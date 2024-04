Los baby boomers tienen miedo de los crecientes costos de la alimentación y la vivienda.

Alrededor de un cuarto de los adultos estadounidenses mayores de 50 años que aún no se han retirado dicen que esperan nunca jubilarse y el 70% está preocupado por los precios que aumentan más rápido que sus ingresos, según una encuesta de AARP.

Acerca de 1 de cada 4 no tienen ahorros para la jubilación, según una investigación publicada el miércoles por la organización, que muestra cómo una América que envejece se preocupa cada vez más por cómo llegar a fin de mes, incluso cuando los economistas y los responsables políticos dicen que la economía de Estados Unidos ha logrado prácticamente un aterrizaje suave después de dos años de inflación récord.

Los gastos diarios y los costos de vivienda, incluidos el alquiler y los pagos de hipoteca, son las principales razones por las cuales las personas no pueden ahorrar para la jubilación.

Los datos serán importantes este año electoral, ya que el presidente demócrata Joe Biden y el rival republicano Donald Trump intentan ganar apoyo de los estadounidenses mayores, que tradicionalmente votan en gran número, con sus propuestas políticas.

El estudio de AARP, basado en entrevistas completadas con más de 8,000 personas en coordinación con el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC, encuentra que un tercio de los adultos mayores con deudas de tarjetas de crédito tienen un saldo de más de $10,000 y el 12% tiene un saldo de $20,000 o más. Además, el 37% está preocupado por cubrir costos básicos de vida como alimentos y vivienda.

“Demasiadas personas carecen de acceso a opciones de ahorro para la jubilación y esto, junto con el aumento de precios, hace cada vez más difícil que las personas elijan cuándo jubilarse”, dijo Indira Venkateswaran, vicepresidenta senior de investigación de AARP. “Los gastos diarios continúan siendo la principal barrera para ahorrar más para la jubilación, y algunos estadounidenses mayores dicen que nunca esperan jubilarse”.

El porcentaje de personas de 50 años y más que dicen que no esperan jubilarse se ha mantenido estable, fue del 23% en enero de 2022 y del 24% en julio de ese año, según el estudio, que se realiza dos veces al año.

“Estamos viendo una expansión de trabajadores mayores que permanecen en la fuerza laboral”, dijo David John, asesor político estratégico principal del Instituto de Políticas Públicas de AARP. Dijo que esto se debe en parte a que los trabajadores mayores “no tienen ahorros suficientes para la jubilación. Es un problema y es probable que continúe a medida que avanzamos”.

Según las elecciones del Congreso de 2022, los datos del censo publicados el martes muestran que los votantes de 65 años o más representaron el 30,4% de todos los votantes, mientras que la Generación Z y los millennials representaron el 11,7%.

Biden ha intentado atraer a los votantes mayores promocionando regularmente un tope de precio de $35 en la insulina para las personas en Medicare. Él destaca el poder de Medicare para negociar directamente con los fabricantes de medicamentos sobre el costo de los medicamentos recetados.

Trump, en una entrevista con CNBC en marzo, indicó que estaría abierto a recortes en el Seguro Social y Medicare. El ex presidente dijo que “hay mucho que se puede hacer en términos de prestaciones, en términos de recortes”.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña de Trump, dijo en un comunicado a The Associated Press el martes que Trump “seguirá protegiendo firmemente el Seguro Social y Medicare en su segundo mandato”.

En la encuesta de AARP, el 33% de los encuestados de 50 años o más cree que sus finanzas serán mejores en un año.

Un problema inminente que afectará la capacidad de los estadounidenses para jubilarse es la salud financiera del Seguro Social y Medicare.

El informe anual más reciente de los fideicomisarios del programa dice que las redes de seguridad financiera para millones de estadounidenses mayores se quedarán sin dinero para pagar beneficios completos en la próxima década.

Medicare, el seguro de salud patrocinado por el gobierno que cubre a 65 millones de personas mayores y discapacitadas, no podrá pagar beneficios completos para hospitalizaciones y estancias en hogares de ancianos para el año 2031, pronostica el informe. Y solo dos años después, el Seguro Social no tendrá suficiente efectivo para pagar beneficios completos a sus 66 millones de jubilados.

Una encuesta de AP-NORC de marzo de 2023 encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses se oponen a propuestas que reducirían beneficios de Medicare o Seguro Social, y la mayoría apoya aumentar impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos para mantener a Medicare funcionando tal como está.

