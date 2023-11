Los Hedges Oscuros: Se Cortarán 6 Árboles de ‘Game of Thrones’

Los famosos árboles de la serie “Game of Thrones” serán talados en Irlanda del Norte

Seis árboles con largas ramas que se retuercen hacia el cielo, que se hicieron famosos por la serie “Game of Thrones”, serán talados en las próximas semanas, informaron el lunes funcionarios de Irlanda del Norte.

Los árboles forman parte del “Dark Hedges”, una atracción turística internacional para los fanáticos de la serie de fantasía de HBO. Cientos de turistas visitan el lugar cada día. Los árboles de haya, que forman un arco sobre una carretera, se han convertido en uno de los lugares más fotografiados de Irlanda del Norte.

El Departamento de Infraestructura de Irlanda del Norte afirmó que los seis árboles, en el bucólico condado de Antrim, deben ser talados porque se encuentran en malas condiciones y representan un riesgo para el público. Cuatro árboles adicionales requerirán trabajos de restauración y un quinto será evaluado, según el comunicado. El trabajo comenzará el 20 de noviembre.

“Esta decisión no se ha tomado a la ligera y, aunque se reconoce el valor recreativo que ofrece el corredor de árboles, la seguridad de los usuarios de la carretera es primordial”, dijo el Departamento de Infraestructura. El gobierno dijo que se comprometería con el propietario de la tierra y otros para determinar una estrategia para proteger los otros árboles.

“Game of Thrones” se basa en las primeras cinco novelas de la serie “Canción de Hielo y Fuego” de George R.R. Martin. El “Dark Hedges” aparece en el primer episodio de la segunda temporada, cuando Arya Stark, disfrazada de niño, escapa de sus enemigos en un carro, viajando hacia el norte en el Kingsroad.

“Game of Thrones” se filmó en ubicaciones de Irlanda del Norte, incluyendo en Titanic Studios en Belfast. Los lugares turísticos populares para los fanáticos incluyen las Cuevas de Cushendun, la playa donde la sacerdotisa Melisandre da a luz en una cueva a un asesino sobrenatural, y el Puerto de Ballintoy, construido en el siglo XVIII. Según la junta de turismo del país, hubo más de 20 ubicaciones de filmación de “Game of Thrones” en Irlanda del Norte, incluyendo castillos, puertos y costas medievales, que se promocionan en los tours de “Game of Thrones”.

Los “Dark Hedges” también aparecen en “Transformers: The Last Knight”. Originalmente había alrededor de 150 árboles, pero hoy solo quedan 86, algunos de los cuales resultaron dañados en tormentas o por la putrefacción.

Los árboles que componen los “Dark Hedges”, que se encuentran en terrenos privados en Bregagh Road, fueron plantados por la familia Stuart en el siglo XVIII. Se dispusieron para impresionar a los visitantes a medida que se acercaban a la entrada de una mansión georgiana, Gracehill House. Según la leyenda local, la zona está embrujada por un fantasma conocido como la Dama Gris.

Una línea de uno de los libros de Martin, “Tormenta de espadas”, le da a los lectores una idea de lo amenazador que podría ser el Kingsroad: “Yo me mantendría alejado de esa carretera de reyes, si fuera tú”, dice un campesino. “Es peor de lo que dicen. Lobos y leones, y bandas de hombres desgarrados que acechan a cualquiera que puedan atrapar”.