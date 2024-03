Many Iranians opt for not participating in elections, despite pleas and gestures of roses.Muchos iraníes boicotean elecciones, a pesar de súplicas y gestos de rosas.

Irán celebró elecciones parlamentarias el viernes, pero a pesar de los intentos de los funcionarios de aumentar la participación electoral con suplicas en las redes sociales y rosas en los centros de votación de última hora, muchas personas se mantuvieron alejadas de las urnas en un acto de protesta contra el gobierno, según testigos, entrevistas e informes de noticias.

En la capital, Teherán, la participación se estimó en un 11 por ciento, y en todo el país, fue alrededor del 30 por ciento al 40 por ciento, incluso con la extensión del horario de votación hasta las 10 p.m. desde las 8 p.m., según informes de noticias y el candidato parlamentario de línea dura Ali Akbar Raefipour en una publicación en redes sociales.

El actual presidente del Parlamento, el General Mohammad Ghalibaf, un comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria que se postula para la reelección en la lista conservadora, recurrió a la plataforma de redes sociales X el viernes para pedir a la gente que llame a al menos 10 personas y les insten a votar.

“No es solo ganar las elecciones lo que importa, también es prioritario aumentar la participación,” dijo el General Ghalibaf en su publicación.

Para muchos iraníes comunes hartos de una economía fallida y de las reglas opresivas del gobierno y las violentas represiones de las protestas pacíficas, sus demandas de cambio van mucho más allá de lo ofrecido por los partidos políticos existentes, con sus facciones reformistas y conservadoras.

Previo a la votación, las llamadas a un boicot generalizado de las elecciones habían cobrado fuerza, con prominentes activistas y disidentes alentando a los iraníes a convertir la ocasión en una protesta contra el gobierno. La premio Nobel de la Paz encarcelada Narges Mohammadi dijo en un comunicado que boicotear la votación era un “deber moral”.

En las protestas que estallaron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia de la policía moral, hombres y mujeres corearon el fin del dominio de los clérigos en Irán con el lema “Reformistas, conservadores, el juego se acabó”.

“Este sistema no ha hecho nada positivo para mejorar la vida de las personas”, dijo Marziyeh, una mujer de 59 años de la ciudad suroccidental de Ahvaz que, al igual que muchos entrevistados, insistió en dar solo su primer nombre por temor a represalias.

El ex Presidente Mohammad Khatami, padre del partido reformista, no votó, según su ex vicepresidente, Mohammad-Ali Abtahi, marcando la primera vez que el Sr. Khatami se abstuvo de votar en una elección. Aparentemente, fue el político más destacado en Irán en boicotear la votación.

El Frente Reformista, una coalición de partidos, dijo que no tenía candidatos en carrera y calificó las elecciones como “sin sentido, no competitivas e ineficaces”.

En años anteriores, las elecciones en Irán eran competitivas y la participación superaba el 50 por ciento. Pero el viernes, con la disminución de la participación, la televisión estatal intentó presentar una narrativa diferente.

Mostró estaciones de votación seleccionadas en Teherán donde los funcionarios emitieron votos y los seguidores del gobierno se alinearon para votar, mostrando sus tarjetas de identificación para la cámara. La televisión estatal también mostró estaciones de votación en ciudades más pequeñas con votantes emitiendo votos.

El Presidente Ebrahim Raisi dijo en la televisión estatal después de emitir su voto que las elecciones eran un “símbolo de cohesión y unidad nacional, y todos los grupos políticos han acudido hoy con sus candidatos para marcar un día glorioso para la nación iraní”.

Hatef Salehi, de 38 años, un analista que trabaja en el municipio de Teherán, dijo en una entrevista: “Voté porque sigo pensando que la mejor manera de cambiar el sistema político y social desde la radicalización es a través de reformas graduales y la urna electoral”.

Pero residentes en una variedad de lugares, desde grandes ciudades como Teherán, Isfahán y Shiraz hasta ciudades más pequeñas como Sari y Lahijan, dijeron en entrevistas que las estaciones de votación en sus vecindarios estaban mayormente vacías y solo los seguidores más leales del gobierno habían acudido a votar, con muchos otros iraníes optando por no salir de sus hogares.

Un estudiante universitario de 23 años en Teherán que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias dijo que él y sus amigos no estaban votando porque “los prisioneros no votan por sus carceleros”.

Se llevó a cabo una elección separada para la Asamblea de Expertos, un cuerpo clerical de 88 miembros responsable de nombrar, asesorar y supervisar al líder supremo. Se espera que la nueva asamblea nombre al sucesor del actual líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, que tiene 84 años y ha ocupado el cargo durante más de tres décadas.

Maneras novedosas de atraer votantes a las urnas se mostraron alrededor de Teherán. En el emblemático Hosseinieh Ershad, un centro religioso y cultural que sirve como una destacada estación de votación, un hombre entregaba rosas de tallo largo a las personas que hacían fila. Una joven pareja se presentó en su traje de bodas. Y en el centro de la ciudad, un cantante pop organizó un concierto dentro de Talar Vahdat, un lugar cultural convertido en estación de votación para artistas, músicos y actores.

En una conferencia de prensa el viernes, Mohsen Eslami, portavoz de la sede electoral del país, mencionó algunas provincias como las principales en participación de votantes. Pero eran en su mayoría provincias más pequeñas como Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, en el oeste, y Kerman, en el este, y Qom, el bastión religioso del gobierno, en el centro del país.

Se espera que los conservadores ganen y mantengan su control sobre el Parlamento. Están casi sin desafíos porque la mayoría de sus rivales de facciones políticas independientes, centristas y reformistas fueron descalificados de la carrera.

Los resultados oficiales se esperan en unos días, aunque los funcionarios suelen anunciar resultados provincia por provincia en un plazo de 24 horas.

A pesar de que las facciones reformistas no tenían candidatos en las boletas, surgió una división entre los miembros: Algunas figuras prominentes emitieron su voto, incluyendo a Behzad Nabavi y Mohammad Reza Aref.

Saeid Nourmohammadi, portavoz del partido Neday-e-Iraniano, que se identifica como reformista, dijo que su partido apoyaba a unos 30 candidatos a quienes consideraban más centristas y cercanos a los reformistas.

“Históricamente, no hemos ganado nada boicoteando las elecciones,” dijo el Sr. Nourmohammadi. “Incluso si no hay posibilidad de ganar la elección, debemos seguir esforzándonos para ganar algunos escaños en el Parlamento”.

Una ingeniera de 40 años llamada Mahdiyeh de Teherán dijo que, hasta hace unos años, participaba en cada elección, pero que los candidatos que apoyaba no habían logrado llevar a cabo cambios tangibles. Dijo que esta vez no iba a votar.

“En este momento, no voy a votar”, dijo en una entrevista. “No puedo encontrar un candidato que pueda representarme posiblemente”.