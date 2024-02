Los capitalistas de riesgo del Valle del Silicio están rompiendo con ChinaLos capitalistas de riesgo del Valle del Silicio están dejando a China

DCM Ventures, una firma de capital de riesgo del Silicon Valley, comenzó a invertir en start-ups chinas en 1999. El movimiento tuvo retornos tan importantes que en 2021, DCM anunció planes de “centrarse más” en su estrategia de inversión en China, Estados Unidos y Japón.

Sin embargo, cuando DCM comenzó a recaudar dinero el otoño pasado para un fondo nuevo enfocado en compañías muy jóvenes y promovió su experiencia “transpacífica,” la firma describió planes de inversión en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en un memorando de recaudación visto por The New York Times. China no fue mencionada.

El cambio de estrategia de DCM es un ejemplo de la tendencia que se está produciendo en la industria entre los inversores del Silicon Valley y las start-ups chinas. Las firmas de capital de riesgo de EE.UU. que antes veían a China como la próxima frontera para la innovación y la rentabilidad están retrocediendo, con algunas separando sus operaciones chinas de sus negocios estadounidenses y otras declinando hacer nuevas inversiones allí.

El endurecimiento de las restricciones de EE.UU. sobre las inversiones en China ha aumentado la presión sobre las firmas de capital de riesgo de EE.UU. para hacer cambios. El año pasado, Sequoia Capital, una de las firmas de inversiones del Silicon Valley más prominentes, que ha invertido en China desde 2005, separó su operación china en una entidad llamada HongShan. Las empresas, que compartían ganancias y otras operaciones administrativas, ahora funcionan de manera independiente.

GGV Capital es otra firma de capital de riesgo con una larga historia de inversión en China, que dijo en septiembre que separaría sus operaciones en EE.UU. y Asia. También está intentando vender sus participaciones en dos compañías que el comité del Congreso determinó que estaban ayudando al ejército chino.

Los acuerdos para start-ups chinas que incluyen a inversores estadounidenses disminuyeron un 88 por ciento entre 2021 y 2023, de $47 mil millones a $5.6 mil millones, según PitchBook, que rastrea start-ups.

Los movimientos son un paso hacia atrás para la industria de capital de riesgo, que pasó la última década transformándose de una industria de cottage a una fuerza global. China fue una parte importante de esa expansión, con firmas como Lightspeed Venture Partners, Redpoint Ventures y Matrix Partners entrando al país.

Algunos observadores chinos atribuyen el cambio en el sentimiento contra las inversiones tecnológicas chinas a 2016, cuando la secretaria de Comercio de EE.UU. en ese momento, Penny Pritzker, emitió una advertencia sobre la competencia injusta de China en la industria de semiconductores.

John Chambers, quien fue director ejecutivo del gigante de redes Cisco y había expandido las operaciones de la compañía en China, dijo que había visto al gobierno chino interfiriendo de manera más agresiva con las empresas multinacionales cuando dejó su cargo en 2015. Ahora, como inversor de start-ups, ha optado por no invertir en compañías chinas y ha alentado enérgicamente a sus 20 compañías de cartera a no hacer negocios allí.

Las dificultades de invertir en China aumentaron en 2020 cuando el presidente Donald J. Trump intentó prohibir TikTok, que es propiedad de un conglomerado chino, ByteDance. Dos de los inversores estadounidenses de ByteDance, Sequoia y General Atlantic, presionaron a miembros de la administración Trump para que permitieran a la compañía llegar a un acuerdo para que TikTok pudiera operar en EE.UU.

El año pasado, el comité del Congreso comenzó a investigar las inversiones en China de Sequoia, GGV y otras tres firmas de capital de riesgo de EE.UU.: GSR Ventures, Qualcomm Ventures y Walden International. Concluyó que invirtieron $3 billones en tecnología que acabó ayudando al ejército y el estado de vigilancia chino, así como otras violaciones de los derechos humanos.

El informe del comité dijo que las firmas habían ofrecido más que solo dinero, ayudando a las compañías chinas a expandirse globalmente y reclutar talento, proporcionando experiencia en gestión y mentoría, y dándoles credibilidad.

Una de esas compañías chinas fue Megvii, una firma de reconocimiento facial respaldada por GGV. Estados Unidos ha incluido a Megvii en una lista negra por su uso en la vigilancia de los Uigures en la región occidental de Xinjiang de China. Estados Unidos también ha incluido en la lista negra a Yitu, una empresa de chips y reconocimiento facial respaldada por la filial china de Sequoia. El informe, utilizando la abreviatura para la República Popular China, agregó que algunas firmas de capital de riesgo del Silicon Valley mencionaron las “prioridades estratégicas del gobierno chino y el apoyo del gobierno de la RPC como un factor positivo que sopesa a favor de la inversión en sus memorandos internos.”

En respuesta, Sequoia y GGV señalaron las separaciones de sus operaciones en China y las desinversiones en la región y dijeron que habían cumplido con la ley. GGV dijo que estaba intentando vender su participación en Megvii. Qualcomm dijo que las inversiones de sus ramas de capital de riesgo eran menos del 2 por ciento de los fondos mencionados en el informe. Walden International y GSR Ventures no respondieron a solicitudes de comentarios.

Cualquier separación de un negocio de capital de riesgo es complicada. Las firmas invierten en fondos que duran 10 años. Algunas firmas, incluida Sequoia, mantienen inversiones aún más tiempo. La venta de participaciones en empresas jóvenes puede ser difícil debido a que las empresas son privadas. Algunos inversores han mencionado que Beijing les ha presionado para no vender sus acciones en empresas chinas.

La práctica de Beijing de reclutar empresas para sus propósitos, como ayudar en la vigilancia y modernizar su ejército, ha creado desafíos adicionales.

“Estas no son empresas del sector privado en el sentido tradicional de la palabra”, dijo el representante Krishnamoorthi. “Es simplemente un tipo de entidad completamente distinto que nunca hemos visto antes.”

Josh Wolfe, un inversor en Lux Capital, una firma de capital de riesgo con sede en Nueva York y el Silicon Valley, dijo que era injusto castigar a firmas estadounidenses por suposiciones hechas sobre sus inversiones en China años atrás.

“Pero merecería escrutinio si, como inversores estadounidenses, despreciaron más tarde los crecientes conflictos morales, tecnológicos, económicos y militares que enfrentamos con China,” dijo.