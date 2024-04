Insiders de MLB están “bastante preocupados” por el aumento de lesiones en los brazos de jóvenes lanzadores estelares.

Matt Blake envió un mensaje de conciliación al lanzador de los Cleveland Guardians, Shane Bieber, durante el fin de semana. Como miembro del sistema de desarrollo de jugadores de Cleveland en la década de 2010, Blake ayudó a Bieber a ascender desde un lanzador de walk-on en la universidad hasta ganar de manera unánime el premio Cy Young de la Liga Americana en 2020. Por un tiempo, Bieber representó el modelo moderno para la formación de un as de Grandes Ligas, un jugador que añadió fuerza a su físico, velocidad a su recta y rotación a sus lanzamientos más lentos a medida que ascendía en las filas.

Sin embargo, para cuando Blake envió su mensaje de texto, Bieber se había convertido en parte de un creciente y preocupante grupo demográfico: talentosos lanzadores jóvenes que pasarán esta temporada como espectadores. Dos días después de que los Miami Marlins anunciaran que el joven fenómeno Eury Pérez, de 20 años, necesitaría someterse a una cirugía de Tommy John, los Guardians revelaron que Bieber, de 28 años, también necesitaría el mismo procedimiento. Una reciente revisión del lanzador de 25 años de los Atlanta Braves, Spencer Strider, reveló daño en el ligamento colateral cubital de su codo, lo que podría resultar en su segunda cirugía de Tommy John. En Nueva York, donde Blake es ahora el entrenador de pitcheo de los Yankees, el equipo ha perdido a su as, Gerrit Cole, hasta junio con inflamación en el codo y a uno de sus principales relevistas, Jonathan Loaisiga, por una cirugía en el codo que pondrá fin a su temporada.

“Como entrenador de pitcheo tratando de superar nueve entradas de lanzamientos cada noche durante 162 juegos”, dijo Blake, “estoy bastante preocupado”.

La problemática de los lanzadores siempre ha sido peligrosa para sus practicantes. Existen razones para creer que cada vez es más difícil mantenerlos saludables. Los primeros días de la temporada 2024 han demostrado la fragilidad inherente de la posición. Una reciente historia de The Ringer citó una investigación del ex preparador de MLB Stan Conte que contabilizó 263 cirugías de UCL en 2023, un incremento constante desde las 111 procedimientos realizados en 2011. De los 166 jugadores que comenzaron la temporada en la lista de lesionados, según informó el New York Post, 132 eran lanzadores. Si estas tendencias continúan, 2024 será otro año récord en lesiones en el brazo, y motivo de alarma en torno al juego.

El tema provocó críticas entre Major League Baseball y la MLBPA el sábado, ya que los dos bandos discutieron a través de comunicados de prensa sobre el efecto del reloj de lanzamientos, que se introdujo en 2023 y se acortó para 2024. El presidente de la MLBPA, Tony Clark, calificó la insistencia de la liga en reducir el tiempo del reloj antes de la temporada 2024 contra los deseos de los jugadores como “una amenaza sin precedentes para nuestro juego”. La MLB contraatacó citando un análisis no publicado de la Universidad Johns Hopkins que no encontró relación entre la introducción del reloj y el aumento de lesiones.

Sin embargo, el reloj fue solo una de las preocupaciones entre los jugadores, entrenadores y managers encuestados por The Athletic este fin de semana. Esas conversaciones presentaron un entramado de razones adicionales para el problema de las lesiones, incluyendo la insistencia implacable de la industria por la optimización, la promoción de los jugadores para buscar la máxima velocidad y rotación, y el uso de métodos de entrenamiento que fomentan los entrenamientos a fondo durante todo el año. Para algunos, las explicaciones están entrelazadas e inamovibles. Desenredar el nudo podría requerir años de investigación y reevaluación.

“Proteger los brazos de estos chicos es primordial”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Y claramente no lo hemos resuelto”.

Esta temporada comenzó con los lanzadores más aclamados del béisbol en el dique seco. Clayton Kershaw, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, se sometió a una cirugía de hombro en octubre pasado. El lanzador de los Rangers de Texas, Max Scherzer, se está recuperando de una cirugía de espalda, mientras que su compañero Jacob deGrom se está rehabilitando de su segunda cirugía de Tommy John. El as de los Astros de Houston, Justin Verlander, tuvo problemas de hombro en los entrenamientos de primavera. Todos estos lanzadores tienen 35 años o más, la edad en la que el cuerpo ya no coopera con las exigencias del calendario de Grandes Ligas.

No hace mucho tiempo, Eury Pérez y Sandy Alcántara se dirigían a convertirse en los ases gemelos de los Marlins. Ahora ambos pasarán 2024 rehabilitándose de cirugías. (Megan Briggs / Getty Images)

Para MLB, la preocupación más apremiante es la cantidad de lanzadores que se rompen poco después de alcanzar la prominencia. Sandy Alcántara, abridor de los Marlins de Miami, ganador unánime del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022, se sometió a una reconstrucción de codo la temporada pasada. Lo mismo hizo Shane McClanahan, lanzador de los Rays de Tampa Bay, poco más de un año después de comenzar el Juego de las Estrellas. El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Brandon Woodruff, se perderá esta temporada debido a una cirugía de hombro. La misma historia para Kyle Wright, lanzador de los Reales de Kansas City, quien ganó 21 juegos en Atlanta en 2022.

