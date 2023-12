Mantente seco con los pronósticos hiperlocales de IA de Rainbow Weather [Increíbles aplicaciones]

Cansado de que te atrape la lluvia? La startup Rainbow Weather lanzó su aplicación hiperlocal de alerta de lluvia y seguimiento de huracanes Rainbow Weather: AI Forecast en noviembre, brindándote una excelente manera de rastrear el clima ligado a tu ubicación precisa en todo momento a través de tu iPhone.

Aplicación Rainbow Weather: AI Forecast

Con el cambio climático haciendo que el pronóstico del tiempo sea más difícil e impredecible, los veteranos de la industria Yury Melnichek y Alexander Matveenko decidieron utilizar la inteligencia artificial (IA) para brindar más rapidez y precisión al pronóstico con la nueva aplicación Rainbow Weather. Inicialmente se lanzó como Rainbow AI y luego actualizó su nombre.

La aplicación móvil de Rainbow Weather aprovecha la modelización avanzada de IA que se basa en una gran variedad de fuentes de datos, incluyendo satélites, estaciones meteorológicas, informes de usuarios y datos compartidos de dispositivos. Y, según algunos informes de medios, la aplicación podría salvar vidas y montones de dinero cuando se trata de estar preparado para el clima catastrófico.

Interfaz de mapa intuitiva

Los pronósticos hiperlocales de la aplicación para lluvia, nieve y otras tormentas, incluyendo huracanes, brindan actualizaciones en tiempo real según los movimientos de un usuario rastreados por la ubicación de su dispositivo. La intuitiva interfaz de mapa sigue el clima a tu alrededor y te avisa cuando pueda afectarte.

La imagen principal que ves en la pantalla es una imagen de lapso de tiempo de 2 horas del clima rastreado por satélite, con “ahora” en el medio del lapso. También te dará la condición básica del clima en forma de gráfico (p. ej., nube), la temperatura y la sensación térmica, junto con una breve descripción de la precipitación actual o más reciente.

La intensidad de la lluvia se muestra en una barra de colores con seis niveles, desde llovizna hasta “lluvia extrema”, o puedes alternar para mostrar pulgadas de lluvia. También puedes ver un gráfico de temperatura de las próximas horas.

Reclamaciones de rapidez y precisión

Y ¿no es lindo el logo de la aplicación que muestra una nube de dibujos animados vomitando un torrente de arcoíris?

Foto: Rainbow Weather

La aplicación también te invita a dar retroalimentación sobre si su análisis realmente coincide con las condiciones, para que pueda trabajar en mejorar la aplicación. Aunque no parece ofrecer más información que muchas otras aplicaciones meteorológicas, sostiene que su rapidez y precisión son mejores.

Así es como TechRound describió las reclamaciones de la aplicación:

Comparándolo con gigantes de la industria como Apple Weather y AccuWeather, Rainbow Weather presume de una precisión de predicción de lluvia 3.5 puntos porcentuales más alta sobre Apple Weather en los EE. UU., donde Apple tiene la mejor cobertura. Además, su precisión global supera a AccuWeather en impresionantes 9.5 puntos porcentuales. Para poner estas cifras en perspectiva, por cada millón de usuarios de aplicaciones meteorológicas, Rainbow Weather asegura que de 35,000 a 95,000 individuos más reciban notificaciones precisas sobre las próximas lluvias dentro de una ventana de pronóstico de 30 minutos.

Características de la aplicación Rainbow Weather

Así es como la aplicación describe sus principales características:

Pronóstico de lluvia minuto a minuto para tu ubicación.

Próximos cambios climáticos para tu lugar de estadía.

Información de radar de alta calidad en un mapa interactivo para planificar tus viajes.

Pronóstico extremadamente preciso de lluvia y nieve para la próxima hora.

Notificaciones de lluvia y nieve para tu ubicación.

Modo oscuro para una mejor experiencia visual y confort visual.

Una cosa extraña que he encontrado al usar la aplicación: aún no puedo saber qué estoy obteniendo más allá de las funciones gratuitas al mejorar a premium. Es probable que esté en las alertas (necesito ver más de esas para poder saber). También he preguntado a los desarrolladores y actualizaré con cualquier respuesta.

Precio: Gratis con compras dentro de la aplicación para funciones completas (premium es 4,99 $ al mes)

Dónde descargar: App Store