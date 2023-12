Los 8 relatos de viaje más leídos del 2023

Otro año de viajes, otro 12 meses de crisis y desastres. Como dijo un analista, el 2023 “llevó el caos a un nuevo nivel”. Aún así, los viajeros siguieron volando, y en cifras récord durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Ya sea que decidieron sumergirse en la batalla o simplemente viajar desde el sillón, a nuestros lectores les encantaron las historias que los transportaron a lugares lejanos, ya sea sobre un viaje por Londres en la nueva línea ferroviaria Elizabeth, caminatas por senderos de larga distancia (como el nuevo sendero Pekoe en Sri Lanka o el sendero Michinoku Coastal Trail de 637 millas en Japón) o el ballet a cámara lenta de ballenas en la costa de Long Island, Nueva York.

También surgieron muchas tendencias extrañas: guías falsas generadas por inteligencia artificial inundaron Amazon, los perros volaron en jets privados y los “sofás cama” se convirtieron en una opción de amenidad en vuelo.

Aquí están ocho de las historias más leídas de Travel para el 2023, algunas de las cuales provocaron fuertes reacciones en los lectores (digamos que las personas tienen opiniones sobre la etiqueta de los calcetines en el avión).

“¡Servicio de habitación!” ¿La frase, que generalmente sigue a dos golpes sorprendentes en la puerta, te llena de felicidad o de temor? En el 2023, los viajes se recuperaron en gran medida a los niveles prepandémicos, pero la limpieza diaria en los hoteles parecía haber quedado en el pasado. Bueno para la sostenibilidad, quizás (menos lavandería), pero los sindicatos hoteleros están preocupados de que los cambios puedan amenazar los empleos de las camareras de piso.

Tú dijiste:

“Quedarse en un hotel sin servicio diario de limpieza es como salir a cenar y luego esperar a quedarse a lavar los platos después.” Allison, oeste

Una frase poco conocida se volvió más popular en el 2023: skiplagging. Los pasajeros descubrieron que, en algunos casos, los pasajes a su destino eran más baratos al reservar un vuelo con escala a otro lugar, por lo que se bajaban después de la primera etapa del vuelo y no abordaban la segunda. ¡Genial, verdad? Resulta que las aerolíneas no piensan lo mismo: American Airlines prohibió a un adolescente durante tres años por practicar esta artimaña.

Tú dijiste:

“Mala suerte para las aerolíneas. Después de décadas de presionar a los viajeros (tamaño de los asientos, retrasos en pista, etc.) ya era hora de que los clientes les ganaran en su propio juego”. The Eyewitness, Nueva York

¿Alguien está sorprendido de que esta haya sido la guía de 36 horas más leída del año? Laura Cappelle, crítica teatral basada en París para The New York Times, trazó un fin de semana explorando un lado diferente de la capital francesa. Después de leer su guía, podrías soñar con subir la escalera de caracol y de hierro forjado en el magnífico estudio de arte de dos pisos del pintor Gustave Moreau.

Tú dijiste:

“Ciudad increíble. He tenido la suerte de visitarla varias veces. ¿Lo que recomiendo? Compra un pastel/baguette, sube a la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, siéntate, admira la vista más hermosa de la ciudad y mira cómo pasa el mundo”. Christian, Mánchester

¡Para el Guisachan Gathering, por supuesto! Piénsalo como una especie de convención de golden retrievers, conmemorando el aniversario de la fundación de la raza.

Tú dijiste:

“Si todo el mundo tuviera un Golden viviríamos en una sociedad pacífica, libre de crimen, caminando felices”. John Zotto, Ischia, Italia.

Explorar una ciudad a pie es uno de los grandes placeres de viajar. Hicimos una lista de siete paseos urbanos excepcionales: sigue una muralla fortificada de 600 años en Seúl, pasea por las playas de Río de Janeiro y descubre una tela de araña de pasajes en Marrakech, Marruecos.

Viajar es divertido hasta que las cosas se complican, y los viajeros descubren que tienen poco poder cuando un operador se niega a reembolsar miles de dólares. Esta columna de Tripped Up, parte de nuestra serie de consejos de viaje, resonó con los lectores, muchos de los cuales habían estado en circunstancias similares, y que dejaron casi 2.000 comentarios. En este caso, nuestra columnista logró asegurar un reembolso completo para este lector necesitado, pero no fue fácil.

Tú dijiste:

“¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Excepcionalmente investigado y ejecutado. Girar la minuciosidad de la letra pequeña de las empresas en su contra fue un golpe experto, magistralmente logrado.” Daniel, Nebulosa de Orión

¿Alguna vez te has sentado en un asiento de avión y has notado, solo de reojo … no, es demasiado terrible … ¿un pie descalzo que se arrastra justo al lado de tu reposabrazos? Para el verano del 2023, los viajeros estaban listos para un repaso sobre la etiqueta del avión. Kristie Koerbel, asistente de vuelo durante más de 20 años, estableció la ley.

Tú dijiste:

“Acabo de regresar de MIA a EWR, que es un vuelo de unas 2 horas. Estoy abordando en primera clase, acomodándome en mi asiento, y noto que el tipo al otro lado del pasillo ya se ha quitado zapatillas y calcetines. No solo se quedó allí descalzo, sino que también se movió por la cabina y se levantó para usar el baño descalzo. ¿La gente ha perdido todo sentido del decoro?” KeepYourFeetCovered, Nueva York

Nuestra lista anual de destinos que vale la pena visitar desató mucha curiosidad, sorpresa y acaloradas discusiones. Desplázate para inspirarte para un próximo viaje, o simplemente para ampliar tu mundo con un poco de viaje desde el sofá.

Tú dijiste:

“No pude viajar mucho cuando era joven, pero podía soñar en grande. Finalmente, hice realidad algunos de esos sueños. Este tipo de artículo nos ayuda a soñar y apreciar la hermosa diversidad de este planeta. La vida sin grandes sueños se siente vacía.” Diane L. Lewis, Chicago, Illinois.