Juicio en vivo de Trump: Se iniciarán los argumentos iniciales en el caso de soborno en Nueva York

Resumen

Donald Trump enfrentará la siguiente fase de su juicio penal en Nueva York, con la apertura de argumentos por comenzar. Trump está acusado de intentar encubrir un pago de $130,000 (£104,300) de dinero de silencio a la estrella porno Stormy Daniels antes de ganar las elecciones de 2016. Se ha declarado inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales y también niega haber tenido una aventura con Daniels. La primera semana del juicio de dinero de silencio se centró en seleccionar un jurado de 12 personas, con muchos descartados por posibles prejuicios. Se espera que David Pecker, el ex editor del National Enquirer que compró y enterró historias dañinas sobre Trump, sea el primer testigo de la acusación. Es la primera vez que un presidente de EE. UU. -actual o ex- enfrenta un juicio penal. Los fiscales también han acusado al ex presidente de violar una orden de silencio diseñada para evitar que ataque a los involucrados en el caso.

