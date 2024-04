MacBook Pro M4: Todo lo que necesitas saber

El chip M3 de Apple está ahora firmemente establecido en la línea de Mac, y todos los mejores MacBooks de Apple ahora ofrecen alguna variedad de opciones M3, M3 Pro y M3 Max. Sin embargo, el ritmo del avance del silicio de Apple ha sido fenomenal, y solo meses después de la presentación del chip M3, ya estamos empezando a escuchar cosas emocionantes sobre el chip M4 de Apple, y un nuevo MacBook Pro M4 completo.

Según informes a principios de 2024, Apple planea trasladar su línea de Mac a un ciclo de actualización anual, al igual que sus mejores iPhones. Con ese fin, la compañía planea presentar el chip de silicio Apple M4 antes de finales de 2024, y se espera que el MacBook Pro M4 de Apple sea el primer Mac en recibir el nuevo chip junto con un nuevo iMac M4.

Las grandes redesignaciones de los MacBook de Apple son significativamente menos frecuentes que los cambios internos, lo que significa que el MacBook Pro M4 de 2024 podría parecerse mucho a la línea actual de MacBook Pro M3. También es probable que Apple continúe ofreciendo el mismo modelo de línea que la gama M3, habiéndose establecido recientemente en una nueva configuración de tres chips y dos tamaños.

Entonces, ¿qué podría significar todo eso para el MacBook Pro M4, previsto para su lanzamiento a finales de año? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Los nuevos modelos de MacBook Pro M3, M3 Pro y M3 Max de Apple salieron el 30 de octubre de 2023, siendo el tercer lanzamiento de MacBook Pro de Apple desde 2020. Quizás más sorprendente aún fue el segundo lanzamiento de MacBook Pro en menos de 12 meses, ya que la línea M2 Pro y M2 Max llegaron a las tiendas de Apple en enero de 2023.

Parece claro que Apple está aumentando la presentación de Mac, con más productos y menos cambios significativos, al igual que en sus otras líneas de productos. Nos han dicho que esperemos que un nuevo MacBook Pro M4 pueda debutar tan pronto como a finales de 2024. Según una filtración de Mark Gurman de Bloomberg en abril, Apple planea una renovación acelerada de Mac que comenzará con el nuevo MacBook Pro M4, y una actualización del iMac M3. Específicamente, Gurman dice que Apple anunciará “Un MacBook Pro de 14 pulgadas de gama baja con el M4, que saldrá hacia finales de 2024.”

Hablaremos sobre los modelos con más detalle a continuación, pero es probable que Apple lance múltiples modelos de un nuevo MacBook Pro M4. Eso incluirá tanto versiones de 14 como 16 pulgadas de sus variantes M4 Pro y M4 Max de gama alta. Gurman dice que estos saldrán “entre finales de 2024 y principios de 2025.” Esto no excluye que los tres se lancen al mismo tiempo, lo cual parece más probable ya que ese fue el formato que Apple eligió en 2023. Apple podría llevar las actualizaciones anuales a su conclusión natural y anunciarlas a finales de octubre. Noviembre también es una posibilidad, ya que Apple ha anunciado Mac en eventos o de otra forma en ambos meses anteriormente.

M4 MacBook Pro: Modelos

Con la aparición del modelo base M3 MacBook Pro, Apple parece haber encontrado una configuración de modelo que funciona muy bien. Tres modelos en dos tamaños. La oferta actual de Apple ofrece a los usuarios la elección de un chasis de 14 o 16 pulgadas, y tres opciones de procesador en total, M3, M3 Pro y M3 Max. La única advertencia es que la versión base del modelo M3 solo viene en un tamaño, 14 pulgadas. Al haber retocado recientemente esa línea de manera significativa, abandonando el MacBook Pro de 13 pulgadas por un modelo base más grande y potente, parece poco probable que Apple rediseñe por completo su línea de MacBook de nuevo. Aunque podríamos haber hecho una suposición educada sobre la línea de modelos, Mark Gurman de Bloomberg nos ha proporcionado un buen vistazo al mapa de ruta y los modelos esperados que vienen. El desglose esperado del modelo es el siguiente:

