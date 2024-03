Los candidatos presidenciales de México firman compromiso por la paz con líderes de la iglesia preocupados por la violencia.

Cd. DE MÉXICO (AP) — Los candidatos presidenciales de México firmaron el lunes un compromiso por la paz con líderes de la Iglesia Católica que propone estrategias para reducir la violencia en el país.

En la reunión encabezada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la candidata del partido gobernante y favorita en las encuestas, Claudia Sheinbaum, dijo que estaría abierta al diálogo pero no aceptaría diversas críticas a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador hechas por los líderes religiosos.

“No comparto la evaluación pesimista del momento actual,” dijo Sheinbaum, argumentando que no todos los mexicanos sienten miedo, desconfianza o incertidumbre, como señaló la iglesia en un documento compartido anteriormente con los tres candidatos.

Sheinbaum afirmó que los homicidios disminuyeron durante la presidencia de López Obrador. Sin embargo, el crimen organizado ha controlado vastas zonas de México a través de la violencia y la corrupción. Se ha diversificado más allá del tráfico de drogas en los últimos años, extorsionando a empresas grandes y pequeñas por pagos de protección.

Según los líderes de la iglesia, México sufre de una “profunda crisis de violencia y descomposición social.”

La primera crítica de los líderes religiosos a la estrategia de seguridad del gobierno surgió en 2022, cuando el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en el norte del país sacudió la opinión pública y la jerarquía eclesiástica.

Estas preocupaciones fueron discutidas en 2023 durante un “Diálogo Nacional por la Paz” que reunió a la sociedad civil, académicos, víctimas de violencia y empresarios en busca de soluciones para lograr justicia, seguridad y paz.

El documento del lunes se titula “Compromiso Nacional por la Paz” y reúne políticas destinadas a combatir la violencia crónica de México.

La relación entre López Obrador y la Iglesia Católica ha sido tensa desde el asesinato de los sacerdotes jesuitas. El obispo Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado, dijo la semana pasada que deseaba un diálogo más profundo entre el presidente y la iglesia.

En su discurso del lunes, la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez criticó la creciente presencia militar en México y recordó que ocho sacerdotes han sido asesinados durante la presidencia de López Obrador.

“Haré mías todas estas propuestas,” dijo Gálvez sobre el compromiso por la paz. “Estoy convencida de que las iglesias, y en particular la Iglesia Católica, a la que pertenezco, desempeñan un papel fundamental en la construcción de la paz.”

Entre sus propuestas para enfrentar la violencia en México, Gálvez dijo que mejorarían las condiciones laborales de la policía, los fiscales y los jueces.

“Un problema de esta magnitud requiere la participación de todos,” afirmó Gálvez.

Jorge Álvarez Máynez, un diputado poco conocido que busca la presidencia por el pequeño Movimiento Ciudadano de México, también expresó su apoyo a los líderes de la iglesia y criticó la estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador.

“Nos dijeron que no teníamos que preocuparnos porque ellos (los criminales) solo iban a matarse entre ellos,” dijo Álvarez Máynez. “Pero se equivocaron.”

En febrero pasado, obispos de Guerrero, uno de los estados más violentos de México, negociaron con grupos criminales en un intento por detener la ola de violencia que afecta a su población.

_____

