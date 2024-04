Los nuevos chips Snapdragon X son más rápidos que un M3, pero ¿deberíamos creerlo?

Si sigues la tecnología fuera del mundo de Apple, es probable que hayas notado que Qualcomm ha estado recibiendo mucha atención últimamente. Esto se debe a que la compañía está promocionando sus próximos chips Snapdragon X Plus y Elite, que no estarán en las computadoras portátiles PC hasta este verano. Como parte de su marketing, Qualcomm compara el rendimiento de sus chips con Intel (por supuesto), pero también menciona el último chip M3 de Apple.

Según Qualcomm (a través de PCWorld), su chip Snapdragon X Elite es un 28 por ciento más rápido y el chip Snapdragon X Plus es un 10 por ciento más rápido que el Apple M3 en una MacBook Pro en pruebas de Geekbench. Lo cual, para chips que se lanzarán aproximadamente siete meses después de que se lanzó el M3, deja una impresión, al menos eso piensa Qualcomm.

Sin embargo, estos son números proporcionados por Qualcomm y un punto importante que se omite en la comparación con el M3 es el consumo de energía (sin mencionar la memoria y el precio). Apple se enorgullece del hecho de que sus chips brindan un alto rendimiento siendo eficientes.

De hecho, la tabla de Qualcomm que compara el rendimiento multi-hilos basado en el consumo de energía conspicuamente no incluye ningún chip de Apple. Para un chip móvil, esa es una exclusión notable, especialmente considerando que desafía a Apple en cada otro aspecto.

Hay otras señales, como el hecho de que Qualcomm no incluye el M3 Pro o el M3 Max. ¿No sería una mejor comparación un X Elite (que tiene 12 núcleos de CPU) contra un M3 Pro o M3 Max? Parece que sí. Luego está la cuestión de si los benchmarks de Qualcomm son creíbles en absoluto, lo que el sitio web SemiAccurate afirma que no es el caso, y “los números que muestran a la prensa no son alcanzables con la configuración que afirman”.

De todos modos, ¿por qué deberían preocuparse los usuarios de Apple por lo que hacen estos nuevos chips de Qualcomm? Después de todo, no puedes (oficialmente) ejecutar macOS en una computadora portátil PC, incluso nuestro sitio hermano, PCWorld, dice que “no les importa tanto cómo se compara el X Elite y X Plus con lo mejor de Apple.” Si acaso, esto solo demuestra la importancia de Apple en el mercado y en el competitivo mundo de las computadoras portátiles PC, donde los fabricantes intentan encontrar clientes donde sea posible. Incluso con una cuota de mercado significativamente baja, Apple hace mucho ruido con la Mac, y los fabricantes de PC harán todo lo posible para convencer a los compradores de PC de que los dispositivos que venden son igual de buenos.

En cuanto a si el X Plus y X Elite realmente superan al M3, tendremos que esperar a ver cuando PCWorld pruebe los chips después de que estén disponibles este verano. Probablemente se igualarán en algunos benchmarks con algunos asteriscos y advertencias. Además, se espera que el M4 de Apple se lance a finales de este año, por lo que esta comparación eventualmente será obsoleta.