Desliza para desplazarte horizontalmente TamañoFila 0 – Celda 1 Fila 0 – Celda 2 Fila 0 – Celda 3 MacBook Pro de 14 pulgadasM4M4 Pro M4 MaxMacBook Pro de 16 pulgadasFila 2 – Celda 1 M4 ProM4 Max

M4 MacBook Pro: Chip M4

Puede encontrar todo lo que necesita saber sobre el chip M4 en nuestro resumen completo, sin embargo, es seguro decir que se espera que este sea uno de los mayores avances en rendimiento del silicio de Apple hasta la fecha. Aquí hay un resumen rápido de algunos de los mayores rumores y cambios esperados.

La alineación del M3 de Apple cambió a un proceso de 3nm que empaqueta más transistores en el mismo espacio. Los chips más densos mejoran el procesamiento y la eficiencia sin ocupar más espacio. Se espera que el principal socio de la cadena de suministro de Apple, TSMC, adopte un proceso ligeramente actualizado denominado 3NE. Este nuevo proceso ofrece ligeras mejoras de rendimiento globales sobre el proceso actual de 3nm que utiliza el M3, con TSMC prometiendo “mejor potencia, rendimiento y densidad”.

Un informe en febrero afirmaba que tanto el chip A18 de Apple como el chip de silicio Apple M4 verían incrementos “importantes” tanto en la cantidad como en el rendimiento de los procesadores en el M4, así como un aumento significativo en la cantidad de núcleos de cómputo de IA integrados. Eso significa que podemos esperar grandes mejoras no solo en la cantidad de núcleos de CPU y GPU, sino también en el Motor Neural.

Hasta ahora, los chips M3, M3 Pro y M3 Max ofrecen un número creciente de núcleos de CPU y GPU, así como un aumento en la capacidad de memoria unificada tanto en ancho de banda como en capacidad. Aquí está la alineación inicial para la gama de chips M3:

Desliza para desplazarte horizontalmenteChipNúcleos de CPUNúcleos de GPUMemoria UnificadaM38108GB, 16GB, 24GBM3 Pro121818GB, 36GBM3 Max164036GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB

Apple ha seguido añadiendo núcleos de CPU y GPU a cada chip de la serie M que pasa, por lo que es probable que M4 continúe esta tendencia.

M4 MacBook Pro: Diseño

Apple consolidó su diseño de MacBook Pro con la versión de 2021 de su MacBook Pro. Si bien Apple suele lanzar nuevos modelos de MacBook Pro cada año, el lenguaje de diseño más amplio tiende a durar cinco o incluso seis años. La icónica MacBook Pro de aluminio unibody de Apple nos llevó desde finales de 2008 hasta finales de 2011, a pesar de haber recibido seis actualizaciones durante su vida útil. Del mismo modo, los modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas son todavía bastante frescos en términos de diseño, por lo que no esperaríamos cambios significativos o ajustes en el diseño del MacBook Pro para 2024, y no hay rumores que sugieran lo contrario.

M4 MacBook Pro: Pantalla

Una de las mejores características de la línea actual de MacBook Pro es su pantalla Liquid Retina XDR. Con una resolución nativa de 3024 por 1964 a 254 PPI y 3456 por 2234 a 254 PPI respectivamente, tanto los modelos de 14 como de 16 pulgadas del MacBook Pro ofrecen una relación de contraste de un millón a uno y 1600 nits de brillo HDR máximo alimentado por mini-LED.

