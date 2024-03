Los dispositivos Google Pixel están experimentando un error de alarma al usar Assistant

Si confías en tu teléfono Google Pixel para despertarte por la mañana, debes prestar atención a esto. Actualmente hay un error extraño dentro de Google Assistant que puede hacerte llegar tarde sin querer.

El error fue expuesto inicialmente por Artem Russakovskii, quien descubrió que más de 50 de sus alarmas habían sido eliminadas. Incluso las alarmas inactivas fueron eliminadas inesperadamente. Para empeorar las cosas, esto sucedió después de un intento simple de apagar una alarma en un altavoz en una habitación diferente. La reproducción del problema solo confirmó que esto no fue un incidente aislado, como se documenta en el hilo X a continuación.

Acabo de descubrir que todas mis alarmas desaparecieron en mi Pixel 8 Pro. ¿Alguien ha tenido esto alguna vez? No tengo idea de cómo desaparecieron.

Tenía como 50 de ellas (1 activa). pic.twitter.com/IvD1rHp1Ed

— Artem Russakovskii (@ArtemR) 27 de marzo de 2024Desafortunadamente, esto no es algo aislado. Según informa Android Authority, parece que decirle a Google Assistant que “apague todas las alarmas” resulta en, bueno, la eliminación de TODAS tus alarmas en los dispositivos Pixel 7 y Pixel 8. Las pruebas realizadas por Tom’s Guide en un Pixel 6 Pro y un Pixel 4a confirmaron la presencia del error allí también, al igual que mis propias pruebas en un Pixel Fold. Además, tengo a Gemini configurado como mi asistente digital en el Pixel Fold, por lo que parece ser bastante extendido en los Pixels.

La buena noticia es que parece que los dispositivos no Pixel con Google Assistant no muestran este comportamiento, pero la situación es ciertamente irritante para los usuarios que configuraron meticulosamente y dependen de múltiples alarmas. Lo más probable es que esto sea una solución fácil, pero su persistencia a lo largo de los meses sugiere que Google podría no estar al tanto del problema. Esperemos que Google solucione esto rápidamente para asegurarse de que los propietarios de Pixel puedan confiar en sus teléfonos para esas llamadas de despertador esenciales.