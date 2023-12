Los niños robados de Ucrania: Separaciones forzadas y secuestros por parte de Rusia.

Desde el inicio de la invasión, las autoridades rusas eliminaron intencionalmente a los niños de Ucrania con el objetivo de alejarlos de su patria. Algunos han regresado para contar sus historias. Miles de otros no han tenido tanta suerte. Herido en el ojo tras una explosión, Oleksandr Radchuk, un niño ucraniano de 11 años de la ciudad de Mariúpol, destruida, aguardó tranquilamente en una tienda mientras soldados rusos interrogaban a su madre. Ambos habían sido tomados prisioneros después de que su ciudad portuaria fuera atacada durante largo tiempo por las fuerzas rusas en la primavera de 2022. Su madre, Snizhana Kozlova, se fue por 90 minutos. Cuando los guardias rusos la trajeron de regreso, lo abrazó sin decir una palabra. Entonces, los servicios sociales llegaron y se hicieron cargo de él. “Llorábamos, no podía creer que me llevaran”, relató el niño, ahora de 13 años, conocido como Sasha, durante una entrevista en presencia de su abuela, Lyudmyla Siryk. Su madre fue detenida y no ha tenido noticias de ella desde los últimos 20 meses.

Sasha es uno de los miles de niños ucranianos separados a la fuerza de sus padres por las autoridades rusas en las primeras etapas de la guerra en Ucrania, que ya casi cumple los dos años. Son algunas de las víctimas más desdichadas de la invasión rusa.