La gran actualización a tener en cuenta este año podría ser OLED. Se espera que Apple presente un nuevo iPad Pro M3 con OLED en mayo. Mientras tanto, hemos estado escuchando muchos rumores sobre la posibilidad de un futuro MacBook Pro de OLED. Sin embargo, las filtraciones y rumores están tan dispersos que es imposible fijar una buena fecha. Un informe reciente de febrero de 2024 indicaba que el nuevo MacBook Pro con OLED aún estaba a años de distancia, con un lanzamiento previsto para 2027.

Sin embargo, en diciembre se anunció que el MacBook OLED estaba previsto para 2025, mientras que un informe en noviembre decía que la actualización llegaría en 2026.

Todo esto parece sugerir que es demasiado pronto para que el OLED llegue al MacBook este año. Un MacBook OLED parece ser claramente el camino que Apple elegirá para el futuro, y el MacBook Pro es la opción obvia para ser el primer receptor de dicha actualización. Sin embargo, la actual línea de mini-LED de Apple ya ofrece algunos de los mejores displays de cualquier notebook disponible. Mientras que el OLED ofrecería un mejor contraste y niveles de negro, un beneficio más importante probablemente sería la ventaja de tener pantallas más delgadas que podrían reducir el grosor y el peso total de la línea de MacBook Pro.

M4 MacBook Pro: Memoria y Almacenamiento

Apple sigue ofreciendo opciones de configuración realmente generosas para sus modelos de MacBook Pro en 2024, cada uno con etiquetas de precios impactantes para igualar. El MacBook Pro M3 de Apple viene con 8GB, 16GB o 24GB de RAM junto con almacenamiento de hasta 2TB. Los modelos M3 Pro ofrecen hasta 36GB de memoria, mientras que la versión M3 Max puede llegar hasta 128 GB. El chip M4 de Apple probablemente podría agregar aún más memoria a la mezcla este año, o quizás más ancho de banda de memoria. La mayor necesidad apremiante aquí, sin embargo, es una configuración inicial de 16GB. Aunque Apple afirma que 8GB sigue siendo suficiente memoria para la mayoría de los usuarios que quieren un modelo base, parece ir en contra de la lógica que esta sea una opción en 2024. Poner fin a los modelos de MacBook Pro de 8GB sería uno de los pasos más importantes que el MacBook Pro M4 podría dar para 2024.

M4 MacBook Pro: Conectividad

Después de despreciar todos sus puertos por ranuras USB-C hace unos años, Apple finalmente volvió a hacer útiles los MacBooks al traer de vuelta los puertos HDMI y SDXC en 2021. Sin cambios de diseño esperados, es probable que el soporte de conectividad de Apple permanezca sin cambios para 2024. Apple ya ofrece todos los puertos que los usuarios de MacBook Pro podrían necesitar, incluidos Thunderbolt 4, HDMI e incluso un conector para auriculares. Hasta el momento, no hay informes actuales de ningún cambio de conectividad que venga para el MacBook Pro M4.

M4 MacBook Pro: Precio

Con un nuevo precio inicial de $1,599, la línea de MacBook Pro M3 de Apple es quizás más económica de lo que ha sido en años anteriores. El tema de la actualización del MacBook Pro M4 para 2024 en general es un ligero ajuste de rendimiento en M4 y no mucho más. Como tal, esperaríamos que muchas de las características y especificaciones del MacBook Pro permanecieran ampliamente iguales, si no idénticas. Por lo tanto, es probable que el MacBook Pro M4 de 14 pulgadas se venda al mismo precio de $1,599 que su predecesor. Del mismo modo, es probable que el MacBook Pro de 14 pulgadas cueste $1,999, y el modelo de 16 pulgadas comenzará en $2,499. Sin actualizaciones ni cambios de diseño importantes, no hay razón clara para indicar que Apple aumentaría el precio de su línea de MacBook Pro en absoluto. Además, los modelos de MacBook Pro de Apple son increíblemente caros, y subir el precio aún más probablemente haría que los clientes buscaran en otro lugar.