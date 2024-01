Los mejores soportes para computadoras portátiles para Apple MacBook Pro y MacBook Air Las mejores bases para laptops para Apple MacBook Pro y MacBook Air

Los MacBooks de Apple son geniales, pero, como con todas las laptops, usar uno no es tan bueno para tu espalda o cuello. Inclinar continuamente la cabeza para ver una pantalla puede llevar a un cuello rígido y lo que los médicos llaman estenosis espinal, lo que puede comprimir los vasos sanguíneos y desplazar los nervios, cortando el suministro de sangre al cerebro. Eso no es algo bueno. Tu pantalla debería estar a una altura cómoda que no te haga doblar el cuello para verla. Trata de asegurarte de que tus ojos estén alineados con la pantalla mientras estás sentado con la espalda recta. Esto también ayuda al hacer videollamadas, para que las otras personas no estén viendo tus fosas nasales. Usar un soporte para laptop también hace que sea mucho más fácil utilizar un teclado y ratón separados. Consulta nuestra recopilación de los mejores teclados Mac y ratones Mac. Y, después de usarlos, puedes esconder tu teclado debajo del soporte elevado en ciertos modelos. Algunos soportes elevan la laptop a la altura de los ojos, y otros, conocidos como soportes “verticales” o “cerrados”, simplemente mantienen la MacBook cerrada para interrumpir lo mínimo posible el escritorio si has conectado pantallas externas para aumentar tu tamaño de pantalla. Los soportes abiertos a nivel de los ojos para usar una pantalla externa son más ergonómicos, elevando la pantalla de la MacBook para evitar la tensión de los músculos del cuello, los hombros y la espalda. También debería reducir el brillo de la pantalla, lo que significa menos tensión en los ojos y menos dolores de cabeza. Compra un soporte para laptop vertical/cerrado para mantener ordenado tu escritorio y liberar espacio para otras cosas, ya sea un cargador para tu iPhone, disco duro de respaldo o una taza de café. Ambos tipos de soportes también deberían elevar la laptop, sacándola del escritorio y manteniéndola más fresca. Si una laptop se calienta demasiado, es probable que su rendimiento se vea afectado. Además, un soporte para laptop funciona muy bien con una estación de acoplamiento para MacBook, que puede multiplicar el número de puertos y ranuras disponibles para ti y permitir múltiples pantallas más grandes. Algunos soportes incluso tienen su propio concentrador USB-C integrado, que es una incorporación muy inteligente. Hemos reunido los mejores soportes para laptop MacBook que hemos encontrado, cada uno con características especiales. La mayoría imita las líneas metálicas limpias de la gama de MacBooks, mientras que otros piensan de manera diferente. Twelve South Curve Flex – El soporte flexible más elegante para MacBook Pros Elegante Múltiples ajustes de altura e inclinación Portátil Muchos soportes para laptop son rígidos y ofrecen poca flexibilidad. El Cuve Flex, del fabricante de accesorios premium Twelve South, remedia esta limitación con ajustes tanto de altura como de inclinación. Puede elevar la pantalla y la cámara de tu MacBook hasta 22 pulgadas (56 cm) para que esté cerca del nivel de los ojos y alineada con una pantalla externa si tienes una. Esta flexibilidad es mejor para tu cuello, espalda y ojos. Puedes inclinar el teclado de la MacBook de 0 a 45 grados. El Curve Flex no solo es flexible; también es portátil. Pesa 28oz (795g), se pliega plana y viene con una funda de viaje de neopreno acolchada. Aunque cuesta más que el Curve de posición fija original e incluso el Curve SE más barato (revisado más adelante), e incluso muchos de los soportes para MacBook probados aquí, la flexibilidad y portabilidad justifican el gasto adicional. El Curve Flex está disponible en negro mate o blanco. Twelve South también tiene un soporte complementario para la pantalla externa que podrías conectar a tu MacBook. El Curve Riser pondrá tu segunda pantalla a una altura similar a la de la laptop, e incluye un estante útil para una estación de acoplamiento u otro dispositivo. Satechi Aluminum Laptop Stand – El mejor soporte para MacBook portátil Pros Portátil Plegable Opciones de color El soporte de laptop de aluminio de Satechi es más portátil que la mayoría, ya que es plega…