Shani Louk, supuestamente secuestrada el 7 de octubre, probablemente ya estaba muerta cuando fue llevada a Gaza, según su familia.

Shani Louk, una ciudadana alemana-israelí de 23 años de edad y que se cree fue secuestrada por militantes de Hamas mientras asistía a un festival de música el 7 de octubre, fue asesinada antes de ser llevada a Gaza, según informó su familia el lunes.

Ruthi Louk, tía de la Sra. Louk, dijo en la radio israelí el lunes que se encontró un fragmento del cráneo de la Sra. Louk en el lugar del festival por trabajadores de ZAKA, una organización de ayuda que recuperó pruebas forenses después de los ataques de Hamas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó su muerte el lunes en una publicación en X, anteriormente conocida como Twitter.

Poco después del 7 de octubre, Hamas publicó un video de una mujer acostada boca abajo y en su mayoría desnuda en la parte trasera de una camioneta en Gaza. La madre de la Sra. Louk dijo que creía que era su hija porque la persona tenía los distintivos rastas y tatuajes de la Sra. Louk. The New York Times no verificó de forma independiente el video.

El periódico israelí Haaretz informó que el Instituto Nacional de Medicina Forense había identificado el hueso como perteneciente a la base del cráneo de la Sra. Louk y había dicho que el fragmento indicaba una lesión que no era algo de lo que la Sra. Louk pudiera haber sobrevivido. El instituto no quiso hacer comentarios a The Times.

“Se presume que fue arrastrada a esa camioneta después de que ya estaba muerta”, dijo su tía en la radio israelí. Agregó que la familia creía que la Sra. Louk fue asesinada de un disparo en la cabeza.

“Quizás pueda haber consuelo en el pensamiento de que murió rápidamente y el abuso a su cuerpo tal vez se cometió cuando ya no estaba”, dijo.

The New York Times no pudo contactar de inmediato a la familia de la Sra. Louk para obtener comentarios.

“La noticia de la muerte de Shani Louk es terrible”, escribió el canciller alemán Olaf Scholz en X el lunes por la tarde. “Como muchos otros, fue brutalmente asesinada. Esto muestra la completa barbaridad detrás del ataque de Hamas, que debe rendir cuentas. Esto es terrorismo y Israel tiene derecho a defenderse”.

La hermana de la Sra. Louk, Adi Louk, publicó una foto de ella en una historia de Instagram el lunes.

“Con una inmensa tristeza anunciamos la muerte de mi hermana Shani Nicole Louk”, escribió.

