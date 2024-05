Los tipos de interés, el rally de la IA siguen en la mente de los inversores la próxima semana.

Los inversores están tratando de descifrar lo que significan los eventos de la semana pasada en el mercado de valores, desde la reunión de la Reserva Federal hasta los datos sorpresa del mercado laboral y los últimos informes de ganancias corporativas. Los tres principales índices de mercado cerraron la semana en alza después del repunte del viernes, impulsado por cifras de empleo de abril más débiles de lo esperado que hicieron subir ligeramente la tasa de desempleo y redujeron los rendimientos del Tesoro, avivando la esperanza de que las tasas de interés finalmente disminuyan este año. Esto se suma a la recuperación del mercado después de la corrección de tres semanas que llevó al S & P 500 a caer un 5.5% desde el máximo histórico de finales de marzo hasta el mínimo de mediados de abril. El Nasdaq Composite subió alrededor del 1.4% durante la semana, el Dow Jones Industrial Average sumó un 1.1% y el S & P 500 aumentó un 0.6%. La Fed y la política económica estuvieron en la mente de todos esta semana después de que el banco central decidiera una vez más dejar sin cambios las tasas de interés, como lo ha hecho desde el verano pasado. El presidente Jerome Powell tranquilizó a los traders al indicar que es improbable que la próxima acción del banco central eleve las tasas, aunque los tres principales índices de acciones terminaron el día de manera mixta. Los funcionarios del banco central han continuado diciendo que sus movimientos de política dependen de la evolución de la inflación, al tiempo que reconocen que ha habido poco progreso reciente en frenar los aumentos de precios. Pero la Fed no recibirá nuevas cifras de inflación la próxima semana, dejando preguntas sin respuesta sobre si los precios realmente se están enfriando lo suficiente como para justificar un cambio de postura. “El mercado está un poco confundido”, dijo Larry Tentarelli, fundador del Blue Chip Daily Trend Report. “Los inversores podrían estar un poco en una zona gris, porque no sabemos qué esperar”. Los rendimientos de los bonos retrocedieron el viernes después del último informe de nóminas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años terminó el día en torno al 4.50% después de superar el 4.6% a principios de la semana, mientras que el bono a 2 años se ubicó alrededor del 4.81% después de superar la marca del 5%. “Los mercados estaban preocupados de que el crecimiento económico fuera demasiado fuerte y de que el progreso en la inflación se hubiera estancado”, dijo David Donabedian, director de inversiones de CIBC Private Wealth. “Este informe apunta en la otra dirección, lo que hace tanto al mercado de acciones como al mercado de bonos muy felices”. Con el adagio de “vender en mayo y alejarse” en mente, los inversores se han preguntado si la debilidad reciente es parte de una consolidación a corto plazo o el comienzo de una caída mayor. Pero muchos profesionales señalan que esta fase de corrección es normal en el contexto de un mercado que alcanzó nuevos máximos históricos hace apenas cinco semanas. Esta semana concluyó el mes de trading de abril, que marcó el primer mes a la baja del año para los tres principales índices de mercado. También marcó el peor desempeño mensual del Dow desde septiembre de 2022. Aunque los tres principales índices siguen a la baja en el segundo trimestre, todos están en alza en el año. Y el repunte de última hora de esta semana plantea la pregunta de si el mercado ha recuperado su impulso. “Los inversores ahora se preguntan si la corrección que experimentamos desde el 28 de marzo hasta el 19 de abril ha llegado a su fin”, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones en CFRA Research. “Todavía existe la posibilidad de que el mercado experimente una caída un poco más profunda, pero ciertamente no una corrección profunda o incluso el comienzo de un nuevo mercado bajista”. Sin duda, algunos informes de ganancias recientes han planteado dudas sobre la economía, con marcas como McDonald’s y Starbucks evidenciando signos de tensión entre los consumidores. Debate sobre tasas Stovall dijo que los traders respiraron aliviados después de los comentarios de Powell de que es improbable que la próxima acción del banco central eleve las tasas. Pero eso no respondió a la pregunta que desconcierta a Wall Street: ¿Cuándo comenzará realmente a revertirse el costo del endeudamiento? Las perspectivas de los economistas varían ampliamente en cuanto a cuántos recortes podrían venir este año: Citigroup ve cuatro; Bank of America solo uno. Sin embargo, el informe de empleo tranquilo del viernes ha puesto en juego la posibilidad de un recorte de tasas de interés tan pronto como septiembre, según la herramienta FedWatch del CMEGroup. Incluso en un entorno de “tasas más altas por más tiempo”, el hecho de que la economía siga expandiéndose y contribuyendo al crecimiento de las ganancias ofrece razones para ser optimista, según Tom Hainlin, estratega de inversiones senior en U.S. Bank Wealth Management. “Para nosotros, eso habla de un entorno en el que pensamos que las acciones superarán a los bonos marginalmente”, dijo. Aunque no hay nuevas cifras de inflación programadas para la próxima semana, los inversores verán informes sobre inventarios mayoristas de marzo, crédito al consumidor de marzo y sentimiento del consumidor de mayo de la Universidad de Michigan. “La próxima semana, de hecho, será muy tranquila en el calendario económico”, dijo Tentarelli. No hay importantes lanzamientos “podría ser agradable por un cambio”. Comercio de IA Aunque las tasas de interés fueron el foco esta semana, los inversores también continuaron monitoreando empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial en medio de la volatilidad reciente de las acciones. Super Micro Computer cayó casi un 9% durante la semana después de no alcanzar las expectativas de ingresos en su tercer trimestre fiscal. Pero Nvidia, el nombre dominante en IA, pudo entrar en terreno positivo con el repunte del viernes, lo que lo colocó un 1.2% más alto en la semana. A pesar de la acción mixta de esta semana, ambos están cosechando enormes ganancias este año. Tentarelli y Stovall ambos dijeron que los inversores deberían mantener sus posiciones en IA, independientemente de cualquier variación de precios tras la gran carrera de la industria. “Creo que, a largo plazo, el comercio de IA tiene mucho recorrido”, dijo Tentarelli. Aunque alrededor de cuatro de cada cinco compañías del S & P 500 ya han informado ganancias, nombres clave como Disney, Uber y Lyft llegan la próxima semana. Alrededor del 79% de las empresas que han publicado resultados hasta ahora han superado las expectativas de Wall Street, según FactSet. Calendario de la próxima semana Todos los horarios son del Este. Lunes, 6 de mayo No hay datos económicos de nota Ganancias: Loews, Spirit Airlines, Tyson Foods, BioNTech, Hims & Hers, Vertex Pharmaceuticals, Lucid Group, Palantir Technologies, Simon Property Group, Aecom, Microchip Technology, Rocket Lab, Goodyear Tire, Flavors & Fragrances, Marriott Vacations, Noble Corp., Vornado Realty, Coty, BellRing Brands, Cabot Martes, 7 de mayo 3 p.m. Crédito al consumidor (marzo) Ganancias: UBS, BP, Nintendo, Squarespace, Kenvue, Aramark, Gogo, Energizer, Tempur Sealy, Bloomin’ Brands, Crocs, Datadog, Duke Energy, Rockwell Automation, Spirit AeroSystems, TransDigm, Expeditors, Nikola, Walt Disney, Ferrari, GlobalFoundries, NRG Energy, Perrigo, Electronic Arts, Cirrus Logic, iRobot, Redfin, Lyft, TripAdvisor, Adaptive Biotech, Arista Networks, Dutch Bros., Kyndryl, Marqeta, Oddity Tech, Olo, Sonos, Toast, Upstart Holdings, Virgin Galactic, Twilio, IAC/InterActive, Match Group, McKesson, Rivian Automotive, Brighthouse, Occidental Petroleum, Assurant, Angi, Kinross Gold, Astera Labs, Diamond Offshore, Reddit Miércoles, 8 de mayo 10 a.m. Inventarios mayoristas (marzo) Ganancias: Anheuser-Busch InBev, Edgewell Personal Care, Embraer, Elanco Animal Health, United Parks & Resorts, ODP, Emerson Electric, Brookfield, New York Times, Performance Food Group, Reynolds Consumer Products, Shopify, Teva Pharma, Uber Technologies, Brink’s, Tegna, Hain Celestial, Choice Hotels, Dine Brands, Liberty Broadband, Affirm Holdings, Fox Corp., Cushman & Wakefield, Liberty Media, Valvoline, Arm Holdings, Airbnb, Robinhood, Beyond Meat, Bumble, Kodiak Gas Services, NuSkin, SolarEdge Technologies, TKO Group, Vizio, AMC Entertainment, Cheesecake Factory, News Corp., Toyota Motors, Celanese, Instacart, Klaviyo Jueves, 9 de mayo 8:30 a.m. Solicitudes de desempleo continuas 8:30 a.m. Solicitudes iniciales Ganancias: Nissan, Cedar Fair, Six Flags, Yeti, Hanesbrands, Planet Fitness, Sally Beauty, Tapestry, US Foods, Warby Parker, Krispy Kreme, Hyatt Hotels, Warner Bros. Discovery, Roblox, Viatris, Papa John’s, Hilton Grand Vacations, Warner Music Group, Solventum, Dropbox, Akamai, Figs, Sweetgreen, Unity Software, Yelp, Synaptics, H & R Block, Iamgold, Fidelis Insurance, Gen Digital, Savers Value Village Viernes, 10 de mayo 10 a.m. Índice de sentimiento de Michigan (mayo) 2 p.m. Presupuesto del Tesoro (abril) Ganancias: Honda Motor, AMC Networks