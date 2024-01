Los indígenas australianos planean celebrar en grande el Día de Australia.

The Australia Letter is a weekly newsletter from our Australia bureau. Sign up to get it by email. This week’s issue is written by Julia Bergin, a reporter based in the Northern Territory.

Desfiles, barbacoas con temática de Union Jack, protestas enojadas y vigilias reflexivas: estamos en 2024 y el 26 de enero en Australia sigue siendo un día que inspira muchas reacciones diferentes en toda la nación.

Formalmente conocido como el Día de Australia, pero también como Día de la Invasión o Día de la Supervivencia, la fecha marca la violenta llegada de los colonos británicos al continente en 1788, y tiene una larga historia como un punto crítico en asuntos indígenas.

Este año, un grupo activista de pueblos originarios en Darwin decidió ir más allá, con una protesta híbrida en apoyo a los indígenas australianos, palestinos y al pueblo de Papua Occidental, que fue anexado por Indonesia hace décadas, lo que llevó a un conflicto prolongado.

“Sí, el Día de la Invasión es la razón por la que estamos aquí hoy, pero debemos ir más allá”, dijo Mililma May, quien dirige el grupo, una organización sin fines de lucro llamada Levantamiento del Pueblo.

La Sra. May, una mujer Tiwi Kulumbirigin Danggalaba, dijo que era necesario para todos los grupos encontrar formas prácticas y tangibles de comprender el colonialismo. Al unir movimientos de protesta separados con un objetivo común “para reivindicar tierras”, dijo que esperaba que el 26 de enero unificara a los grupos oprimidos y apelara a una sección transversal más amplia de los australianos.

También es un esfuerzo para llamar la atención sobre temas pendientes.

En los meses posteriores al fracaso del referéndum del Voz Indígena al Parlamento, elaborado para consagrar un grupo asesor indígena en la Constitución australiana, los asuntos de los pueblos originarios han dejado de ser parte de la agenda de noticias principal y han descendido en la lista de tareas pendientes del gobierno.

William Tilmouth, un hombre Arrernte y fundador de Children’s Ground, una organización de educación de pueblos originarios, dijo que la conversación sobre los derechos indígenas se había apagado después del referéndum, lo que hacía que el tema fuera aún más difícil de abordar para los indígenas.

“Estamos 20 metros detrás del punto de partida”, dijo. “Partimos desde atrás y tenemos que correr más solo para avanzar”.

Históricamente, el 26 de enero ha sido una fuente de impulso para los derechos de los pueblos originarios, dijo el Sr. Tilmouth, pero el fracaso del referéndum había incapacitado a los indígenas este año.

“No se habla mucho al respecto”, dijo.

Sin embargo, el feriado sigue siendo políticamente controvertido. En las semanas previas al 26 de enero, los partidarios de las celebraciones del Día de Australia recurrieron a las redes sociales para avivar el sentimiento nacionalista, condenando a las grandes empresas por decisiones de marketing “antiaustralianas”, como la reducción del merchandising festivo por parte de los supermercados (los supermercados han atribuido la reducción a la disminución de la demanda).

El Sr. Tilmouth sostiene que el 26 de enero es un día que podría y debería aprovecharse para promover la justicia y la reconciliación, el respeto y el reconocimiento, en lugar de ser un día de celebración. Tales valores, dijo, tenían aplicación más allá de Australia, ya que el racismo y la opresión, “independientemente de quién, o dónde y cuándo”, no benefician a nadie.

Era hora de que los humanos comenzaran a trabajar juntos, dijo: el calentamiento global iba a marcar las pautas a partir de ahora.

“La naturaleza realmente es el gran igualador”, dijo.

En Darwin, donde un ciclón amenaza con empapar la ciudad, la Sra. May siguió de cerca el pronóstico del tiempo. Esperaba que cientos de personas acudieran en apoyo de la protesta híbrida, pero sabía que su acción planeada dependía en última instancia de las fuerzas fuera de su control.

“Un poco de agua no nos detendrá”, dijo. “Pero suponemos que el país estará de nuestro lado”.

