poner todos sus patos en fila. Los rumores sugieren que un iPad Air más grande puede unirse a la mezcla, mientras que los iPad Pro obtienen pantallas OLED para diferenciarse, pero para Apple, la clave siempre está en la historia que quiere contar.

A tu servicio

En un año donde la mayoría de los segmentos comerciales de Apple lo hicieron bien (si se le puede llamar “bien” a ganar miles de millones de dólares), la división de Servicios de la empresa continuó con su trayectoria ascendente constante. Pero eso no significa que Apple simplemente pueda darse el lujo de descansar y relajarse.

Lo interesante del negocio de los Servicios es que su crecimiento continuo se basa en un par de factores. Primero, y tal vez lo más importante, el aumento del volumen: cuantos más clientes haya en la App Store, iCloud, Apple Music, y demás, más ingresos generará Apple. Parte de lo que impulsa eso no está directamente bajo el control de Apple, como el contenido disponible en la App Store o Apple Music, mientras que otras partes—Apple TV+ y Apple Fitness, por nombrar un par—están más directamente vinculadas a las inversiones de la empresa.

Y por supuesto, también hay un tercer elemento: lo que la empresa cobra. Apple aumentó los precios de varios de sus servicios a finales de 2023, lo que sin duda ayudará a mejorar el resultado final, pero también podría hacer que los clientes se pregunten si están obteniendo el valor por su dinero. A medida que la fatiga de las suscripciones para servicios digitales comienza a aparecer, depende de Apple hacer que sus productos sean tanto valiosos como competitivos. Eso podría provocar que la empresa agregue más asociaciones, como su acuerdo recientemente anunciado con The Athletic y The Wirecutter, o introduzca servicios adicionales a su paquete Apple One en un intento por retener a los clientes existentes y atraer a nuevos.

Vision Pro del futuro

Está bien, está bien: sé que lo mencioné en la lista de las historias más importantes de 2023, y no me gusta repetirme aquí, pero no tengo ninguna duda de que la Vision Pro será la mayor noticia de Apple en 2024, sin importar cómo se desarrolle.

Si es mal recibida, podría solidificar las críticas—siempre a la espera—de que Apple ha perdido su rumbo, olvidado sus raíces, etc. Hay muchos factores en su contra: un producto costoso en la versión 1.0 que se envía en cantidades pequeñas, que luce un poco extraño y no tiene un caso de uso claro—¿y mencioné que es caro?

Sin embargo, si se hace bien, será una plataforma completamente nueva para Apple, con todos los beneficios que eso conlleva. No solo es valioso en sí mismo, sino que podría abrir la puerta a nuevos servicios, o actualizaciones significativas a servicios existentes (contenido en 3D en Apple TV+, entrenamientos de Apple Fitness más interactivos, juegos específicos para Vision Pro). Y por cuesta arriba que pueda ser eso, ninguna empresa está en mejor posición que Apple para sacar un as de su sombrero virtual.

De una forma u otra, vamos a estar hablando mucho de Vision Pro el próximo año.

Obviamente, 2024 será el año de la Apple Vision Pro y la informática espacial.

Petter Ahrnstedt / Foundry

Todo lo demás

Esas son, por supuesto, solo los titulares. Espero mucho más en 2024: en el lado de Mac, eso significa más computadoras nuevas impulsadas por la línea M3, con quizás incluso la adición de un chip M3 Ultra. (Aunque no creo que el 40º aniversario de Mac el próximo mes reciba mucha atención por parte de Apple).

En otros lugares, la empresa todavía tiene que lidiar con cambios en los mercados digitales en Europa que podrían alterar fundamentalmente la forma en que hace negocios, grandes actualizaciones de plataforma que se rumorea que se enfocarán al menos parcialmente en la inteligencia artificial generativa, y por supuesto, siempre habrá un nuevo iPhone hasta el fin de los tiempos.

Yo, por mi parte, no puedo esperar para ver lo que el próximo año traiga, y espero que estés listo para sentarte y disfrutar del viaje, ya sea en el mundo real o el virtual.