Ladrón roba iPhone y envía mensajes al dueño intentando engañarlo para desactivar la aplicación Encuentra Mi dispositivo

Realmente apesta cuando te roban el teléfono. Y cuando se trata del iPhone 15 Pro Max que ha sido robado, es un equipo bastante costoso que probablemente nunca volverás a ver. Aunque esta historia no tiene nada que ver con AppleCare+, queríamos señalar que si tienes cobertura de AppleCare+ contra robo y pérdida, estás cubierto por dos incidentes de pérdida o robo cada 12 meses siempre y cuando tengas la aplicación Find My habilitada.

Regla número uno: si tu iPhone es robado o perdido, nunca deshabilites la aplicación Find My



El precio de la cobertura de AppleCare+ contra robo y pérdida para el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max es de $13.49 al mes durante 24 meses o un pago único de $269 que cubrirá dos años. El precio para el iPhone 15 Plus y iPhone 14 Plus es de 24 pagos mensuales de $12.49 o un pago único de $249 que cubrirá dos años. El precio para el iPhone 15, iPhone 14 y iPhone 13 es de 24 pagos mensuales de $11.49 o un pago único de $219 por dos años de cobertura.

Después de que le roban su iPhone, el ladrón le envía un mensaje de texto a la víctima pidiéndole que deshabilite la aplicación Find My. ¡NO LO HAGAS!

Pero nos estamos desviando. Un suscriptor de Reddit con el nombre de usuario “Commercial_Big_4378” le robaron su iPhone 15 Pro Max y la víctima recibió un mensaje de texto supuestamente de alguien que compró el teléfono al ladrón, o podría haber sido el propio ladrón fingiendo haber comprado el dispositivo. El texto comienza diciendo (disculpen los errores de ortografía y gramaticales que forman parte del mensaje), “He comprado un iPhone 15 Pro Max que estoy utilizando. Tiene tus mensajes, correo electrónico, tarjetas, banco, notas e información personal e incluso tu SIM# que transferiste”.

Ve ahora a tu iPhone, instala iOS 17.3 y habilita la función de Protección de Dispositivo Robado



El texto continúa con una solicitud para que la víctima deshabilite la aplicación Find My en el teléfono robado. Esto es lo último que debe hacer si pierdes o te roban el teléfono. Una vez hecho esto, el ladrón puede cambiar la contraseña de Apple ID, crear un nuevo código de acceso, restablecer Face ID y obtener acceso a las contraseñas en todas tus aplicaciones. La víctima contactó a Apple y el dispositivo fue bloqueado y borrado. El teléfono se encuentra ahora en algún lugar de China, pero solo puede venderse a una persona desprevenida en el país.

Peticiones más sensibles, como deshabilitar la aplicación Find My, cambiar la contraseña de Apple ID o restablecer Face ID o Touch ID requerirán una pausa de una hora para que el propietario del dispositivo pueda determinar si su dispositivo ha sido robado o está perdido. Si está perdido, debe comunicarse con Apple para que el dispositivo sea bloqueado. Incluso después de que hayan pasado las horas, Face ID o Touch ID deben verificar el ID del propietario del dispositivo.

Si has instalado iOS 17.3, deberás habilitar la Protección de Dispositivo Robado yendo a Configuración > Face ID & Passcode. Después de introducir tu código de acceso, ve a Protección de Dispositivo Robado y presiona “Activar protección”. Y ten en cuenta que incluso si recibes un mensaje amenazador, si te roban el iPhone, no deshabilites la aplicación Find My. Hacerlo podría resultar en que se vacíe tu cuenta bancaria y se usen las tarjetas de crédito para compras no autorizadas.