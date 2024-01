Los usuarios de la tarjeta Apple ganaron más de mil millones de dólares en efectivo diario el año pasado.

Apple Card has over 12 million users in the United States, with card holders earning more than $1 billion in Daily Cash rewards in 2023, Apple said today.

Daily Cash is earned with every purchase on the ‌Apple Card‌. Apple provides 3% cash back for Apple purchases and items bought from select partners like T-Mobile, Ace Hardware, Panera Bread, Walgreens, and Uber. All Apple Pay purchases with ‌Apple Card‌ earn 2% cash back, and all other purchases earn 1% cash back.

Apple delivers Daily Cash rewards every day, and ‌Apple Card‌ holders can choose to have it added to the Apple Cash card or they can or opt in to having their cash deposited in the Apple Savings Account that launched last year.

Apple says that the “vast majority” of ‌Apple Card‌ users have opted in to having their Daily Cash auto-deposited into Savings, and nearly two-thirds of users deposit additional funds from a linked bank account. The ‌Apple Card‌ offers an APY of 4.50 percent at the current time, which is on par with the high-yield savings accounts from many competing financial institutions.

Almost 30 percent of ‌Apple Card‌ customers make two or more payments per month, and more than a million ‌Apple Card‌ users share their ‌Apple Card‌ with their Family Sharing Group. Close to 600,000 users have added spouses, partners, or another trusted adult to their ‌Apple Card‌. For those with low credit scores who are not initially approved for an ‌Apple Card‌, Apple has a “Path to ‌Apple Card‌ Program.” According to Apple, 200,000 users have been approved for an ‌Apple Card‌ after enrolling and following the program’s personal steps.

It has been almost five years since the ‌Apple Card‌ launched in 2019, and ‌Apple Pay‌ VP Jennifer Bailey said that new tools and features will be coming to ‌Apple Card‌ holders “in the year ahead and beyond.”

“We designed Apple Card with users’ financial health in mind, and it’s rewarding to see our more than 12 million customers using its features to make healthier financial decisions,” said Jennifer Bailey, Apple’s vice president of Apple Pay and Apple Wallet. “We’re proud of what we’ve been able to deliver to Apple Card customers in just five years. As we look at the year ahead and beyond, we’re excited to continue to innovate and invest in Apple Card’s award-winning experience, and provide users with more tools and features that help them lead healthier financial lives.”

Apple Card cuenta con más de 12 millones de usuarios en Estados Unidos, con titulares de tarjetas que ganan más de mil millones de dólares en recompensas diarias en efectivo en 2023, según dijo hoy Apple.

El Cash diario se gana con cada compra con la ‌Apple Card‌. Apple ofrece un 3% de reembolso en efectivo para compras de Apple y artículos comprados en socios selectos como T-Mobile, Ace Hardware, Panera Bread, Walgreens y Uber. Todas las compras con Apple Pay con la ‌Apple Card‌ obtienen un 2% de reembolso en efectivo, y todas las demás compras obtienen un 1% de reembolso en efectivo.

Apple entrega recompensas en efectivo diariamente, y los titulares de la ‌Apple Card‌ pueden elegir que se agregue a la tarjeta Apple Cash o pueden optar por que su efectivo se deposite en la Cuenta de Ahorros de Apple que se lanzó el año pasado.

Apple dice que la “gran mayoría” de los usuarios de la ‌Apple Card‌ han optado por tener su Cash Diario depositado automáticamente en Ahorros, y casi dos tercios de los usuarios depositan fondos adicionales de una cuenta bancaria vinculada. La ‌Apple Card‌ ofrece una APY del 4.50 por ciento en la actualidad, que está a la par con las cuentas de ahorro de alto rendimiento de muchas instituciones financieras competidoras.

Casi el 30 por ciento de los clientes de la ‌Apple Card‌ realizan dos o más pagos al mes, y más de un millón de usuarios de la ‌Apple Card‌ comparten su ‌Apple Card‌ con su Grupo de Compartir en Familia. Cerca de 600,000 usuarios han agregado cónyuges, parejas o adultos de confianza adicionales a su ‌Apple Card‌. Para aquellos con puntajes de crédito bajos que inicialmente no son aprobados para una ‌Apple Card‌, Apple tiene un “Programa de Camino a ‌Apple Card‌.” Según Apple, 200,000 usuarios han sido aprobados para una ‌Apple Card‌ después de inscribirse y seguir los pasos personales del programa.

Casi cinco años han pasado desde el lanzamiento de la ‌Apple Card‌ en 2019, y Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay, dijo que nuevas herramientas y características llegarán a los titulares de la ‌Apple Card‌ “en el próximo año y más allá.”

“Diseñamos Apple Card pensando en la salud financiera de los usuarios, y es gratificante ver a nuestros más de 12 millones de clientes usando sus características para tomar decisiones financieras más saludables”, dijo Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet. “Estamos orgullosos de lo que hemos podido entregar a los clientes de la Apple Card en solo cinco años. A medida que miramos al año próximo y más allá, estamos emocionados de continuar innovando e invirtiendo en la experiencia galardonada de la Apple Card y proporcionar a los usuarios más herramientas y características que los ayuden a llevar vidas financieras más saludables”.