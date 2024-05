Mercado de valores hoy: Dow Jones mantiene fuertes ganancias, supera los 40,000 en medio de las ganancias de Walmart; Nueva acción de Warren Buffett se dispara.

Las acciones se negociaron de manera mixta en una acción tranquila durante la primera hora de la sesión regular del jueves, un día después de un rally pivotal que provocó un aumento en la exposición sugerida de Investor’s Business Daily a las acciones. Sin embargo, empresas individuales como Deere (DE) y Dillard’s (DDS) cayeron en el mercado de valores hoy debido a informes trimestrales decepcionantes.

Alrededor de las 11:15 a.m. ET, el índice compuesto Nasdaq y el S&P 500 avanzaron casi un 0,2%. Ambos se dispararon a máximos históricos el miércoles después de un informe de inflación que mostró que los precios al consumidor en EE. UU. no continuaron acelerándose.

El Dow Jones Industrial Average superó la marca de los 40,000 puntos al subir un 0.3% después de un rally del 0.9% el miércoles. Está apuntando a su 11ª subida en 12 sesiones. El popular índice de acciones blue chip ha ganado un 6% hasta ahora en 2024.

Pero el índice de transporte del Dow Jones, que se rezagó de los índices principales el miércoles, cayó un 0.4%.

Mercado de Valores Hoy: Siete Magníficos Alborean Mientras Deere, Dillard’s Caen

Cinco de los “Siete Magníficos” gigantes tecnológicos se dispararon, impulsando al rastreador del Nasdaq 100, el Invesco QQQ Trust (QQQ) en una fracción. Pero las acciones más pequeñas se enfriaron. El Russell 2000 cayó casi un 0.3%.

Mientras tanto, el proveedor de equipos agrícolas Deere cayó un 3% a 401.65 en un volumen alto. La acción intentó superar un punto de compra de 414.80 dentro de una base larga y sinuosa. Las acciones de Deere están tratando de obtener soporte de compra en un nivel técnico clave en su gráfico, el promedio móvil de 50 días.

Deere superó las expectativas de ingresos y ganancias reducidas, pero emitió una perspectiva suave.

Dillard’s cayó un 1.6% a 448.64 en un volumen alto. Las ganancias cayeron un 6% a $11.09 por acción en una disminución del 4% en las ventas a $1.55 mil millones. La cadena de grandes almacenes, ubicada principalmente en el sur, sin embargo, está construyendo una nueva base con un punto de compra de 476.48.

Líder del Sector de Seguros: Una Nueva Inversión de Buffett

En el lado alcista del mercado de valores, el gigante de seguros Chubb (CB) se convirtió en la última gran inversión de Warren Buffett, según informes presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa. Las acciones de Chubb saltaron más de un 5%.

Uno de los grandes movimientos del día, Chubb subió más del 4% y alcanzó un máximo en la sesión de 270.16. Las acciones también se catapultaron por encima de un punto de compra correcto de 260.58 en una base plana de nueve semanas. La zona de compra del 5% desde 260.58 llega hasta 273.61.

La compañía ha disfrutado de fuertes ganancias de beneficios en medio de una industria que ha aumentado bruscamente las primas. Los beneficios de Chubb han crecido un 17%, 58%, 108% y 23% frente a los niveles del año anterior en los últimos cuatro trimestres.

Sin embargo, se espera que Wall Street vea una disminución del 4% en las ganancias de la empresa, ahora con sede en Suiza, a $21.67 por acción este año.

Según la Calificación de Acciones de IBD, Chubb tiene un respetable Índice Compuesto de 91 en una escala de 1 a 99. El Índice Compuesto combina métricas fundamentales, técnicas y de propiedad de fondos en una sola puntuación fácil de usar. Sin embargo, se debe usar como una herramienta de selección de acciones, no para cronometrar compras y ventas en un líder del mercado de valores individual.

Minorista Rompe en el Mercado de Valores Hoy

Además, Walmart (WMT), el titán minorista de descuento, agregó combustible a la historia alcista en las acciones con un crecimiento sólido en las ventas en tiendas iguales, así como en otros segmentos como anuncios digitales y los ingresos de comercio electrónico global.

Walmart superó la parte superior de un patrón de gráfico de doble fondo suave que mostraba un punto de entrada de 60.89. Las ganancias en el primer trimestre fiscal que finalizó en abril aumentaron un 22% a 60 centavos por acción en un aumento del 6% en las ventas totales.

Los inversores de crecimiento generalmente deben preferir empresas en el área de gran capitalización y megacap que pueden hacer crecer sus beneficios a un ritmo más rápido que las ventas. Esto implica un firme poder de fijación de precios o la capacidad de reducir costos, lo que aumenta los márgenes.

Precursor del Mercado de Valores Chino

Por otro lado, el fabricante chino de vehículos eléctricos Li Auto (LI), un verdadero rezagado hasta ahora este año, recortó otro 3% después de anunciar una reducción del 18% en su personal.

Li Auto, un antiguo auge después del mínimo del mercado de valores pandémico en abril de 2020, cayó un 2.6%. Las acciones siguen por debajo de sus promedios móviles de 50 y 200 días en el mercado de valores de hoy, un signo bajista.

Li tiene una terrible calificación de Fortaleza Relativa de 12 en una escala de 1 a 99. En general, favorezca a esos líderes de crecimiento en el mercado de valores con una calificación de FR de 90 o más alta.

Después del cierre, el mercado de valores prestará atención a las ganancias de Applied Materials (AMAT), con una calificación de Fortaleza Relativa de 92 y la casa de subastas de autos recuperados Copart (CPRT) y su puntuación FR de 81.