“Nuestro deporte merece que nuestros mejores lanzadores estén en el montículo”, dijo el manager de los Tigres de Detroit, A.J. Hinch. “Independientemente de la era en la que te encuentres, el enfrentamiento entre lanzadores abridores es lo primero que miras todos los días. Quieres a los grandes ahí afuera. Quieres a los que son élite, y más y más se están lesionando”.

Para investigar el problema, MLB encargó un estudio en octubre pasado, que se ha ampliado para incluir conversaciones con 100 personas en torno al juego, incluidos funcionarios médicos. Cuando el estudio esté completo, la liga tiene la intención de crear un grupo de trabajo y proveer recomendaciones a los clubes sobre cómo mantener saludables a los lanzadores.

El deporte ha lidiado con el problema desde su inicio. En otra época, se creía que los lanzadores se lesionaban por un uso excesivo. Los equipos modificaron la forma en que usaban a los lanzadores con la esperanza de preservarlos. Han desaparecido los días del abridor exhausto, empujado al límite con 125 lanzamientos o más, tratando de terminar la séptima u octava entrada. El nuevo arquetipo pide al lanzador no relajarse al comenzar los encuentros sino explotar desde el principio. Ve tan fuerte como puedas todo el tiempo, es la nueva consigna. Un flujo de datos sobre la forma y el movimiento de los lanzamientos ofreció a los equipos formas detalladas de mejorar a los lanzadores. Sin embargo, los datos no ofrecieron una respuesta sobre cómo mantenerlos más saludables.

“He escuchado a lo largo de mis años como manager que pedimos menos a los lanzadores abridores porque no los dejamos en el juego el tiempo suficiente y ya no lanzan 100 lanzamientos con tanta frecuencia”, dijo Hinch. “Sin embargo, les pedimos la máxima velocidad, forma y prácticamente entrenar durante todo el año”.

Hinch señaló a Tarik Skubal, un zurdo de los Tigres de 27 años que se sometió a una cirugía de Tommy John en la universidad y a una cirugía del tendón del músculo extensor en 2022. Skubal se entrenó este invierno para que cuando llegara a los entrenamientos de primavera, tocara las 99 mph en su primera sesión de práctica de bateo en vivo. “Ve a Tarik Skubal y dile, ‘Hey, relájate y lanza a 92 mph’, y ve cómo te va”, dijo Hinch. “No. Porque estamos pidiendo a nuestros atletas competir al más alto nivel”.

Para algunos jugadores retirados, la búsqueda de mayor velocidad y rotación ha puesto a los lanzadores en riesgo. Dan Haren, un veterano de 13 años que ahora trabaja como estratega de pitcheo para los Diamondbacks de Arizona, publicó en X sobre su feed de Instagram proporcionando grabaciones de “gente lanzando pelotas con peso con el máximo esfuerzo contra una pared, con un hop de cuervo y sus amigos animándolo”. Añadió Roberts, “El cuerpo está diseñado, en mi opinión, para soportar solo tanta fuerza y velocidad antes de ceder”.

Algunos, como Craig Counsell, manager de los Cachorros de Chicago, sugirieron que los lanzadores siempre intentarán lanzar más fuerte. “No creo que la búsqueda de velocidad vaya a terminar nunca”, dijo Counsell. “Porque es algo que hace a los lanzadores mejores. No creo que debamos demonizar la búsqueda de velocidad”.

Sin embargo, la industria ha fomentado esta tendencia acortando las salidas de los abridores y animándolos a maximizar su rendimiento. No solo los lanzadores lanzan tan duro como pueden sus rectas, sino que lanzan sus lanzamientos más lentos con la mayor fuerza posible, con la esperanza de generar un movimiento único y hacer fallar a los bateadores. “Los tipos de lanzamientos que crean las formas excepcionales probablemente son más estresantes de ciertas maneras”, dijo Blake. “Creo que la maximización de la fuerza para crear las formas probablemente no ayuda. Cuando buscas 20 pulgadas de corte o 20 pulgadas de elevación o la alta velocidad, creo que hay un costo físico”.

A pesar de las protestas de los funcionarios de la MLB, los jugadores continuarán quejándose del reloj. La innovación redujo 24 minutos en promedio por juego la temporada pasada. El temporizador en 2023 concedió a los lanzadores 15 segundos para actuar con las bases vacías y 20 con corredores en circulación. El comité de competición de la MLB, compuesto por 11 personas, votó para reducir dos segundos del reloj de 20 segundos para 2024 a pesar de las objeciones de los jugadores.

Tyler Anderson, lanzador de los Ángeles Angels, sugirió que los lanzadores podrían poner más estrés en su brazo en lugar de en sus piernas debido al reloj. Pero dudó que cualquier estudio pudiera mostrar una correlación entre el tiempo reducido entre lanzamientos y un aumento de las lesiones. El acto de lanzar ya era lo suficientemente perjudicial. “Rob Manfred sabe que es realmente difícil de probar, sería mi conjetura”, dijo Anderson.

El sindicato ve el reloj como un espantajo. La oficina del comisionado ve su queja como un hombre de paja. Para entrenadores como Blake, que deben navegar la temporada mientras las lesiones continúan, el reloj es solo parte del problema, junto con la peligrosa búsqueda de velocidad y rotación.

“No creo que ninguno de ellos sea el más responsable”, dijo Blake. “Pero el cóctel de todos ellos es difícil de superar”.

Los reporteros de The Athletic, Fabian Ardaya, Sam Blum, Patrick Mooney y Cody Stavenhagen, contribuyeron con esta información.

