Los legisladores estadounidenses acusan a las firmas de capital riesgo de financiar empresas vinculadas al ejército chino, por Reuters.Los legisladores estadounidenses acusan a las firmas de capital de riesgo de financiar empresas vinculadas al ejército chino, según Reuters.

Un informe del Congreso de EE. UU. alega que Sequoia Capital China, Qualcomm Ventures y otras tres firmas de capital de riesgo invirtieron al menos $3 mil millones en empresas tecnológicas chinas que respaldan al ejército de Beijing y su represión de minorías en Xinjiang.

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, liderado por el congresista republicano Mike Gallagher, publicó el informe que también examina las inversiones realizadas por GGV Capital, GSR Ventures y Walden International en empresas chinas de inteligencia artificial y semiconductores con lazos cuestionables. El comité instó a la administración Biden a restringir la inversión estadounidense en empresas chinas sancionadas por el gobierno de EE. UU. debido a sus vínculos con el ejército chino o su represión de minorías, y le pidió que refuerce las recientes restricciones de EE. UU. sobre la inversión en China para incluir más sectores.

“El statu quo es insostenible… Décadas de inversión, incluida la financiación, la transferencia de conocimientos y otros beneficios intangibles, de las firmas de capital de riesgo estadounidenses han ayudado a construir y fortalecer los sectores prioritarios de la República Popular China (RPC)”, indica el informe.

GGV Capital dijo en un comunicado que planea dividirse en dos firmas independientes a finales de marzo: GGV Capital U.S. y GGV Capital Asia, y que sus empresas han cumplido con todas las leyes y regulaciones aplicables. Richard Lim, director gerente de GSR Ventures, se negó a hacer comentarios. Sequoia Capital China, ahora conocida como HongShan, Walden International y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. Qualcomm Ventures no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Un portavoz de Sequoia Capital dijo que, a partir del 31 de diciembre de 2023, Sequoia Capital (el negocio de capital de riesgo de EE. UU./Europa), HongShan (anteriormente conocida como Sequoia China) y Peak XV (anteriormente conocida como Sequoia India/SEA) son empresas completamente independientes con marcas distintas. “Sequoia Capital sigue enfocándose en invertir en empresas tecnológicas en EE. UU. y Europa”, dijo su portavoz. “Nos tomamos en serio los problemas de seguridad nacional de EE. UU. y siempre hemos tenido procesos para garantizar el cumplimiento de la ley estadounidense”.

La embajada china en Washington dijo que el uso de la seguridad nacional y los derechos humanos como pretexto para restringir las inversiones estadounidenses en China “socavará el principio de libre comercio…, desestabilizará las cadenas de suministro globales y no servirá a los intereses de nadie”.