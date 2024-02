Los jugadores de Xbox ya pueden acceder a Aragami 2 en GeForce NOW

GeForce NOW está de vuelta con otra ronda de ‘GFN Thursdays’ y esta vez hay seis nuevos juegos para los jugadores, incluido Aragami 2. Ahora, si estás pensando, “He podido jugar Aragami 2 en GeForce Now durante mucho tiempo”, estarías en lo cierto. Aragami 2 se lanzó oficialmente en GeForce NOW en 2021. Sin embargo, esto fue para la versión de Steam del juego. También fue en un momento en que Xbox y NVIDIA no tenían ningún tipo de asociación con respecto al servicio de juegos en la nube.

Pero como probablemente sepas, Microsoft fue aprobado para su adquisición de Activision Blizzard. Y parte de esa aprobación vino con la firma de acuerdos con varios socios. Uno de esos socios fue NVIDIA. Como parte de ese trato, Microsoft acordó comenzar a llevar juegos de Xbox a GeForce NOW. Hoy en día, uno de esos juegos de Xbox es Aragami 2. Así que si tenías el juego en Steam, has podido jugarlo durante un par de años. Pero si adquiriste el juego a través de Xbox o a través de la aplicación de Xbox en PC, ahora puedes jugarlo en la nube utilizando el servicio de NVIDIA.

Esto parece una cosa menor y para la mayoría probablemente lo sea. Pero probablemente no sea algo menor para nadie que posea el juego en Xbox. Porque ahora significa que si quieren jugarlo a través de GeForce NOW, no tienen que comprar el juego nuevamente a través de una tienda de juegos diferente.

Aragami 2 en Xbox es uno de los seis juegos nuevos en GeForce NOW esta semana

Aragami 2 es un gran juego y si no lo has jugado, te insto a que lo pruebes. Pero no es el único juego nuevo que se agrega a la biblioteca de GeForce NOW hoy. Los suscriptores también pueden transmitir la demo de Stormgate que se hizo disponible como parte del Steam Next Fest. Esta demo se hizo disponible para transmitir a través de GeForce NOW a partir de hoy, pero la demo ha estado disponible para jugar desde el 5 de febrero. También solo estará disponible hasta el 12 de febrero. Después de eso, la demo ya no será accesible.

Entonces, si quieres jugar la demo usando GeForce NOW, ahora es el momento de hacerlo. En términos de lanzamientos de juegos completos, los suscriptores también tienen acceso a The Inquisitor, art of rally, dotAGE, Tram Simulator Urban Transit y The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Todos estos están disponibles en este momento para jugar en la nube si los tienes. The Inquisitor, dotAGE, Tram Simulator Urban Transit y The Walking Dead: The Telltale Definitive Series están disponibles a través de Steam. Mientras tanto, art of rally es un título de Xbox.

Los miembros de GeForce NOW pueden obtener un descuento en el dispositivo portátil Logitech G Cloud

Si estás buscando una forma dedicada de disfrutar tus juegos de GeForce NOW, considera el Logitech G Cloud. Este dispositivo portátil fue construido específicamente para juegos en la nube y tiene el tamaño y peso perfectos para un dispositivo de este tipo. Tiene una pantalla grande, no pesa tanto como otros dispositivos portátiles y GeForce NOW viene preinstalado. Además, los controles son geniales. En este momento, NVIDIA está ofreciendo a los miembros de GeForce NOW un descuento del 20% a través del portal de recompensas de GeForce NOW.

Hay una advertencia para este descuento. Debes ser miembro prioritario o miembro ultimate. Y el descuento solo está disponible para las primeras 500 personas que canjeen el código a través del portal de recompensas. Si te das prisa, es posible que aún puedas obtener un código de descuento.