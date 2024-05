Esto es lo que Buffett dijo sobre sus principales participaciones como Apple en la reunión anual de Berkshire

Berkshire Hathaway Chairman and CEO Warren Buffett abordó el sábado las pérdidas relacionadas con las apuestas en Paramount Global, así como su razonamiento detrás de reducir la participación de la empresa en Apple en un 13%. Buffett opinó que recortar la participación de la compañía en Apple se debió en parte a razones fiscales después de que la acción se disparara en 2023. “No me importa en absoluto escribir ese cheque y realmente espero que con todo lo que América ha hecho por todos ustedes, no les moleste que lo hagamos”, dijo Buffett. “Y si lo estoy haciendo al 21% este año y lo hacemos a un porcentaje un poco más alto más adelante, no creo que realmente les moleste el hecho de que vendimos un poco de Apple este año”. Buffett también señaló que deshizo toda la posición de Berkshire en Paramount Global, asumiendo la responsabilidad total de la pérdida. “Fue 100% mi decisión, y lo hemos vendido todo y perdimos bastante dinero”, dijo Buffett. La firma poseía 63,3 millones de acciones de Paramount al final de 2023 después de reducir la posición en aproximadamente un tercio en el cuarto trimestre del año pasado. A continuación se presentan algunas de las mejores citas de Buffett sobre algunas de las principales participaciones de Berkshire.

Coca-Cola, Apple

Buffett dijo que Apple y Coca-Cola seguirán siendo participaciones destacadas en la cartera de Berkshire. “Esa es la historia de por qué poseemos American Express, que es un negocio maravilloso. Poseemos Coca-Cola, que es un negocio maravilloso”, dijo Buffett. “Y poseemos Apple, que es un negocio aún mejor, y poseeremos, a menos que ocurra algo realmente extraordinario, poseeremos Apple y American Express y Coca-Cola”.

American Express

El “Oráculo de Omaha” destacó a la firma de tarjetas de crédito American Express como otra de sus favoritas, señalando la creciente posición de la compañía en el sector de crédito al consumidor. “Realmente no puedo pensar en una empresa como American Express que tenga una posición y una tarjeta de crédito extremadamente fuertes”, dijo Buffett. “Se ha fortalecido enormemente en los últimos 20 años por muchas razones”.

BYD

Buffett atribuyó a su socio de toda la vida, Charlie Munger, fallecido en noviembre, su decisión de comprar tanto la empresa manufacturera china BYD como la minorista al por mayor Costco, pero deseaba haber tomado una participación mayor en Costco. Berkshire ya no posee una posición en Costco. “Charlie, en dos ocasiones, insistió conmigo y dijo ‘compra, compra, compra’ y BYD fue una de ellas y Costco fue la otra. Compramos una cierta cantidad de Costco y compramos bastante de BYD, pero viendo hacia atrás, él ya no era tan agresivo, pero debería haber sido más agresivo en Costco”, dijo Buffett. “No fue fatal que no lo hiciéramos, pero [Munger] estaba en lo cierto en grande en ambas empresas”.

Efectivo y Bonos del Tesoro

Buffett dijo a los inversores de Berkshire el sábado que la reserva de efectivo de la compañía podría llegar a $200 mil millones para el final del actual trimestre. “No me importa en absoluto, bajo las condiciones actuales, aumentar la posición de efectivo. Cuando veo lo que está disponible en los mercados de renta variable y la composición de lo que está sucediendo en el mundo, lo encontramos bastante atractivo”, dijo el inversor. “Nuestro efectivo y bonos del Tesoro eran de $182 mil millones al final del trimestre, y creo que es una suposición razonable que probablemente estarán en alrededor de $200 mil millones al final de este trimestre”.